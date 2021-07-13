Итальянский тренер «Зенита» по физподготовке Иван Карминати подготовил сюрприз для футболистов питерского клуба. Игроки «Зенита» провели разминку под мелодию гимна Италии.
Наш итальянский тренер по физподготовке Иван Карминати приготовил для разминки особенную мелодию 🇮🇹 pic.twitter.com/a6kbXO1ls4— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 13, 2021
Сегодня к тренировкам «Зенита» приступил один из ключевых игроков команды.
Во-первых, гимн, это "святое", гимн исполняется в особых торжественных случаях...
Во-вторых, абсолютно никакого отношение гимн не имеет ни к "Зениту", ни к игрокам...
Не уважает ни гимн своей страны, если включил мелодию гимна на тренировке, ни игроков, которым включил мелодию гимна, к которой они не имеют никакого отношения, но должны тренироваться под мелодию гимна чужой страны...
Печально, но факт, то, что раньше считалось "святыней" и слушали стоя с почтением, в особых торжественных случаях, некоторыми используется без особого почтения, и в случаях, которые вызывают недоумение...
Во-первых, гимн, это "святое", гимн исполняется в особых торжественных случаях...
Во-вторых, абсолютно никакого отношение гимн не имеет ни к "Зениту", ни к игрокам...
Не уважает ни гимн своей страны, если включил мелодию гимна на тренировке, ни игроков, которым включил мелодию гимна, к которой они не имеют никакого отношения, но должны тренироваться под мелодию гимна чужой страны...
Печально, но факт, то, что раньше считалось "святыней" и слушали стоя с почтением, в особых торжественных случаях, некоторыми используется без особого почтения, и в случаях, которые вызывают недоумение...