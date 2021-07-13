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Игроки «Зенита» провели разминку под мелодию гимна Италии

13 июля 2021, 19:53

Итальянский тренер «Зенита» по физподготовке Иван Карминати подготовил сюрприз для футболистов питерского клуба. Игроки «Зенита» провели разминку под мелодию гимна Италии.

Сегодня к тренировкам «Зенита» приступил один из ключевых игроков команды.

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Все комментарии
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
13 июля в 23:45
Хотят как Италия играть
dzvinka
dzvinka
13 июля в 21:09, ред.
я смотрю как он их расставляет, на их лица и движения, и сразу понимаю, какой огромный интелектуальный потенциал спрятан в этих ребятах... очень глубоко... спрятан.
Союзник противников
Союзник противников ответ Всея Руси вернулся (раскрыть)
13 июля в 20:40
Он и в сортире его регулярно ставит?Неуместно.
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 20:39
Всё ,сейчас и в Европе попрёт! А если Лысый Хохол потребует поставить "Гоп со смыком",то опять в финал ЛЧ попадут.
Q-J-G
Q-J-G
13 июля в 20:21
Неоднозначное решение итальянского тренера по физподготовке....

Во-первых, гимн, это "святое", гимн исполняется в особых торжественных случаях...
Во-вторых, абсолютно никакого отношение гимн не имеет ни к "Зениту", ни к игрокам...

Не уважает ни гимн своей страны, если включил мелодию гимна на тренировке, ни игроков, которым включил мелодию гимна, к которой они не имеют никакого отношения, но должны тренироваться под мелодию гимна чужой страны...

Печально, но факт, то, что раньше считалось "святыней" и слушали стоя с почтением, в особых торжественных случаях, некоторыми используется без особого почтения, и в случаях, которые вызывают недоумение...
протон1
протон1
13 июля в 20:19
хорошее воспитание игрокам. может задумаются игроки кальянщики что все же надо научиться играть за гимн страны. за честь своей фамилии?
makkie
makkie
13 июля в 20:14
Дзюба в бешенстве ушёл в раздевалку выпускать пар!)
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся ответ Василий 50 (раскрыть)
13 июля в 20:14
Тренер Зенита патриот своей страны. Разве это глупость?
АлексАлекс
АлексАлекс
13 июля в 20:09
Дзюба в недоумении - зачем проводить тренировку под гимн команды тренеришки?
Futurista
Futurista
13 июля в 20:08
Подсказка от Бонуччи: «Ешьте пасту! Вам нужно есть больше макарон!»...
mihaluch
mihaluch
13 июля в 20:07
Вот она радость победы.
shlomo
shlomo
13 июля в 20:05
Да хоть под гимн Аргентины....только ноль...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
13 июля в 20:03
Примазаться всё равно не выйдет ! ))))
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
13 июля в 19:57
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в итальянцы не годитесь.
drug01
drug01
13 июля в 19:56
Просто желание также успешно играть????
Cat01
Cat01
13 июля в 19:55
Зачем всё это????
Василий 50
Василий 50
13 июля в 19:53
Что за глупость?
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