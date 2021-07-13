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13 июля 2021, 19:53

Итальянский тренер «Зенита» по физподготовке Иван Карминати подготовил сюрприз для футболистов питерского клуба. Игроки «Зенита» провели разминку под мелодию гимна Италии.

Наш итальянский тренер по физподготовке Иван Карминати приготовил для разминки особенную мелодию 🇮🇹 pic.twitter.com/a6kbXO1ls4 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 13, 2021

Сегодня к тренировкам «Зенита» приступил один из ключевых игроков команды.