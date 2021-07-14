«Не знаю такого футболиста». В «Рубине» отреагировали на интерес к Дзагоеву

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский отреагировал на слухи о том, что казанский клуб интересуется полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.
А кто это — Алан Дзагоев? Я не знаю такого футболиста. С нашей стороны было бы некрасиво вести переговоры за спиной у ЦСКА. Мы их не ведем и вести не будем.
ЦСКА намерен продлить контракт с Дзагоевым, однако всю зарплату по новому соглашению игрок получит только при одном условии.
В Рубине правильно сказали, что не знают такого футболиста.
Даже в ЦСКА ему зарплату положили с условием 70% игр, но можно было и 30% и 20% ставить без опаски.
В Рубине правильно сказали, что не знают такого футболиста.
Даже в ЦСКА ему зарплату положили с условием 70% игр, но можно было и 30% и 20% ставить без опаски.
Если что то личное .....то для чего выносить на общее обозрение.....непонятно...
Если что то личное .....то для чего выносить на общее обозрение.....непонятно...
А. Дзагоев.
А. Дзагоев.
Может он и команду цска не знает )))
Может он и команду цска не знает )))
(Городинский)
(Городинский)
Пельмень не смог удержаться от этого укольчика.
Пельмень не смог удержаться от этого укольчика.
если ты о Яровинском
если ты о Яровинском
давно сбитый летчик...
давно сбитый летчик...
Зачем Рубину головная боль?).
Его место только в ЦСКА. Он же легенда!).
Зачем Рубину головная боль?).
Его место только в ЦСКА. Он же легенда!).