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«Не знаю такого футболиста». В «Рубине» отреагировали на интерес к Дзагоеву

14 июля 2021, 20:26

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский отреагировал на слухи о том, что казанский клуб интересуется полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.

А кто это — Алан Дзагоев? Я не знаю такого футболиста. С нашей стороны было бы некрасиво вести переговоры за спиной у ЦСКА. Мы их не ведем и вести не будем.

ЦСКА намерен продлить контракт с Дзагоевым, однако всю зарплату по новому соглашению игрок получит только при одном условии.

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Все комментарии
MIvan
MIvan
15 июля в 12:21
Я смотрю спортивные директора в РПЛ дипломаты блин ещё те. Один другого "краше".
Kosmos58
Kosmos58 ответ antant1 (раскрыть)
15 июля в 11:17
Зато справедливо
antant1
antant1
15 июля в 10:39
Я думаю он имел ввиду, что Алан почти не играет, только лечится. Но получилось грубо конечно
galem72
galem72
15 июля в 10:01
Как бы не относиться к Дзаге, но такое публично заявлять как минимум глупо. Конечно, может, спортдир имел в виду, что он не знает такого футболиста именно Рубина, но получилось как всегда.
112910415
112910415
15 июля в 06:41
совсем неудачно высказался
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
15 июля в 03:37
Дзагоев уже стал инвалидом, а по мнению Акинфеева проблемы инвалидов только их проблемы.
В Рубине правильно сказали, что не знают такого футболиста.
Даже в ЦСКА ему зарплату положили с условием 70% игр, но можно было и 30% и 20% ставить без опаски.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 июля в 00:10
Грубовато...наверное перебор...
Если что то личное .....то для чего выносить на общее обозрение.....непонятно...
minai
minai
15 июля в 00:08
"Лечиться, лечиться и лечиться ! "
А. Дзагоев.
Tostao
Tostao
14 июля в 23:59
Газзаев не знал, кто такой плеймекер, а этот, чудак на букву "м", не знает Дзагоева. Мдаааа...
sir_Alex
sir_Alex ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
14 июля в 23:35
Он человек – горный хрусталь. Увы.
ermak6848
ermak6848 ответ makkie (раскрыть)
14 июля в 22:31
поди от жары у олега кукушка крякнула..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 июля в 21:49
20000 раз больше чем яровинского.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 июля в 21:48
Мягко говоря странное поведение олега в адрес Алана.
makkie
makkie
14 июля в 21:43
Яровинский работал в цска и не знает, кто такой Дзагоев? Смешно!)
Может он и команду цска не знает )))
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июля в 21:40
Это грубо и не по европейски...
(Городинский)
Рязань 062
Рязань 062
14 июля в 21:20
вот откуда берутся такие люди ? что сделал этот яровинский в своей жизни? деньги ,как директор, задарма по карманам рассовывает? кабинетная ........
Остапчук 67
Остапчук 67
14 июля в 21:20
Однажды Дзагоев прилюдно послал Слуцкого.
Пельмень не смог удержаться от этого укольчика.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
14 июля в 21:20
Алан уже давно похаранил себя как футболиста вся его зарплата идет на лечение
armeec_
armeec_ ответ berda2003 (раскрыть)
14 июля в 20:59, ред.
Этот носок Слуцкого работал так же в ЦСКА. он за Лёней по клубам таскается.
если ты о Яровинском
berda2003
berda2003
14 июля в 20:56
а шо это за мурло?
1-я конная
1-я конная
14 июля в 20:55, ред.
21 мая 2016 года, 19-я минут матча. Ну как, клоун - вспомнил?
Рязань 062
Рязань 062 ответ beefs (раскрыть)
14 июля в 20:51
А что, Алан, в тюрьме сидел, подобно этому ....ко ко...не сравнивай хорошего человека с ...не могу найти слов для определения кокорина
dok66
dok66
14 июля в 20:50
Вывеска новости просто фейк . Понятно , что Рубин не вел никаких переговоров с Аланом
particular
particular
14 июля в 20:50
Реакция как у шерифа на Диком Западе, - говорит о законе, но делает по понятиям, напоминает о порядочности, но если надо, не побрезгует headhunting-ом...
158Жнец57
158Жнец57 ответ 4tsg7cpyf87j (раскрыть)
14 июля в 20:49
надо было меньше барбарисок сосать и не был бы стекляным..
давно сбитый летчик...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
14 июля в 20:49
Зачем Рубину Дзагоев? Тем более Леониду? Чтобы бегать жаловаться на игрока, как было с Гинером?). Или, чтобы он из одного лазарета перешёл в другой лазарет?
Зачем Рубину головная боль?).
Его место только в ЦСКА. Он же легенда!).
andresha23
andresha23 ответ sniper_klon (раскрыть)
14 июля в 20:47
Здравствуйте, тут указан год основания ФК "Динамо" Санкт-Петербург, который переехал в 2018 году в город Сочи и был переименован
Рязань 062
Рязань 062
14 июля в 20:42
этот господин незнайка, косит под фетисова из спартака? спроси любого кто такой Дзагоев-ответят многие, но вот о яровинском вероятно , знают только те кто в рубине...а вот, хороший случай познакомить этого неграмотного человека с Дзагоевым. пусть посмотрит игру ЦСКА С рубином 2016 года и увидит кто забил золотой гол команде из ПФЛ....
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
14 июля в 20:39
Он человек-невидимка, то он есть, то его нет!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июля в 20:38
яровинский,нее,не знаю!
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