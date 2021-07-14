«Не знаю такого футболиста». В «Рубине» отреагировали на интерес к Дзагоеву

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14 июля 2021, 20:26

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский отреагировал на слухи о том, что казанский клуб интересуется полузащитником ЦСКА .

А кто это — Алан Дзагоев? Я не знаю такого футболиста. С нашей стороны было бы некрасиво вести переговоры за спиной у ЦСКА . Мы их не ведем и вести не будем.