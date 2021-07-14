ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Глушаков: «Ходила информация, что „Химки“ – проект „Спартака“»

14 июля 2021, 15:29

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков объяснил, почему в прошлом рассуждал о возможном возвращении в «Спартак».

Я так говорил, потому что тогда ходила информация, что «Химки» – проект «Спартака». Поэтому мне тот вариант казался неплохим. А сейчас я даже не задумываюсь на эту тему, отпустил ситуацию.

Просто играю в футбол, а там уже будь что будет. Посмотрим, как жизнь сложится.

Накануне Глушаков вспомнил крайне любопытную ситуацию, когда не попал в заявку сборной России на ЧМ-2018.

Все новости
Слухи«Зенит» отдаст нападающего Шамкина в аренду «Балтике»
Вчера, 21:53 Комментарии3
Слухи«Спартак» не будет продавать Рассказова
Вчера, 15:12 Комментарии9
Осинькин — о Ломаеве в «Спартаке»: «Сейчас для него это не главное»
Вчера, 11:31 Комментарии4
СлухиГордюшенко пополнил ряды «Томи»
Вчера, 11:30 Комментарии4
Н'Жи: «Интерес ко мне проявляли „Спартак“ и ЦСКА»
Вчера, 10:19 Комментарии12
В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Ломаеву
Вчера, 03:27 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
14 июля в 21:25
    dok66
    dok66
    14 июля в 20:54
    Глушак постоянно напоминает о себе . А то вдруг совсем забудут
    161регион
    161регион
    14 июля в 17:39
    В бане перепарился😂
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    14 июля в 17:38
    Глушакову ужее на пенсию пора!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    14 июля в 17:38
    Сейчас губошлёп ещё пару гранённых стаканчиктв самогончика примет на грудь и вообще расскроет много секретов.
    161регион
    161регион
    14 июля в 17:36, ред.
    Ходила инфа что химки это тот же СПАРТАК.....По этому '' ГЛУШАК '' и пошол в химки😂😂😂
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    14 июля в 15:52
    Сколько же среди игроков тупых людей...
    Стасодзюб
    Стасодзюб
    14 июля в 15:40
    У газпрома только филиалы

    сочи
    оренбург
    уфа
    димано ленинград
    зенит2
    зенит3
    oFANATo
    oFANATo
    14 июля в 15:33
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100