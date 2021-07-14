Глушаков: «Ходила информация, что „Химки“ – проект „Спартака“»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков объяснил, почему в прошлом рассуждал о возможном возвращении в «Спартак».
Я так говорил, потому что тогда ходила информация, что «Химки» – проект «Спартака». Поэтому мне тот вариант казался неплохим. А сейчас я даже не задумываюсь на эту тему, отпустил ситуацию.
Просто играю в футбол, а там уже будь что будет. Посмотрим, как жизнь сложится.
Накануне Глушаков вспомнил крайне любопытную ситуацию, когда не попал в заявку сборной России на ЧМ-2018.
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