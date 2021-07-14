Глушаков: «Ходила информация, что „Химки“ – проект „Спартака“»

Полузащитник «Химок» объяснил, почему в прошлом рассуждал о возможном возвращении в «Спартак».

Я так говорил, потому что тогда ходила информация, что «Химки» – проект «Спартака». Поэтому мне тот вариант казался неплохим. А сейчас я даже не задумываюсь на эту тему, отпустил ситуацию.

Просто играю в футбол, а там уже будь что будет. Посмотрим, как жизнь сложится.