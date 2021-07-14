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ЦСКА требует у «Милана» 30 млн евро за Влашича. Переговоры зашли в тупик

14 июля 2021, 01:39

Переговоры по переходу полузащитника ЦСКА Николы Влашича в «Милан» зашли в тупик, сообщает итальянский журналист Руди Галетти.

Отмечается, что московский клуб требует у «россонери» 30 млн евро за 23-летнего хорвата.

«Милан», по слухам, предпочёл бы, чтобы сделка состоялась на других условиях.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
14 июля в 20:31
    TEREK_FOREVER
    TEREK_FOREVER ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    14 июля в 18:39
    Дураков уже нет, прежние штучки у ЦСКА уже не будут прокатывать.
    TEREK_FOREVER
    TEREK_FOREVER ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    14 июля в 18:34
    За годы в стане армейцев он получил 4 ляма)))))) А что должен был бесплатно играть? Он честно отрабатывает свой хлеб. У тебя такая бухгалтерия.)))))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    14 июля в 18:21, ред.
    Дорогой, не горячись. Что ты понимаешь под "ненасытной жадностью" ? За него заплатили 16 млн евро. За годы в ЦСКА он по контракту получил 4 млн, стал игроком стартового состава сборной Хорватии. А когда пришел играл в молодежке. То-есть клуб на него потратил 20 млн и при этом просить 30 это жадность? Подумай, пож-та, ты же адекватный чувак. Элементарные основы бизнеса никто не отменял. Почему то Спартак не отпускает на все 4 стороны ни Тиля, ни Рошу, А потому, что за них заплачены деньги и понесены расходы на их контракты. А иначе по миру пойти можно. Так Зенит только может делать, т.к. там бездонный денежный гос мешок. Спасибо за внимание.
    blitz
    blitz
    14 июля в 17:40
    Ну в целом позиция клуба логична. Уходит лидер, а мы не получаем ни компенсации, ни замены.
    TEREK_FOREVER
    TEREK_FOREVER
    14 июля в 14:52
    Фиг он будет тем Влашичем в ЦСКА, если не отпустят. Эммоциональный срыв даст о себе знать, примеров много. Он перерос ПЛ нашу.
    TEREK_FOREVER
    TEREK_FOREVER ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    14 июля в 14:49
      oFANATo
      oFANATo
      14 июля в 12:13, ред.
      Хотите Влашича - платите деньги. ЦСКА - не благотворительная организация!
      В этой ситуации ЦСКА будет диктовать свои условия, у Влашича контракт до 2024 года.
      Отступные в контракте прописаны 35 млн евро.... И никакое давление со стороны представителей Влашича не поможет.
      Сказано готовьте 30 млн. евро....это даже на 5 млн евро меньше чем отступные....
      И никаких аренд....
      ловите момент.....
      minai
      minai
      14 июля в 11:45
      Не себе, не людям.
      Ironigor
      Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      14 июля в 10:28
      Ну в этом я вообще не сомневаюсь.
      Анд-м
      Анд-м
      14 июля в 10:09
      Я никогда не понимал зачем наши клубы завышают цены на игроков. Поступило хорошее предложение, продавайте. Зачем устраивать этот цирк? 🤦‍♂️🤷‍♂️. Вот поэтому многие зарубежные клубы и не хотят связываться с нашими.
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      14 июля в 09:43
      Если Влашича не уступят Милану ,думаете ,он пятую точку в ЦСКА будет рвать ? В конце прошлого сезона он уже потух ,а сейчас и подавно не будет напрягаться . Не ломали бы парню карьеру из-за своей ненасытной жадности .
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
      14 июля в 07:52
      Милан же в принципе рассматривает только вариант аренды. Причем тут сумма выкупа? ЦСКА правильно делает, что не соглашается. Отдавать в аренду лучшего игрока - верх идиотизма
      fanliverpoolfan llll
      fanliverpoolfan llll
      14 июля в 07:18
      У Милана нет столько денег они могут только арендовать или свободным агентом подписать думаю Влашич усилил бы Милан.
      112910415
      112910415
      14 июля в 06:59
      немного можно и уступить
      VAN ARM
      VAN ARM
      14 июля в 06:46
      пусть ещё пару ветеранов купят)))))))))
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      14 июля в 06:31
      Сорвут Влашичу переход, скупердяи
      stanichnik
      stanichnik ответ Strashniy (раскрыть)
      14 июля в 06:15
      Пять, не пять, но на двадцати могли бы ударить по рукам.
      Strashniy
      Strashniy
      14 июля в 06:07
      Отдали бы за пять и не мучали парня, все равно больше никто не даст.
      МапС
      МапС
      14 июля в 05:43
      Влашич если так хочет свалить, то пусть добавит из своего кармана.
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      14 июля в 05:04
      Милан всегда что то предпочитает а нам нужны деньги.
      ДАША Д
      ДАША Д
      14 июля в 04:42
      Это естественный процесс для Милана.
      Байкал-38
      Байкал-38
      14 июля в 04:32
      Плохие новости для Влашича. Уже весной было видно, что Никола глядя на партнёров выглядел потухшим, а сейчас когда хочет уйти во что быто не стало, его оставят, то деградация а-ля Чалов.
      swed27
      swed27
      14 июля в 04:24
      С Гинером не так просто договариваться
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
      14 июля в 03:10
      Гинер - мужик ушлый в этих делах и достаточно упертый. Может и продаст дешевле, но выторгует себе какие либо другие опции : процент от продажи, бонусы от попадание в ЛЧ, бонусы за количество голов и т.д. и т.п.
      Comentarios
      Comentarios
      14 июля в 02:42
      Для полного счастья Влашича еще продать
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      14 июля в 02:30
      Как тут не вспомнишь про кандалы и паспорт в сейфе?).
      История стара, как мир. Опять Милан, опять Гинер).
      И окажется потом хорват в лазарете. Цена упадет, затем ноги в руки и сквозанет, превратившись в точку футболист.
      Ironigor
      Ironigor
      14 июля в 02:30
      ЦСКА всё таки думаю отдаст Влашича .
      1bear
      1bear
      14 июля в 02:19
      нормальная цена за хорошего игрока
      протон1
      протон1
      14 июля в 02:15
      да вот так было с хондой. ну не будет влашич играть если не отпустят. отдайте уже. за 25. зачем губить игрока в тухломчемпе?
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