ЦСКА требует у «Милана» 30 млн евро за Влашича. Переговоры зашли в тупик

Переговоры по переходу полузащитника ЦСКА Николы Влашича в «Милан» зашли в тупик, сообщает итальянский журналист Руди Галетти.
Отмечается, что московский клуб требует у «россонери» 30 млн евро за 23-летнего хорвата.
«Милан», по слухам, предпочёл бы, чтобы сделка состоялась на других условиях.
В этой ситуации ЦСКА будет диктовать свои условия, у Влашича контракт до 2024 года.
Отступные в контракте прописаны 35 млн евро.... И никакое давление со стороны представителей Влашича не поможет.
Сказано готовьте 30 млн. евро....это даже на 5 млн евро меньше чем отступные....
И никаких аренд....
ловите момент.....
В этой ситуации ЦСКА будет диктовать свои условия, у Влашича контракт до 2024 года.
Отступные в контракте прописаны 35 млн евро.... И никакое давление со стороны представителей Влашича не поможет.
Сказано готовьте 30 млн. евро....это даже на 5 млн евро меньше чем отступные....
И никаких аренд....
ловите момент.....
История стара, как мир. Опять Милан, опять Гинер).
И окажется потом хорват в лазарете. Цена упадет, затем ноги в руки и сквозанет, превратившись в точку футболист.
История стара, как мир. Опять Милан, опять Гинер).
И окажется потом хорват в лазарете. Цена упадет, затем ноги в руки и сквозанет, превратившись в точку футболист.