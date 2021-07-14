ЦСКА требует у «Милана» 30 млн евро за Влашича. Переговоры зашли в тупик

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14 июля 2021, 01:39

Переговоры по переходу полузащитника ЦСКА в «Милан» зашли в тупик, сообщает итальянский журналист Руди Галетти.

Отмечается, что московский клуб требует у «россонери» 30 млн евро за 23-летнего хорвата.

«Милан», по слухам, предпочёл бы, чтобы сделка состоялась на других условиях.