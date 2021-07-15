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«Они меня выгоняют, дружище». Сауль ответил фанату «Атлетико»

15 июля 2021, 20:38

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес ответил болельщику, который коснулся слухов о возможном уходе игрока из клуба.

После тренировки Сауль подошел к группе фанатов, чтобы дать автографы. Во время общения болельщики просили футболиста не уходить из клуба.

Один из фанатов спросил, не жаль ли Саулю покидать «Атлетико». «Они меня выгоняют, дружище», – ответил футболист.

Ранее сообщалось о ходе сделки по обмену Сауля на игрока «Барселоны», ранее выступавшего за мадридский клуб.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:46
Убрать конкурента....
Простой способ чемпионить....
Зашли своих парней в Барсу....Гризманнов-Саулей....
И чемпионь сколько хочешь...
112910415
112910415
вчера в 08:27
жаль, что так вышло
больших успехов ему в Барсе !
Ozabot
Ozabot
вчера в 06:15
Вообще Сауля «подсидел» де Пауль. Тут понятно, что «Атлетико» возможно усилился, хотя никто не знает наперед, как пойдут дела у аргентинца в новом клубе. Желаю Саулю удачи на новом месте. Пусть сделает так, чтобы клуб пожалел, что так просто выкинул игрока, подписавшего десятилетний контракт с ними, что является выражением преданности и веры.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 02:58
Саулю нужен новый вызов. Он не является незаменимым. При чём здесь логика , если надо как-то жить дальше. А Абрахам по примерв Дембеле и Мартинеса не заиграет. Не приживаются негры в нападении здесь.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 01:47
Сауль просто нераскрученный а так он дороже Гризманна стоит
DepoRuS
DepoRuS
15 июля в 23:35
Перевод ответа Сауля примерно на том же уровне что и сам соккер в спорт СМИ
25процентный клоун
25процентный клоун
15 июля в 22:31
Сауль не прав
Ozabot
Ozabot
15 июля в 22:14
Жаль Сауля. Контракт на десять лет оказался филькиной грамотой. Еще и ради Гризманна, которому без пяти минут на пенсию, а он уже давно играет как пенсионер.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ shlifen (раскрыть)
15 июля в 21:59
После покупки Фелиша за 128 миллионов их уже трудно воспринимать всерьез...
Gahi
Gahi
15 июля в 21:37
Менять на игрока из Барселоны, то понятно на кого, на того кого хотели оставить в клубе, но он всем просьбам и уговором побежал к своим соперникам. Там провалился решил обратно возвратиться и как после этого играть Гризманн собрался откуда сам сбежал? А Сауля жаль что с ним так поступают и вроде повода он не давал чтобы к нему так относились, играл старался помочь чем мог команде. Удачи
shlifen
shlifen
15 июля в 21:08
Я не понимаю логики руководства Атлетико в этом трансфере. Так ли нужен матрасникам Гризманн?? Тем более ему уже 30, зарплата будет огромная, а будет ли толк? Тем более если вспомнить как некрасиво прошло расставание француза, когда он сперва записывал отдельное видео, что ни за что не уйдёт в Барсу, а уже год спустя сбежал именно туда. Нужно ли возвращение такого игрока в клуб?? Думаю что от прихода условного Патрика Шика или Темми Абрахама - толку будет больше или столько-же, а стоить они будут меньше. Плюс у них не будет натянутых отношений с фанатами.

Сауль вообще подписывал контракт толи на 7, толи на 9 лет, показывая полнейшую преданность клубу, именно тогда когда за ним выстраивалась очередь из желающих его подписать. Но парень остался, и не его вина что Симеоне просто закрывал им все проблемные позиции (и ОП, и ЦП, и ЦАП и даже ЛЗ/ПЗ). Не очень понимаю почему клуб от него избавляется, и в чём собственно выгода для самих Атлетов??

C точки зрения Барселоны - шикарный трансфер. Избавятся от проблемного для себя игрока, солидно освободят зарплатную ведомость, да ещё и получат трудолюбивого полузащитника в состав. Если в прошлом сезоне Барса налажала "подарив" атлетам Суареса, то теперь видимо в Атлетико "тронулись умом" и решили подарить Барсе Сауля, повесив себе гирю на шею в лице дорогостоящего Гризманна.
sv_1969
sv_1969
15 июля в 21:04
Вот оно как
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 20:50
Трудно нынче миллионером...
ЮЗИК
ЮЗИК
15 июля в 20:46
Некрасивая какая-то история
протон1
протон1
15 июля в 20:44
Выгоняют в клуб банкрот)))
Ironigor
Ironigor
15 июля в 20:43
Значит что-то пошло не так. Жаль.
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