«Они меня выгоняют, дружище». Сауль ответил фанату «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес ответил болельщику, который коснулся слухов о возможном уходе игрока из клуба.
После тренировки Сауль подошел к группе фанатов, чтобы дать автографы. Во время общения болельщики просили футболиста не уходить из клуба.
Один из фанатов спросил, не жаль ли Саулю покидать «Атлетико». «Они меня выгоняют, дружище», – ответил футболист.
Vídeo captado en Deportes Cuatro y publicado en El Desmarque:@Crisgtirado: «¿Saúl, estás triste por tu marcha?»— Fran (@CastilloFran95) July 15, 2021
Saúl a un aficionado: «Ya me echan de aquí, tío»
Todo esto mientras los aficionados pedían a Saúl que no se marchara del equipopic.twitter.com/6aD8099iHC
Ранее сообщалось о ходе сделки по обмену Сауля на игрока «Барселоны», ранее выступавшего за мадридский клуб.
Сауль вообще подписывал контракт толи на 7, толи на 9 лет, показывая полнейшую преданность клубу, именно тогда когда за ним выстраивалась очередь из желающих его подписать. Но парень остался, и не его вина что Симеоне просто закрывал им все проблемные позиции (и ОП, и ЦП, и ЦАП и даже ЛЗ/ПЗ). Не очень понимаю почему клуб от него избавляется, и в чём собственно выгода для самих Атлетов??
C точки зрения Барселоны - шикарный трансфер. Избавятся от проблемного для себя игрока, солидно освободят зарплатную ведомость, да ещё и получат трудолюбивого полузащитника в состав. Если в прошлом сезоне Барса налажала "подарив" атлетам Суареса, то теперь видимо в Атлетико "тронулись умом" и решили подарить Барсе Сауля, повесив себе гирю на шею в лице дорогостоящего Гризманна.
Сауль вообще подписывал контракт толи на 7, толи на 9 лет, показывая полнейшую преданность клубу, именно тогда когда за ним выстраивалась очередь из желающих его подписать. Но парень остался, и не его вина что Симеоне просто закрывал им все проблемные позиции (и ОП, и ЦП, и ЦАП и даже ЛЗ/ПЗ). Не очень понимаю почему клуб от него избавляется, и в чём собственно выгода для самих Атлетов??
C точки зрения Барселоны - шикарный трансфер. Избавятся от проблемного для себя игрока, солидно освободят зарплатную ведомость, да ещё и получат трудолюбивого полузащитника в состав. Если в прошлом сезоне Барса налажала "подарив" атлетам Суареса, то теперь видимо в Атлетико "тронулись умом" и решили подарить Барсе Сауля, повесив себе гирю на шею в лице дорогостоящего Гризманна.