«Они меня выгоняют, дружище». Сауль ответил фанату «Атлетико»

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15 июля 2021, 20:38

Полузащитник «Атлетико» ответил болельщику, который коснулся слухов о возможном уходе игрока из клуба.

После тренировки Сауль подошел к группе фанатов, чтобы дать автографы. Во время общения болельщики просили футболиста не уходить из клуба.

Один из фанатов спросил, не жаль ли Саулю покидать «Атлетико». «Они меня выгоняют, дружище», – ответил футболист.

Vídeo captado en Deportes Cuatro y publicado en El Desmarque:@Crisgtirado: «¿Saúl, estás triste por tu marcha?»



Saúl a un aficionado: «Ya me echan de aquí, tío»



Todo esto mientras los aficionados pedían a Saúl que no se marchara del equipopic.twitter.com/6aD8099iHC — Fran (@CastilloFran95) July 15, 2021

Ранее сообщалось о ходе сделки по обмену Сауля на игрока «Барселоны», ранее выступавшего за мадридский клуб.