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Голливудский актёр Том Круз пожелал удачи сборной Англии в финале Евро-2020

11 июля 2021, 13:21
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Англии Харри Кейн рассказал, что голливудский актёр Том Круз поддержал сборную Англии перед финалом Евро-2020 против сборной Италии.

В пятницу вечером Том Круз связался с нами. Мы видели один из его фильмов. Кроме того, я думаю, что он был здесь, в Великобритании, и он позвонил нам через FaceTime, чтобы пожелать нам всего наилучшего. Большинство людей в мире любят футбол, поэтому здорово иметь поддержку не только в Англии, но и во всем мире.

Том Круз является трёхкратным обладателем премии «Золотой глобус» и трёхкратным номинантом на премию «Оскар».

Ранее королева Елизавета II обратилась к Саутгейту перед финалом Евро-2020.

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Все комментарии
minai
minai
11 июля в 18:39
Весьма посредственный актёришка, к тому же 321.
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта
11 июля в 15:49
Том Круз редкостная мразь
sir_Alex
sir_Alex
11 июля в 14:40
Какой именно фильм видели?
Predator94
Predator94
11 июля в 13:40
За Италию
КЭТиК
КЭТиК
11 июля в 13:33
А мы болеем за Италию.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 13:24
Я бы не присоединился...
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