Голливудский актёр Том Круз пожелал удачи сборной Англии в финале Евро-2020

Нападающий сборной Англии рассказал, что голливудский актёр Том Круз поддержал сборную Англии перед финалом Евро-2020 против сборной Италии.

В пятницу вечером Том Круз связался с нами. Мы видели один из его фильмов. Кроме того, я думаю, что он был здесь, в Великобритании, и он позвонил нам через FaceTime, чтобы пожелать нам всего наилучшего. Большинство людей в мире любят футбол, поэтому здорово иметь поддержку не только в Англии, но и во всем мире.