«Арсенал» предлагает за Локателли 40 млн евро

Сообщается, что «Арсенал» заинтересован в приобретении полузащитника сборной Италии и «Сассуоло» Мануэля Локателли.
Английский клуб готов предложить за хавбека 40 млн евро. Потенциальный трансфер может произойти этим летом.
Однако главным претендентом на игрока по-прежнему является один из сильнейших клубов Италии.
Если вы уж реально готовы отдать 40 млн. то купите лучше Невеша, он уже давно играет в АПЛ, полностью адаптировался к лиге, и показывает неплохие результаты. Ну или попробуйте переманить Филлипса из Лидса. Тоже топчик на своей позиции.
Если вы уж реально готовы отдать 40 млн. то купите лучше Невеша, он уже давно играет в АПЛ, полностью адаптировался к лиге, и показывает неплохие результаты. Ну или попробуйте переманить Филлипса из Лидса. Тоже топчик на своей позиции.