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«Арсенал» предлагает за Локателли 40 млн евро

16 июля 2021, 09:29

Сообщается, что «Арсенал» заинтересован в приобретении полузащитника сборной Италии и «Сассуоло» Мануэля Локателли.

Английский клуб готов предложить за хавбека 40 млн евро. Потенциальный трансфер может произойти этим летом.

Однако главным претендентом на игрока по-прежнему является один из сильнейших клубов Италии.

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Все комментарии
протон1
протон1
16 июля в 21:52
Что ему в Лондоне делать? Дома лучше
хоть дома что то выиграет
A.S.A
A.S.A
16 июля в 10:23, ред.
Да не поедет он к нам. Его приоритетом является Ювентус, и тут довольно высокий процент что именно туринцы получат игрока. У Арсенала только одно приимущество перед Юве - это размер предложенной суммы.
Если вы уж реально готовы отдать 40 млн. то купите лучше Невеша, он уже давно играет в АПЛ, полностью адаптировался к лиге, и показывает неплохие результаты. Ну или попробуйте переманить Филлипса из Лидса. Тоже топчик на своей позиции.
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
16 июля в 10:11
Локателли врядли поидет в Арсенал, он хочет в ЛЧ поиграть
ДСА
ДСА
16 июля в 09:40
Это еще не предельное предложение.
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