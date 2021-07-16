«Арсенал» предлагает за Локателли 40 млн евро

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16 июля 2021, 09:29

Сообщается, что «Арсенал» заинтересован в приобретении полузащитника сборной Италии и «Сассуоло» .

Английский клуб готов предложить за хавбека 40 млн евро. Потенциальный трансфер может произойти этим летом.

Однако главным претендентом на игрока по-прежнему является один из сильнейших клубов Италии.