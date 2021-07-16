«Ман Сити» готов приобрести Кейна и Грилиша этим летом

«Манчестер Сити» этим летом планирует заключить сделки с нападающим «Тоттенхэма» Харри Кейном и хавбеком «Астон Виллы» Джеком Грилишем.
По информации источника, «Сити» готов потратить внушительные деньги на трансфер обоих футболистов. В ближайшее время «горожане» направят официальные предложения.
Также недавно сообщалось, что «Ман Сити» нацелился на подписание защитника «Фулхэма».
За Грилиша тоже хотят в районе 100.
Сомнительно что за одного дадут 170, а за второго 100 или близкие цены.
Может купят в конце трансферного окна, но не за эти деньги.
За Грилиша тоже хотят в районе 100.
Сомнительно что за одного дадут 170, а за второго 100 или близкие цены.
Может купят в конце трансферного окна, но не за эти деньги.