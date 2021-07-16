«Ман Сити» готов приобрести Кейна и Грилиша этим летом

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16 июля 2021, 17:36

«Манчестер Сити» этим летом планирует заключить сделки с нападающим «Тоттенхэма» и хавбеком «Астон Виллы» .

По информации источника, «Сити» готов потратить внушительные деньги на трансфер обоих футболистов. В ближайшее время «горожане» направят официальные предложения.

Также недавно сообщалось, что «Ман Сити» нацелился на подписание защитника «Фулхэма».