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«Ман Сити» готов приобрести Кейна и Грилиша этим летом

16 июля 2021, 17:36

«Манчестер Сити» этим летом планирует заключить сделки с нападающим «Тоттенхэма» Харри Кейном и хавбеком «Астон Виллы» Джеком Грилишем.

По информации источника, «Сити» готов потратить внушительные деньги на трансфер обоих футболистов. В ближайшее время «горожане» направят официальные предложения.

Также недавно сообщалось, что «Ман Сити» нацелился на подписание защитника «Фулхэма».

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Вчера, 22:43Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
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Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся
16 июля в 21:58
    z5b2f97dpdjb
    z5b2f97dpdjb
    16 июля в 21:42
    Когда деньги есть можно любого игрока купить себе.
    протон1
    протон1
    16 июля в 21:18
    В первую очередь горожанам нужен Кейн, а Грилиш наверняка в Вилле останется, ибо в Ман Сити на этой позиции играют Стерлинг и Фоден
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    16 июля в 20:12
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      16 июля в 19:38
      Что то както не верится!
      КЭТиК
      КЭТиК
      16 июля в 19:04
      На всех денег не хватит.
      Иван Сидоров 2
      Иван Сидоров 2
      16 июля в 18:18
      То Мансити отказался от Кейна ценой более 100 миллионов, то новая новость -отправит официальные предложения. Вопрос раньше за 100 миллионов было неофициальное?
      За Грилиша тоже хотят в районе 100.
      Сомнительно что за одного дадут 170, а за второго 100 или близкие цены.
      Может купят в конце трансферного окна, но не за эти деньги.
      sv_1969
      sv_1969
      16 июля в 18:17
      Нуну: «Кейн — игрок „Тоттенхэма“. Не стоит сейчас говорить ни о чем другом»
      sihafazatron
      sihafazatron
      16 июля в 18:16
      тогда придется кого-то продать
      msa79
      msa79
      16 июля в 18:01
      По моему, у Кейна пик карьеры прошёл (или в завершении), с каждым годом будет играть всё более не выразительно. А Грилиш ещё более сомнительный актив. Но у сити денег много, могут себе позволить увеличить количество англичан в заявке.
      Ironigor
      Ironigor
      16 июля в 17:38
      Не верю. Почему-то. Потому что.
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