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Четыре топ-клуба Европы интересуются Кьезой

16 июля 2021, 16:42

Источник сообщает, что сразу четыре топовых клуба Европы проявляют интерес к нападающему «Ювентуса» Федерико Кьезе.

В этот список входят: «Бавария», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль». Однако отмечается, что туринский клуб не собирается продавать форварда.

Ранее стало известно, сколько предлагал «Челси» за Кьезу.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
17 июля в 16:09
Макаронники вымучили победу на слабейшем Евро всех времен. Все кто закупится из этой сборной, профукают деньги. Единственный, кого можно было купить оттуда уже игрок Парижа (вратарь).
Artemon9
Artemon9 ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
17 июля в 01:38
Оставьте себе вашего Салаха. Не нужен он нам.
Или отправьте в Арсенал. Те в последние лет десять любят сбитых лётчиков собирать
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
16 июля в 22:01
Конечно, станет им через год. Аха-ха)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
16 июля в 20:50
Руки прочь от ЮВЕ !!!
juvenale
juvenale ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
16 июля в 20:41
Салах сгодится разве что для продажи шаурмы перед матчами возле стадиона
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll ответ Всея Руси вернулся (раскрыть)
16 июля в 20:21
А он разве чемпион мира?
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll ответ juvenale (раскрыть)
16 июля в 20:13
Обмен на Салаха
ДАША Д
ДАША Д
16 июля в 19:06
Агент хорошо работает.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июля в 18:37
Пусть остаётся там где ему самое место!
juvenale
juvenale
16 июля в 18:02
могут забыть
A.S.A
A.S.A
16 июля в 17:15
Кьеза сейчас действительно в отличной форме, и его игра на ЧЕ это подтвердила. Но лично я думаю,что "старая синьора" отклонит все предложения по игроку и сохранит его в своем составе. Возможно это будет будующий многолетний лидер Ювентуса
Дима Логинов
Дима Логинов
16 июля в 17:15
Кьеза показал отличную игру на Евро и не удивительно, что им заинтересовались топ-клубы. Странно только, что они его до Евро не разглядели, а ведь в предыдущем сезоне именно Кьеза стал лидером своего клуба. Меня лично очень впечатлил по ходу сезона этот паренёк.
А теперь вполне естественно, что он стремится к своему росту и спокойно может переходить в более сильный клуб и выигрывать более значимые трофеи.
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся
16 июля в 17:06
Баварию считал всегда достойным клубом, а они оказались, как и англичане, марионетками УЕФА. Не достойны они, чтоб за них чемпион мира играл. Жоржиньо тоже нужно из Челси в Юве перейти.
протон1
протон1
16 июля в 17:05
Кьеза сейчас как красотка, которой подкатывают и пишут миллионы, а Юве ее парень, который отбивает их всех
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июля в 17:03
Продадут по-хорошему ценнику...
Илья85
Илья85
16 июля в 16:59
Если уйдёт Стерлинг ,то ,как вариант МС. Тоже самое с Ливерпулем,Мане и Салах могут уйти ,тогда тоже возможно .А Бавария недавно Сане купила и плюс на аравй фланг у них есть свой черныш
sv_1969
sv_1969
16 июля в 16:55
Можно просить прибавку к жалованию
sihafazatron
sihafazatron
16 июля в 16:48
в юве останется
VeniaminS
VeniaminS
16 июля в 16:46
Интересно,кто успеет.
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