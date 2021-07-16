Четыре топ-клуба Европы интересуются Кьезой

Источник сообщает, что сразу четыре топовых клуба Европы проявляют интерес к нападающему «Ювентуса» Федерико Кьезе.
В этот список входят: «Бавария», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль». Однако отмечается, что туринский клуб не собирается продавать форварда.
Ранее стало известно, сколько предлагал «Челси» за Кьезу.
А теперь вполне естественно, что он стремится к своему росту и спокойно может переходить в более сильный клуб и выигрывать более значимые трофеи.
А теперь вполне естественно, что он стремится к своему росту и спокойно может переходить в более сильный клуб и выигрывать более значимые трофеи.