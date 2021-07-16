Четыре топ-клуба Европы интересуются Кьезой

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16 июля 2021, 16:42

Источник сообщает, что сразу четыре топовых клуба Европы проявляют интерес к нападающему «Ювентуса» .

В этот список входят: «Бавария», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль». Однако отмечается, что туринский клуб не собирается продавать форварда.

Ранее стало известно, сколько предлагал «Челси» за Кьезу.