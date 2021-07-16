«Барселона» приняла решение расстаться с Коутиньо

Сообщается, что «Барселона» приняла решение расстаться с атакующим полузащитником Филиппе Коутиньо.
Руководство каталонского клуба более не рассчитывает на бразильского футболиста, несмотря на то, что игрок полностью восстановился после своей последней травмы.
В данный момент «Барса» не может заключить новый контракт с капитаном команды Лионелем Месси из-за ограничений по зарплатному бюджету, поэтому вынуждена расставаться с игроками.
Недавно была информация, какому клубу были предложены услуги Коутиньо.
Дорого обходится "Барселоне" - Месси, вскоре, никого не останется... только Лапорта, Куман да Месси...
Проблемы у всех, кто имеет отношение к "Барселоне", за исключением Месси, заключить контракт на пять лет с 34-х летним нападающим, ну какие же могут быть проблемы....
Дорого обходится "Барселоне" - Месси, вскоре, никого не останется... только Лапорта, Куман да Месси...
Проблемы у всех, кто имеет отношение к "Барселоне", за исключением Месси, заключить контракт на пять лет с 34-х летним нападающим, ну какие же могут быть проблемы....