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«Барселона» приняла решение расстаться с Коутиньо

16 июля 2021, 13:43

Сообщается, что «Барселона» приняла решение расстаться с атакующим полузащитником Филиппе Коутиньо.

Руководство каталонского клуба более не рассчитывает на бразильского футболиста, несмотря на то, что игрок полностью восстановился после своей последней травмы.

В данный момент «Барса» не может заключить новый контракт с капитаном команды Лионелем Месси из-за ограничений по зарплатному бюджету, поэтому вынуждена расставаться с игроками.

Недавно была информация, какому клубу были предложены услуги Коутиньо.

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Все комментарии
протон1
протон1
16 июля в 17:40
С собой дембеле не забудьте
112910415
112910415
16 июля в 15:08
не удержаться ему в команде
msa79
msa79
16 июля в 14:52
Месси вроде на 50% урезал свою зарплату, как так опять не хватает?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июля в 14:32
Тут не нужен,другие с руками оторвут!
Q-J-G
Q-J-G
16 июля в 14:15
В данный момент «Барса» не может заключить новый контракт с капитаном команды Лионелем Месси из-за ограничений по зарплатному бюджету, поэтому вынуждена расставаться с игроками.

Дорого обходится "Барселоне" - Месси, вскоре, никого не останется... только Лапорта, Куман да Месси...

Проблемы у всех, кто имеет отношение к "Барселоне", за исключением Месси, заключить контракт на пять лет с 34-х летним нападающим, ну какие же могут быть проблемы....
Сидор новый
Сидор новый
16 июля в 13:58
Ну если решение принято, то нужно искать покупателя
asraeil
asraeil
16 июля в 13:57
Финансовый кризис, однако
ДСА
ДСА
16 июля в 13:56
Если уж кого и продавать, то именно его.
allemz
allemz
16 июля в 13:48
Давай к Бене в Эвертон
beefs
beefs
16 июля в 13:45
руководство клуба знает что делает....
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