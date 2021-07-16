«Барселона» приняла решение расстаться с Коутиньо

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16 июля 2021, 13:43

Сообщается, что «Барселона» приняла решение расстаться с атакующим полузащитником .

Руководство каталонского клуба более не рассчитывает на бразильского футболиста, несмотря на то, что игрок полностью восстановился после своей последней травмы.

В данный момент «Барса» не может заключить новый контракт с капитаном команды Лионелем Месси из-за ограничений по зарплатному бюджету, поэтому вынуждена расставаться с игроками.

Недавно была информация, какому клубу были предложены услуги Коутиньо.