Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал предстоящий матч за Суперкубок России против «Локомотива».
Думаю, все отлично. Самое главное, все готовы, все в хорошем настроении ждут, когда начнется сезон. И все хотят выиграть первый трофей в Калининграде!
Матч за Суперкубок — серьезная игра за титул. Не понимаю тех, кто относится к ней как к выставочной. Трофей — это всегда трофей. А в начале сезона — еще и позитивные эмоции на весь чемпионат.
Ранее стало известно, что один из ключевых игроков «Зенита» пропустит данную встречу.