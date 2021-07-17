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Караваев: «Матч за Суперкубок — серьёзная игра за титул»

17 июля 2021, 09:52
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал предстоящий матч за Суперкубок России против «Локомотива».

Думаю, все отлично. Самое главное, все готовы, все в хорошем настроении ждут, когда начнется сезон. И все хотят выиграть первый трофей в Калининграде!

Матч за Суперкубок — серьезная игра за титул. Не понимаю тех, кто относится к ней как к выставочной. Трофей — это всегда трофей. А в начале сезона — еще и позитивные эмоции на весь чемпионат.

Ранее стало известно, что один из ключевых игроков «Зенита» пропустит данную встречу.

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gavryushabuk
gavryushabuk
17 июля в 12:13
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
    17 июля в 09:55
    Даже Караваев это понимает.
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