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Писарев: «Англия заслужила свой финал»

07 июля 2021, 09:30
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДанияДанияЗакончился в доп. время

Российский тренер Николай Писарев прокомментировал предстоящий матч полуфинала Евро-2020 между сборными Англии и Дании.

Англичане наконец-то претендуют на титул. Они 66 лет не были в финале, им все время чего-то не хватало. Англия начала играть в футбол от обороны, который не нравится всему футбольному миру. Саутгейт решил закрыть глаза на критику. У них на поле обороняются все 11 человек, поэтому они и не пропускали еще на этом чемпионате. Их критикуют за прагматичный футбол, но, если они выиграют Евро, все сразу же забудут игру. Болельщикам важен результат, которого очень давно не было. На Евро-2020 для сборной Англии сошлись все звезды. Они могут провести шесть из семи матчей у себя дома, в Лондоне. При своих болельщиках играть гораздо легче. Я считаю, что Англия заслужила свой финал. Думаю, что англичане обыграют Данию.

Ранее российский политик Владимир Жириновский сделал прогноз на полуфиналы и финал Евро-2020.

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h8you
h8you
07 июля в 13:16
легкая прогулка для регбистов....играют дома
galem72
galem72
07 июля в 12:45
Как можно говорить о заслуженности финала, если ещё в полуфинале не сыграли? Или писарев так легко Данию списывает со счётов?
bashnat013
bashnat013
07 июля в 10:31
Данию они не обыграют это будущие чемпионы!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
07 июля в 10:22, ред.
66 лет без побед.....глухая оборона...6 из 7-ми матчей дома...
Всё перечисленное Писаревым - скорей говорит об обратном...чем о заслугах...))
swed27
swed27
07 июля в 09:56
Думаю что датчане не согласятся с Писаревым. Все рассудит игра
mihaluch
mihaluch
07 июля в 09:49
Англия главный претендент.
КЭТиК
КЭТиК
07 июля в 09:49
Заслужит, когда Данию обыграет.
нечитайло
нечитайло
07 июля в 09:48
Сначало нужно выйти
ЮЗИК
ЮЗИК
07 июля в 09:47
Похоже они выиграют
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