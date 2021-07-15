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Оптимизм в тени Кононова. «Спартак» настолько хорош в предсезонных матчах, что это настораживает

вчера, 11:30
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Обыграли по 4:0 «Сочи» и «Рубин».

Только факты

- На проходящем в Москве Кубке «Париматч» Премьер 2021 — предсезонном турнире для клубов РПЛ, «Спартак» пока выигрывает исключительно со счетом 4:0. Сначала досталось «Сочи», а потом «Рубину», с которым «красно-белые» сразятся в первом туре нового чемпионата через 10 дней. Леонид Федун считает, что казанцы сыграли в стратегические поддавки.

- Осталось провести матч с «Химками», но «Спартаку» после двух побед с общей разницей забитых и пропущенных мячей 8:0 практически гарантирован «трофей», который москвичи могут выиграть в третий раз.

- В трех последних контрольных матчах под руководством Руя Витории, включая игру против хорватского «Шибенека» на сборах в Австрии, «Спартак» забивает по 4 мяча.

- В обоих матчах на «Кубке телевизора», как его называют многие футболисты, «Спартак» не пропускал.

- Этих результатов «красно-белые» добиваются при ограниченном участии лидеров команды, которые были задействованы в своих сборных. Джикия, Зобнин и Соболев пока не играли у Витории в стартовом составе, каждый выходил на замену по два раза; Промес и Ларссон дебютировали при португальском тренере во втором тайме против «Рубина»; Крал пока не сыграл ни минуты за «Спартак» после возвращения из расположения сборной Чехии; Понсе продолжает подготовку к Олимпиаде в составе своей национальной команды.

- Авторами 8 голов на Кубке «Париматч» Премьер стали: Соболев (2), Мозес (2), Бакаев, Мирзов, Зобнин, Джикия.

Позитивные моменты

Как мы уже писали, Руй Витория перестроил «Спартак» на схему 4-2-3-1, которая применялась во всех без исключения предсезонных матчах. Португальский специалист стремится к компактной игре, во всяком случае, во время подготовки «красно-белые» выглядят очень мощно и современно: высокая линия обороны, качественный контроль мяча и желание играть через короткий и средний пас в атаке, вступление в быстрый и агрессивный отбор после потерь, активный прессинг в высоком и среднем блоках.

Требовательным не только к результатам, но и к качеству игры болельщикам «Спартака» такой футбол не может не нравиться, а помимо симпатичной модели, Руй Витория создает условия для прогресса отдельных футболистов. Перезагружается Зелимхан Бакаев, органично смотрится в новых схемах талантливый Михаил Игнатов, которого давно ждут в первой команде, начинает появляться понимание, что за футболист Йоррит Хендрикс. Даже вернувшиеся из аренд Резиуан Мирзов, Николай Рассказов, Георгий Мелкадзе выглядят достойными включения в основную обойму на сезон.

Впервые за долгое время в «Спартаке» живая конкуренция, люди чувствуют, что могут получить шанс и отчаянно за него бьются. Посмотрим, на сколько хватит этой мотивации. Тедеско удавалось извлекать максимум из футболистов, которым он доверял, но в обойме хватало «закисших». При Доменико ни один игрок из внутреннего резерва не выиграл конкуренцию, иерархия была довольно строгой. Только классные новички вроде Мозеса и Промеса врывались в стартовый состав.

Витория заставил футболистов искреннее поверить в то, что они могут играть за «Спартак». И вряд ли он обманет ожидания тех, кого оставит в обойме: сезон предстоит насыщенный, сражаться предстоит на несколько фронтов (РПЛ + Лига чемпионов/Лига Европы), а выбранный игровой стиль требует от футболистов максимальной физической готовности, так что ротация будет масштабной и регулярной.

Постоянно будут задействованы не 11 и даже не 15 футболистов, а около 20. И за попадание в эту обойму сейчас идет борьба, наличие которой само по себе на руку клубу. Например, очень хорошо себя проявляет Георгий Мелкадзе. Его можно рассматривать в качестве подмены Соболеву, и если будет решено, что он справится с этой ролью, то можно готовить трансфер Эсекиля Понсе, а это не только деньги, но и легионерская вакансия для правого защитника — шанс сделать команду еще сильнее.

Тень Олега Кононова

Обращать внимание на возросшую конкуренцию и стилистические особенности «Спартака» Витории можно и нужно, но делать прогнозы на сезон на основании результатов товарищеских матчей — гиблое дело. Более того, такая прыть «красно-белых» даже отчасти настораживает, к тому же прецеденты уже были.

В 2019 году на аналогичном «Кубке телевизора» «Спартак» под руководством Олега Кононова вынес «Зенит» со счетом 3:0 и забил четыре безответных мяча «Локомотиву», только вот в итоговой таблице РПЛ эти команды заняли две первых строчки, а «Спартак» пришел к финишу пятым. Что было дальше с командой и Олегом Кононовым, лучше и вовсе не вспоминать.

Истина где-то посередине

Причин для ликования нет, но и параллели Витории с Кононовым вряд ли уместны. Олег Георгиевич действительное стремился к популистской победе на товарищеском турнире, тогда еще был жив миф о романтическом футболе, который он привел в «Спартак», тренеру нужна была позитивная повестка.

Опытный португалец не похож на человека, который нуждается в промежуточном одобрении, он просто делает свою работу. Сейчас получается, что видимая часть этой работы выглядит впечатляюще, но нужно делать скидку и на уровень сопротивления соперников в товарищеских играх, и на мотивацию сражающихся за место под солнцем спартаковцев.

А еще нужно напомнить, что мы пока не видели «Спартак» в оптимальном составе, впечатляющие результаты делали честолюбивые дублеры и лидеры, которые играли ограниченные отрезки на свежести. Понятно, чего хочет добиться Витория, но оценивать эффективность его работы начнем, когда пойдут официальные игры. По большому счету, мы видели только симпатичную проекцию нового «Спартака», встреча с обновленным «Спартаком» во плоти все еще впереди.

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Все комментарии
Андрeй Попов
Андрeй Попов
сегодня в 15:02
Первая статья о мясных где не написали что по поводу предсезонных матчей сказала любовница Федуна)
А так предсезонка вообще не показатель.
Хорошо что новый тренер все хотят выслужиться, но начнется сезон и играть будут 14 человек от силы, остальных посадят на лавку как только леги поправятся
steelhead
steelhead ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:48
Считаю проблему с кубком надуманной. Никто не мешает выставлять запасных, так во всех лигах играют кубок, и только при попадании в последние стадии разбавляют игроками основы. И в этом только плюсы, реально можно посмотреть на качество запасных, обкатать второго вратаря, и, возможно, даже схемами поиграться, ибо ну не корову же проигрываешь. А уж подтягивать из молодежки - лучше варианта и нет. Это те ребята, кто последние в заявке и никто на них не расчитывает. А какой эмоциональный допинг получают ребята, не попадающие в старт? Это же футбол, тут много от позитивных эмоций зависит. Бьются запасные в кубке, и основа хочет показать, что не зря их выбирают. От конкуренции никому еще хуже не стало.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 21:16
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 18:49
    Предсезонка: "Мы лучшие, мы всех порвём, мы чемпионы, наконец то мы дождались спартаковский дух".
    Сезон: скандалы, во всём виноваты судьи и вообще против Спартака заговор...
    После сезона: " Менять всех, Федун редиска, надо что то менять, нужны другие игроки и тренер, которые должны соответствовать спартаковскому духу"...
    Спартак 21 века!!!
    Beekeeper
    Beekeeper
    вчера в 17:07
    В конце сезоне не был уверен вообще в спартаке, что они пробьются через стыки в группу. Теперь меняю свое мнение, надеюсь что пройдут квалификацию.
    makkie
    makkie ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    вчера в 14:56
    Спасибо. И Зениту тоже удачи в ЛЧ!
    Хотя с Семаком это будет сделать непросто.
    True Story
    True Story
    вчера в 14:14
    Ну х.з., за 2 недели поражение от Нефтчи забыли
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 14:06
    Удачи!!! И пусть победит сильнейший!!!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:57
    Я был одним из тех немногих которые были За , то чтобы в команду Спартак пришёл этот специалист Руи Витория. Прежде всего то что он проповедует атакующий футбол, игра внизу с быстрыми атаками. Что-то напоминает старый забытый спартаковский стиль. И как болельщик ЦСКА могут сейчас сказать, что уже наступающий сезон даст Чемпионату России хорошую быстро играющую команду, достойного соперника любому клубу. А сравнивать Руи с Олегом Кононовым считаю вообще глупостью . Это совершенно разных два человека и совершенно разные две философии видения футбола ⚽. Я думаю если ещё Федун даст Руи больше свободы и чуть чуть поддержит в приобретении игроков для укрепления и комплектации состава под схемы игры , то через год два Спартак может очень достойно выглядеть не только в Чемпионате России, но и в Европе. Всё таки хотелось бы видеть классную команду Спартак. А мне как болельщику ЦСКА очень тревожно то что происходит с любимым клубом и только зависть ,белая зависть переполняет душу и тревожит сердце. Ну а Спартачам Удачи и больших Успехов !!! Всем Добра !!!
    makkie
    makkie ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    вчера в 13:51
    Работа тренера по физподготовке Чепзановича внушает оптимизм.
    Прошлой весной бежали лучше всех. Проблем с физикой, как при Кононове, не было.

    Другое дело, что теперь придётся играть на три фронта. Или на два, если Кубок сразу минус. Спартак в ЛЧ и ЛЕ редкий гость, а в этом сезоне играем полноценный еврокубковый сезон.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014 ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 13:48
    Так кто против, главное, чтобы Спартак силы на дистанции рассчитал. Нам реально в чемпионате нужен сильный Спартак. Просто очень напоминает уж эти две истории и Кононов, и Луческу. Ладно посмотрим будет интересно.
    makkie
    makkie ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
    вчера в 13:32
    Все команды, начинающие сезон с квалификации в ЛЧ, стараются форсировать подготовку к сезону. Потому что нужно быть в форме. Иначе - вылет из квалификации, плохое настроение, упадок и ступор в чемпионате.
    volga.kot
    volga.kot
    вчера в 12:44
    Спартак, думается в тройке призёров будет!!!!
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    вчера в 12:41
    Да уж настораживает!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 12:11
    Говорят, что уже Семак в панике пакует чемоданы и просится на место главного тренера сборной.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    вчера в 12:05
    Не знаю хватит ли прыти Спартаку, но, что Виктория понимает ценность турнира и важность хорошо начать это факт. И я не сравниванию с Кононовым, я сравниваю с Луческу. Помню, мы играли на суперкубок с ЦСКА. Выиграли 1-0, но играли намного лучше, чем соперник. И Бубнов говорил, что мы офигенно двигались, но оказалось, что Луческу форсировал подготовку ради старта и к зиме мы всё растеряли. Посмотрим, даже интересно, что будет со Спартаком.
    nubom
    nubom
    вчера в 12:03
    "...впечатляющие результаты делал честолюбивые дублеры и лидеры, которые играли ограниченные отрезки на свежести" - это прям нирвана для любого тренера...
    112910415
    112910415
    вчера в 11:47
    спокойствие, только спокойствие
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 11:43
    Спартак пока и правда хорошь,посмотрим что буд4т дальше!
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