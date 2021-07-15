Оптимизм в тени Кононова. «Спартак» настолько хорош в предсезонных матчах, что это настораживает

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вчера, 11:30

Обыграли по 4:0 «Сочи» и «Рубин».

Только факты

- На проходящем в Москве Кубке «Париматч» Премьер 2021 — предсезонном турнире для клубов РПЛ , «Спартак» пока выигрывает исключительно со счетом 4:0. Сначала досталось «Сочи», а потом «Рубину», с которым «красно-белые» сразятся в первом туре нового чемпионата через 10 дней. Леонид Федун считает, что казанцы сыграли в стратегические поддавки.

- Осталось провести матч с «Химками», но «Спартаку» после двух побед с общей разницей забитых и пропущенных мячей 8:0 практически гарантирован «трофей», который москвичи могут выиграть в третий раз.

- В трех последних контрольных матчах под руководством Руя Витории, включая игру против хорватского «Шибенека» на сборах в Австрии, «Спартак» забивает по 4 мяча.

- В обоих матчах на «Кубке телевизора», как его называют многие футболисты, «Спартак» не пропускал.

- Этих результатов «красно-белые» добиваются при ограниченном участии лидеров команды, которые были задействованы в своих сборных. Джикия, Зобнин и Соболев пока не играли у Витории в стартовом составе, каждый выходил на замену по два раза; Промес и Ларссон дебютировали при португальском тренере во втором тайме против «Рубина»; Крал пока не сыграл ни минуты за «Спартак» после возвращения из расположения сборной Чехии; Понсе продолжает подготовку к Олимпиаде в составе своей национальной команды.

- Авторами 8 голов на Кубке «Париматч» Премьер стали: Соболев (2), Мозес (2), Бакаев, Мирзов, Зобнин, Джикия.

Позитивные моменты

Как мы уже писали, Руй Витория перестроил «Спартак» на схему 4-2-3-1, которая применялась во всех без исключения предсезонных матчах. Португальский специалист стремится к компактной игре, во всяком случае, во время подготовки «красно-белые» выглядят очень мощно и современно: высокая линия обороны, качественный контроль мяча и желание играть через короткий и средний пас в атаке, вступление в быстрый и агрессивный отбор после потерь, активный прессинг в высоком и среднем блоках.

Требовательным не только к результатам, но и к качеству игры болельщикам «Спартака» такой футбол не может не нравиться, а помимо симпатичной модели, Руй Витория создает условия для прогресса отдельных футболистов. Перезагружается Зелимхан Бакаев, органично смотрится в новых схемах талантливый Михаил Игнатов, которого давно ждут в первой команде, начинает появляться понимание, что за футболист Йоррит Хендрикс. Даже вернувшиеся из аренд Резиуан Мирзов, Николай Рассказов, Георгий Мелкадзе выглядят достойными включения в основную обойму на сезон.

Впервые за долгое время в «Спартаке» живая конкуренция, люди чувствуют, что могут получить шанс и отчаянно за него бьются. Посмотрим, на сколько хватит этой мотивации. Тедеско удавалось извлекать максимум из футболистов, которым он доверял, но в обойме хватало «закисших». При Доменико ни один игрок из внутреннего резерва не выиграл конкуренцию, иерархия была довольно строгой. Только классные новички вроде Мозеса и Промеса врывались в стартовый состав.

Витория заставил футболистов искреннее поверить в то, что они могут играть за «Спартак». И вряд ли он обманет ожидания тех, кого оставит в обойме: сезон предстоит насыщенный, сражаться предстоит на несколько фронтов ( РПЛ + Лига чемпионов/Лига Европы), а выбранный игровой стиль требует от футболистов максимальной физической готовности, так что ротация будет масштабной и регулярной.

Постоянно будут задействованы не 11 и даже не 15 футболистов, а около 20. И за попадание в эту обойму сейчас идет борьба, наличие которой само по себе на руку клубу. Например, очень хорошо себя проявляет Георгий Мелкадзе. Его можно рассматривать в качестве подмены Соболеву, и если будет решено, что он справится с этой ролью, то можно готовить трансфер Эсекиля Понсе, а это не только деньги, но и легионерская вакансия для правого защитника — шанс сделать команду еще сильнее.

Тень Олега Кононова

Обращать внимание на возросшую конкуренцию и стилистические особенности «Спартака» Витории можно и нужно, но делать прогнозы на сезон на основании результатов товарищеских матчей — гиблое дело. Более того, такая прыть «красно-белых» даже отчасти настораживает, к тому же прецеденты уже были.

В 2019 году на аналогичном «Кубке телевизора» «Спартак» под руководством Олега Кононова вынес «Зенит» со счетом 3:0 и забил четыре безответных мяча «Локомотиву», только вот в итоговой таблице РПЛ эти команды заняли две первых строчки, а «Спартак» пришел к финишу пятым. Что было дальше с командой и Олегом Кононовым, лучше и вовсе не вспоминать.

Истина где-то посередине

Причин для ликования нет, но и параллели Витории с Кононовым вряд ли уместны. Олег Георгиевич действительное стремился к популистской победе на товарищеском турнире, тогда еще был жив миф о романтическом футболе, который он привел в «Спартак», тренеру нужна была позитивная повестка.

Опытный португалец не похож на человека, который нуждается в промежуточном одобрении, он просто делает свою работу. Сейчас получается, что видимая часть этой работы выглядит впечатляюще, но нужно делать скидку и на уровень сопротивления соперников в товарищеских играх, и на мотивацию сражающихся за место под солнцем спартаковцев.

А еще нужно напомнить, что мы пока не видели «Спартак» в оптимальном составе, впечатляющие результаты делали честолюбивые дублеры и лидеры, которые играли ограниченные отрезки на свежести. Понятно, чего хочет добиться Витория, но оценивать эффективность его работы начнем, когда пойдут официальные игры. По большому счету, мы видели только симпатичную проекцию нового «Спартака», встреча с обновленным «Спартаком» во плоти все еще впереди.