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Последний день для сенсации на Евро-2020. Датчане устали, вся надежда на невезучесть Англии

вчера, 10:28
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Саутгейт планирует вымучить путевку в первый финал.

Важно знать о сборной Англии

- Последний раз команда Саутгейта в рамках чемпионата Европы пропускала в Праге. Чехи обыграли фаворита 2:1, но их поражение от датчан исключило новое повторение противостояния. После той осечки Англия собрала 8 «сухарей», обыгрывала самих чехов, разница мячей – 25:0. Впрочем, семнадцать голов пришлись еще на отборочный раунд.

- Упрямый подход шотландцев – единственная ничья на этом отрезке. Остальных соперников англичане обыграли, причем лишь хорватов сломали в поединке, где у команды Саутгейта было столько же ударов в створ, как у соперника. Они набирают – каждый следующий матч сильнее.

- Забили восемь мячей, но половина – бедняге Бущану. Также по качеству моментов британцы лишь на двенадцатом месте. Островная сборная – алогичная и везучая. А если говорим о xG, то Пикфорд уже мог пропустить трижды, когда как по суммарному качеству сами англичане наработали только на пять мячей.

- Саутгейт подстраивается под соперников. Дважды сыграл по схеме «4-2-3-1», но когда надо было – переходил на тройку центральных. А против шотландцев выбрали «4-3-3», ведь соперник сыграл в три центральных. И сегодня будут тактические игры, Саутгейт прекрасно изучает оппонентов. И что важно — все тактические схемы подошли самой Англии.

- У «Трех львов», если не считать травмированного запасного голкипера Хендерсона, нет потерь. Скорее всего, в полуфинале сыграют знакомые Пикфорду защитники – Уокер, Стоунз, Магуайр и Шоу. Райс и Филлипс – основная пара разрушителей. Стерлинг и Кейн будут в основе. А дальше выбор: Маунт или Фоден, Грилиш или Сака. И еще Рэшфорд на всякий случай.

Ориентировочный состав Англии (4-2-3-1): Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Филлипс, Райс – Фоден (Сака; Грилиш), Маунт, Стерлинг – Кейн.

Важно знать о сборной Дании

- Дания стала первой сборной в истории Евро, что вышла в полуфинал, проиграв два поединка на старте. Но если вычесть поражения от Финляндии и Бельгии, то можно собрать серию из 14 матчей из 15 без поражений. 2 из 3 осечек за 17 матчей – против бельгийцев на Евро и в Лиге Наций.

- У команды Хьюлманда свой характер, но стиль футболистов настроен в основном в Англии и Италии. Шмейхель, Кристенсен, Вестергор и Хейбьерг знают англичан — пересекались или в одних клубах, или на полях АПЛ. Опыт поможет в работе без мяча, ведь все названые умеют разрушать. А бывший игрок «Баварии» Хейбьерг успевает всюду – провел прекрасный турнир.

- Выше, чем у Дании, xG только у испанцев. Впечатляющий результат, учитывая, что команду Хьюлманда никто сразу в фавориты не записывал. Обороняются тоже достойно – допустили не намного больше ошибок, чем Англия, хотя несколько ходов Шмейхеля и обороны явно оказались неудачными. Дания пропустила пять раз, но в защите не провалила ни один поединок. Не всегда везло – финны и бельгийцы забили три мяча после семи ударов с учетом неточных.

- Сегодня день больших личных дуэлей для сборной Дании. Кьеру надо уследить за Кейном. Мехле одновременно не сломаться под давлением Шоу и Стерлинга, когда Рахим зайдет на левый фланг атаки. У Хейбьерга и Дилейни прекрасные оппоненты – Райс и Филлипс. Пикфорд встретит Дольберга, что на этом турнире вспомнил, как в юности напоминал повадками Бергкампа, а великий голландец умел огорчать английских вратарей. Будет два уровня противостояния – тренерский, тактический против личного, волевого.

- Против чехов показалось, что Дания выдохлась. Не удивительно – у них энергетически затратный футбол. Особенно для латералей Ларсена и Мехле, для центральных полузащитников, что выполняют диаметральные функции, а еще для инсайдов – Дамсгорд и Брейтуэт не были такими свежими против чехов, как раньше. Зато выиграли, и сегодня попробуют повторить тот результат. Вне игры только Эриксен, остальные в строю.

Ориентировочный состав сборной Дании (3-4-2-1): Шмейхель – Кристенсен, Кьер. Вестергор – Ларсен, Дилейни, Хейбьерг, Мехле – Брейтуэйт, Дамсгор – Дольберг.

Важно знать о противостоянии

- В паре европейский кубок обмывали только в Дании. Поэтому Каспер Шмейхель и подколол репортера, что спросил о «It’s Coming Home» («Он возвращается домой» — песня, которую поют фанаты о мечте завоевать большой трофей). Англия ни разу не играла в финале Евро. Сегодня исторический день. Или спустя 29 лет датчане подарят соотечественникам новую сказку, или Саутгейт сумеет то, что не удалось ни одному наставнику сборной Англии до него. Ставки высоки. Возможно, увидим нервозность, как в полуфинале Испании и Италии.

- Дания – неудобный соперник для Англии, ведь в шести последних матчах у континентальных европейцев три победы, одна ничья и лишь два поражения. Неплохо для сборной из страны, где живет в полтора раза меньше людей, чем в одном Лондоне. Также учтите, что эти команды знакомы – сыграли прошлой осенью в Лиге Наций. Дания в Копенгагене не проиграла – 0:0, а на выезде выиграла – уже покоряли «Уэмбли» со счетом 1:0.

- В октябре единственный мяч с пенальти забил Кристиан Эриксен. Магуайр до этого гордо удалился после прямой красной карточки, а уже после матча прямоугольник того же цвета увидел Райс. Нервозный матч для команды Саутгейта, ведь датчане были смелыми – не уступили по точным ударам, разница 5:4, лучше держали мяч и не боялись фаворита. В итоге в Лиге Наций группу выиграли бельгийцы, но датчане набрали столько же пунктов, как Англия – по десять.

- В финалах Евро с 2004-го года не было дебютантов. Дания таковым не станет, а вот Англия может оказаться первой за семнадцать лет сборной, что не имела ранее финального опыта, но добралась до решающего матча. Если сегодня выиграют хозяева поля, то будут тринадцатыми финалистами, а предыдущие два места занимают греки и португальцы – одновременно вышли в дебютный финал.

- Для Англии это третий полуфинал с двумя поражениями. Уже не раз слышали, что ко второму причастен футболист Саутгейт, что не смог реализовать пенальти в послематчевой серии. Сегодня серия тоже возможна, если датчане упрутся. Тамошняя сборная умеет играть на Евро, для них это четвертый полуфинал. Первые два – в 1964-м и 1984-м, проиграли, но в 1992-м обыграли по пенальти Нидерланды – Ван Бастен не забил.

Прогноз «Соккер.ру»: команды так часто играли между собой «низовые матчи», что ждем немного мячей. Датчане устали из-за перелета из Баку, англичане впервые покинули родной дом для выезда в Рим. Англия и Дания просто должны обменяться голами, но ставим на итоговую победу британцев.

Они противные по стилю, но делают все ради финала, в котором уже невозможна сенсация. Даже если Дания там окажется, то последнюю неожиданность увидим сегодня. И это вряд ли, ведь команда Хьюлманда – великолепная, но не греческая по подходу, а крупные турниры любят не тех, кто много бьет, а тех, кто не промахивается.

Испанцы подтвердят. Англичане устали бить мимо, попробуют выйти в первый для себя финал в истории.

Писарев: «Англия заслужила свой финал»
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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:13
Надеюсь на Данию!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 16:19
2:2 и всё решится в серии пенальти
volga.kot
volga.kot
вчера в 16:17
Вперёд датчане!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:43, ред.
А ВОТ ЭТИ ПАРНИ ИДУТ УВЕРЕННО ЗА ПОБЕДОЙ !!!
НО КАК БЫ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ КАК У РОСТОВА !!!)
Ironigor
Ironigor ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 14:54, ред.
Я вообще не про трофеи. Я просто никогда не болел за сборную Англии и футбол который они играют. И очень буду рад победе Дании !!! Но если честно очень мало верится в это.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:46
У Хёйбьерга 7-мь трофеев за карьеру, у Кейна ноль. Тут как бы нельзя вместе их рассматривать. У датчанина есть шанс на восьмой трофей, а вот у англичанина на первый - большой вопрос)
Очень хочу, чтобы датчане выбили англичан, а если ещё с крупным счётом, то это будет сказочным подарком.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:36
Все специалисты уже высказались и разобрали обе сборные по косточкам , вплоть до исторических матчей этих двух команд и игроков игравших ещё и в те давние времена.
Сейчас же сборная Англии всё равно останется фаворитом и уже не важно какой настрой и какие есть варианты у сборной Дании для положительного для себя исхода. Скажу просто Англия играет дома и она выиграет в этом противостоянии в любом случае !!!
Хочу просто быть свидетелем хорошего качественного противостояния, а не унылый английский прогматизм.
И в этом случае я думаю поможет сборная Дании, которая захочет навязывать англичанам свою модель игры и заставит всё таки их сыграть в более зрелищный футбол ⚽ !!! А всем болельщикам хочется пожелать получить истинное удовольствие от этого полуфинального противостояния !!! И пусть победит сильнейший !!! Сам же буду болеть за Данию !!! Уж больно хочется увидеть Праздник !!! Всем Добра !!!
ГИЛ 28
ГИЛ 28
вчера в 13:47
После той осечки Англия собрала 8 «сухарей». Не из вредности, а исключительно из любопытства решил проверить. Оказалось 7 "сухарей". 31 марта пропускали в матче с Польшей. После этого пока было 7 игр.
Q-J-G
Q-J-G ответ Roman73 (раскрыть)
вчера в 12:20
Главный козырь Дании: нам пофиг на козыри Англии, когда наша цель выиграть - джекпот...
Roman73
Roman73
вчера в 11:58, ред.
Козыри Англии:

Англия более сильная команда

Англия уже два цикла медленно но неуклонно прогрессирует по единому плану Саутгейта

Англия закалилась в 2018-ом, играла в полуфинале

Стабильный, сыгранный состав

Англия играет дома

Козыри Дании:

Дания - талантливая команда

Желание совершить подвиг, прыгнуть выше головы

Вновь приобретённый по ходу чемпионата энтузиазм, кураж

Шансов у Англии больше, Англии чтобы выиграть достаточно сыграть сильно

Дании же чтобы выиграть необходимо совершить подвиг
mars6791
mars6791
вчера в 11:29
Сомневаюсь по поводу общей усталости датчан в матче против чехов. Просто чехи сами по себе очень атлетичная и физически сильная и выносливая команда, а против таких всегда тяжело играть. Думаю датчане 2спеют восстановится.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 11:24
За датчан. Интересная команда
112910415
112910415
вчера в 10:53
давайте посмотрим пенальти после матча
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