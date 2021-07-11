Италия ждёт 53 года, Англия – 58 лет. Оба финалиста заслужили победу на Евро на «Уэмбли»

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вчера, 20:20

По качеству игры и самоотдаче – примеры для подражания.

Италия была чемпионом в 1968-м, Англия – никогда

Чтобы осмысленно помнить победу «Скуадры» на Евро-68, человеку должно быть около шестидесяти лет или чуть больше. Например, Манчини не смотрел те матчи по телевизору. Ему было всего четыре года, укладывали спать пораньше. А чтобы вспомнить успех Англии на Евро, надо активно включить фантазию – подобного не видели никогда.

«Три льва» сначала считали себя самой сильной сборной планеты. Поэтому игнорировали крупные международные турниры. Потом приехали на ЧМ -50 в Уругвай и получили не только от испанцев, но и от любителей из сборной США . Через четыре года их вынес в четвертьфинале Уругвай – 4:2, который не добрался до финала. Затем был мундиаль, где не сумели обыграть ни СССР , ни Бразилию, ни Австрию, три мировые.

Наглости стало меньше, но заносчивость осталась. В 1960 году англичане, как и немцы, бельгийцы, итальянцы и голландцы, отказались от участия в первом чемпионате континента. А вот в финальную четверку Евро-64 не прошли после поражения от Франции 58 лет назад – 2:5. Спустя годы уже в статусе чемпионов мира не сумели выйти в финал против Италии, уступив Югославии в полуфинале.

Спустя 53 года арбитры не дали Дании выиграть в серии пенальти у хозяев финала. Зато видим плюс – на «Уэмбли» столкнутся древние стихии, в нынешнем финале точно не найти фаворита по статусу сборной, ведь итальянцы не всегда на одном уровне, а англичане впервые так высоко с 1966-го.

«Скуадра» наносит по 18 ударов, но у англичан есть секрет

А вот в списке по допущенным ударам Англия чуть выше. В сторону Пикфорда бьют мячом по 8 раз за матч, попадают реже – всего 11 ударов за весь турнир. Доннарумму пугают выстрелами в его сторону по 9 раз за игру. Джиджи вступал в игру суммарно 12 раз и 9 раз спас. При этом огромная разница по агрессивности у чужих ворот. Италия наносит по 18 выстрелов, из которых 5 – точные. Получается лишь 28% точных, Англия эффективнее – бьют реже, но 45% попыток идут в цель.

Яркий пример важности контекста при оценке футбола с помощью чисел. То, что Англия пропустила лишь раз, а Италия – трижды, не значит, что одна оборона намного сильнее другой. Просто соперники Саутгейта были слабее в завершающей стадии, оппоненты Манчини – агрессивнее. А вот показатель по точным ударам от Англии говорит о запредельной концентрации и банальном везении. Когда за турнир 10 голов после 26 точных ударов, то это счастливое совпадение.

В принципе, как и 12 мячей Италии после 30 метких попыток. Также нельзя сказать, что Англия отбивалась, по проценту владения они уже обошли будущего соперника. Так что по ходу турнира финалисты менялись. Британцы искали атакующую составляющую – успешно, если оценивать показатели Кейна и Стерлинга, а итальянцы вынуждены были, когда подустали и упали показатели прессинга, перейти к работе без мяча. Тоже успешно, как видим по выходу в финал. При этом по культуре работы с мячом они равны, и только характер атак отличается.

Манчини требует работать комбинационно – Италия лидирует по ключевым передачам, 14.2 момента за игру создаются за счет пасов, а не индивидуальных действий. Тогда как у Англии общее количество ударов выше, чем последних передач – тащат мяч вперед в одиночку.

Манчини дал шанс 63 игрокам, Саутгейт проверил 75 человек

Хорошо, что Роберто и Гарет понимают психологию известных, но не легендарных футболистов. Оба играли за сборные, но Роберто мог проторчать весь турнир на лавке, а Саутгейт получить по голове после промаха с «точки». Они ценят чужую работу, поэтому Манчини за короткое время доверился 63 разным игрокам, причем всего в 36 поединках, из которых Роберто проиграл лишь два. Италия уступала в начале пути Роберто – французам и португальцам еще в 2018 году.

Англия уступала чаще, ведь не вышла, в отличие от «Скуадры», в финал четырех Лиги Наций. В этом турнире подопечные Саутгейта только тренировались играть скучно и эффективно, уступали Дании и Бельгии. Сейчас у Англии серия из 12 матчей без поражений подряд. Но когда они встретили Бельгию в ноябре в гостях, то влетели 0:2. Впрочем, на Евро-2020 они на выезде играли лишь раз, но не против хозяйской сборной в том поединке. Все складывается удачно для Саутгейта.

75 человек за 56 матчей – не самое большое количество игроков. Но учтите возраст. У Англии одна из самых молодых команд Евро-2020. В основе выходил 19-летний Сака, Беллингхэм успел стать самым молодым участником Евро в истории. Фодену, Санчо, Джеймсу, Райсу и Маунту немного лет – все моложе 23 лет. Когда такой молодой костяк, то понятно, что нет необходимости перебирать ветеранов. Уокер в 31 год – «дед» сборной Англии, как и Хендерсон в том же возрасте.

Также у Англии появилась прикольная фишка, похоже, одолженная у регбистов. Теперь на воротниках игроков красуются номера, что подчеркивают их «порядковый номер» в списке дебютантов сборной. Например, у Гаскойна 1 006 номер, у Бобби Мура – 804, у Джеррарда – 1 099.

Италии не хватает 3 матчей до рекорда, Англии важнее результат

Англия – командная банда. Италия – аналогично. В этом их сила. Финал может получиться непредсказуемым, поскольку разницы особой не видно ни по цифрам, ни по ощущениям. По футболу и всему остальному пришли к трофею нос к носу. Но кубок достанется лишь одной сборной. Пишите в комментариях, кому симпатизируете больше и почему. Тот случай, когда легко объяснить как право Саутгейта на трофей, так и право Манчини огорчить Англию в ее логове.

У британцев есть скандальный эпизод в полуфинале, что вместе с оборонительным тягучим стилем отвернул от них часть потенциальных фанатов. Но помним о популярности АПЛ и тамошних клубов – многие болеют не столько за Англию, как за своих любимцев. Сегодня точно выиграют люди из «Челси» — в заявках финалистов пять человек из этого клуба, а также связанные с ним в прошлом ассистенты тренеров Холланд и Виалли. Но главное, чтобы не проиграл футбол.

Нужна справедливая победа, а кому достанется – увидим на поле. Италия собрала серию из 33 матчей без поражений, до чистого мирового рекорда всего три поединка – Бразилия и Испания не проигрывали на протяжении 35 матчей. Решимость итальянцев на максимуме — чуть не уехали на финал без своей легенды. Однако у Англии своя задача – впервые получить европейскую корону.