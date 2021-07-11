Доннарумма против Пикфорда, Иммобиле против Кейна. Сравниваем участников финала в Лондоне

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вчера, 17:01

Помогите выбрать лучших из лучших.

Вратари

Доннарумма – Пикфорд

Джордан мог лучше сыграть при штрафном с Данией и не пропускать вовсе. А Доннарумма, невзирая на три ошибки собственной защиты, взял 81.8 % ударов в створ. К Джанлуиджи нет вопросов – на турнире улучшает репутацию и вряд ли в ПСЖ сожалеют об активных переговорах. Итальянец намного перспективнее, чем Пикфорд, что проводит лучший турнир в карьере. Но это равные по форме вратари здесь и сейчас.

Результат: ничья.

Защитники

Ди Лоренцо – Уокер

Пару лет назад Ди Лоренцо играл за «Эмполи», что иногда проскакивает – не хватает опыта на самом высоком уровне. Но раз Джованни побеждает в личной схватке внутри команды, то какие к нему вопросы? Вот только Уокер на турнире это не просто правый защитник, а еще и человек, что способен перейти в центр, что дает Саутгейту тактический манёвр. Впрочем, Кайла еще толком не проверяли в защите – Инсинье сегодня заставит его поработать.

Результат: победа Англии.

Бонуччи – Стоунз

Джона можно назвать недооцененным героем турнира – Стоунз выдает роскошный турнир, играя безошибочно. Но за Бонуччи говорит его несомненный класс и неоспоримый опыт. Леонардо, хотя Италии пришлось чаще работать без мяча, не вступает в прямой отбор, но великолепно выбирают позицию – один из лучших у итальянцев по перехватам. Стоунз же нахватался у Гвардиолы точных передач. Два героя Евро, невозможно выбрать лучшего.

Результат: ничья.

Кьеллини – Магуайр

Да что ж такое? Помогайте, составляя свои варианты оптимального состава на финал, ведь если сравнивать игроков одних позиций, то видим полное равенство. Магуайр включился по ходу турнира и стал залогом успеха, а Кьеллини был таковым изначально, поскольку не обманывается, когда считает свой футбол на Евро лучшим в карьере. В сборной – так точно. Джорджо собрался и в прекрасном расположении духа, а его молодой коллега попросту действует без ошибок.

Результат: ничья.

Эмерсон – Шоу

И здесь могли увидеть сложную дуэль левых латералей – Спинаццола против Шоу, но поскольку Леонардо получил травму, то здесь появляется победитель. Справедливо говорят, что Эмерсон может стать слабым звеном Италии, особенно если Сака будет помогать по правому краю Стерлинг, а у Уокера хватит сил на подключения вперед. Но Эмерсон – крепкий парень, поэтому Шоу, учитывая ассисты и созданные моменты, котируется выше. Но бразильца Палмери не зря натурализовали – пригодился.

Результат: победа Англии.

Полузащитники

Жоржиньо – Райс

До чего же полнокровные составы у финалистов – шеренги мастеров, что проводят лучшие матчи в карьере. Для Деклана Райса турнир становится пропуском в новую комнаду – грех будет оставлять парня с такими возможностями в «Вест Хэме». Но все-таки в этой паре только один победитель Лиги чемпионов. Жоржиньо не дружил с Лэмпардом, но нашел общий язык с Тухелем. Бразилец не зря принял приглашение Италии, сейчас он – новый Пирло своей сборной.

Результат: победа Италии.

Барелла – Филлипс

Хавбек миланцев не такой разрушительный, как Филлипс в клубе и сборной Англии в последнее время, но Райс работает еще грубее, поэтому Кельвина сравниваем именно с Николо. И оба прекрасны, тут ничего не поделаешь. Барелла получает больше созидательной свободы, поэтому у него куда сильнее атакующие показатели. Но Филлипс протестует против обвинений в примитивности – жесткий хавбек четко выполняет приказ, солдат Саутгейта честен, как был Давидс когда-то.

Результат: ничья.

Верратти – Маунт

Спокойно, фанаты умницы Мейсона. Никто вашего любимца не унижает, когда говорит, что плеймейкер мог выступить на Евро ярче. Понятно, что творческий игрок с тактической удавкой рациональности на шее не будет таким легким, как Верратти, которому Манчини позволяет клепать по три последние передачи за матч. У Маунта собирается по два момента, что тоже много. Но по большинству параметров он уступает Марко. Итальянец дирижирует игру с 75 за игру, а Манту выжидающий плеймейкер с редкими включениями.

Результат: победа Италии.

Нападающие

Кьеза – Сака

Оба могли просидеть турнир на скамейке. Федерико ворвался в основу против Уэльса, а его выход на замену с Австрией стал звездным часом – забил важный первый мяч в овертайме. Гол с испанцами уже не удивил, Кьеза разыгрался и радует. А вот Сака, хотя смотрелся прилично, так и остался игроком-сюрпризом в основе. Возможно, будь Рэшфорд или Фоден в лучшей форме, а у Грилиша получалась игра без мяча, у 19-летнего латераля не было минут на Евро.

Результат: победа Италии.

Иммобиле – Кейн

Разные форварды с похожими задачами на Евро, ведь Чиро и Харри расширили функции. Это точно не нападающие, что ждут мяч. Поэтому иногда кажется, что незаметные – дерутся за каждый вынос, отрабатывают в глубине. У Чиро 2 ассиста, 2 гола, у Харри – 4 мяча. Но разница во временном отрезке, когда забивали. Кейн раскрылся в плей-офф – голы в каждом матче, а Иммобиле, хотя и отдал ассист с испанцами, ярче был в группе. Пока Харри вышел вперед, но рассудит финал.

Результат: победа Англии.

Инсинье – Стерлинг

Лоренцо критиковали за отдельные матчи, но исполнительское мастерство у форварда «Наполи» на высшем уровне. Поэтому важен для Манчини, особенно после потери Спинаццолы на левом фланге. Но Стерлинг еще сильнее влияет на результаты Англии. На счету Рахима 3 гола, 1 ассист и заработанный пенальти в полуфинале. Симулировал, конечно, но в остальном играет блестяще.

Результат: победа Англии.

Резерв Италии – резерв Англии

Сегодня это важно, особенно если зайдут в овертайм. И сравнивать сложно, поскольку по именам у англичан все вкусно – Калверт-Льюин, Беллингхэм, Рэшфорд, Джеймс, Санчо, Хендерсон и Грилиш могут выйти на замену. А еще Маунт, Триппьер или Мингс. Но насколько сильно они меняют игру? У Италии имена скромнее – Бастони, Бернардески, Пессина, Ачерби, Локателли и Берарди, но эти ребята существенно влияет на стиль и футбол, освежая Италию. Парадокс, но имена проигрывают функционалу.

Результат: победа Италии.

Главные тренеры

Манчини – Саутгейт

Неожиданно хорошо работают. Со старта казалось, что Италия и Англия достались тренерам, что не смогут попасть в приятную историю. Но теперь команды Роберто и Гарета любят на родине. Хотя разница налицо: итальянцев обожают за волю, характер и попытку играть красиво, а «Трех львов» обожают из-за результатов. Британская любовь защитная – приходится объяснять, что Англия заслуживает титул. Но структурно после Евро нет вопросов ни к Роберто, ни к Гарету. Красавцы!

Результат: ничья.

Общий счет. Италия – Англия – 9:9

Редко видим настолько близких по возможностям, статистике отдельных игроков и ожиданиям оппонентов. За каждую ничью обе стороны получали по баллу, победа давала один пункт. На выходе результативная кинематографичная ничья, что намекает на сложную, необязательно зрелищную, но драматичную битву.

Соперники почти без слабых мест, но и без возможности поставить в атаке на безупречных легенд уровня игроков Бразилии-2002, Италии-2006 или Испании-2010. На ваших глазах создадут чемпионов – в этом большая ценность финала. Туда не попали те, кто ждал в комнате легенд своей очереди на кубок, как Месси. Нет, весь смысл в доказательстве права на величие.