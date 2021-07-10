У Италии 33 матча без поражений, у Англии 55 лет без трофеев. На «Уэмбли» ждём шекспировскую драму

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вчера, 21:29

Сложно выбрать фаворита, но обязательно рискните.

Италия

- команда Витторио Поццо не проигрывала в 30 матчах подряд с 1935 по 1939 год. Теперь у Манчини серия из 33 матчей без поражений. Прошли испытание серией пенальти, но это и ничья, и победа. До мирового рекорда – на вершине Бразилия 1990-х и Испания 2000-х, осталось всего два поединка.

- по суммарному качеству шансов Италия опережает Англию. Дело не только в дополнительных игровых минутах, но и в стиле. Если «4-3-3» от Манчини подразумевают достаточно смелый футбол, то «4-2-3-1» от Саутгейта – закрытые. Кейн часто нырял в глубину поля, поэтому долгое время его не видели на передовой. Италия раскованнее и рискованнее – редко такое видим.

- Скуадра Адзурра забила на два мяча больше, пропустила на два больше, но долгое время держались без ошибок в защите, как и их соперники по финалу. Бонуччи и Кьеллини при поддержке Ачерби выдали прекрасный турнир. Особенно порадовал Джорджо. Ведь ведет себя, как настоящий капитан – воюет за Италию, невзирая на былые травмы и новую усталость.

- не будем величать Италию самой атакующей командой Евро, поскольку это неправда. По высокому прессингу их опережает сборная России, то есть в плей-офф, где встретили большее сопротивление, финалисты переключились на более-менее привычный футбол. Но Англия закрылась на все пуговицы – ниже Украины по показателям прессинга, линию Саутгейт опускает низко, играют без мяча.

- Плохо для Италии, что Кьеза с травмой, но там небольшое повреждение – ждем на поле. Жаль, что Спинаццола вылетел, но будет поддерживать команду на трибунах на костылях, полетел вместе с остальными. От Манчини не ожидаем кадровых сюрпризов, поскольку такие турниры, как Евро, вынашивают и рожают правильные основные составы к финальному матчу. Будь Кьеза свежее, его могли поставить на весь левый фланг, но зачем, если есть Эмерсон?

Ориентировочный состав Италии (4-3-3): Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон – Верратти, Жоржиньо, Барелла – Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Англия

- У сборной Англии один успех в истории – домашний, на чемпионате мира. И больше десятка невнятных выступлений на крупных турнирах. На Евро-96 в родных стенах были близки к триумфу, ведь могли обыграть чехов в финале, но Саутгейт промахнулся с немцами. В результате 55 лет без трофея. И если мяч сегодня не перечет линию полностью – технологии не позволят засчитать гол. Хотя спорный пенальти, как знаете, повторы не мешают при желании назначать.

- На последних крупных турнирах финалисты эксплуатируют центральных форвардов в роли чернорабочих. Жиру и Манджукич пахали, а теперь черед Кейна и Иммобиле. Конте прав – Чиро не замечаем на передовой, ведь нагружает защитников, а не нагружен передачами. Харри после периода черновой работы пошел за голами, хотя тоже не ярчайший в команде, скорее просто результативный. Придумал 4 гола после 7 ударов в створ. Не забил пенальти Шмейхелю, зато добил мяч в сетку.

- С тем «одиннадцатиметровым» связан главный судейский скандал всего Евро-2020 на данный момент. Надеемся, последний подобный случай. Стерлинг «нырял», касание соперников произошло в процессе падения, биомеханика очевидная – падает на оппонентов, а не старается ударить по мячу. Почему судьи вытащили Англию в финал таким образом? Сложно найти эксперта, что за пенальти в этом случае, так что Англии крупно повезло.

- Странно стыдиться везучести, хотя в мире так часто происходит. Удача принижает твою значимость? Но этой сборной Англии гордость не грозит – ведут себя рационально, сдержанно и скучно. Качественная команда в стиле классических сборных Германии или Италии. Немцев уже обыграли, причем Саутгейт сделал стариковскую отсылку к Второй мировой (наивный, вряд ли его игроки правильно назовут десятилетие, когда эта война происходила), но Скуадра – крепкий орешек. Манчини может придумать ловушки для заезженной пластинки Гарета – классики «4-2-3-1».

- Англичанам не хватает размашистых атак и им сложно раскрываться, если пропустили. С уставшими датчанами зашли в овертайм, хотя с игры пока в обороне не ошибались. Даже придумали, что гол со штрафного Дамсгорда нельзя было засчитывать из-за положения игроков датчан. Ошибаются – нельзя быть в стенке соперников, но ближе располагаться можно. Так что Пикфорд пропустил, Англия после этого с трудом победила, но поскольку потерь ключевых игроков нет, то Саутгейт может бросить в бой всех лучших. И парочку придержит для замен.

Ориентировочный состав Англии (4-2-3-1): Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Филлипс, Райс – Сака (Фоден), Маунт, Стерлинг – Кейн.

Дуэль

- в УЕФА хитрили, ставя гостей формальными хозяевами поединков. Но кого обманывают? Англия в шестой раз из семи сыграет на «Уэмбли». Римские каникулы получились легкими, так что Саутгейт, как и Манчини, получил достаточно поддержки от формата турнира. Но у Италии была сложнее сетка – австрийцы, бельгийцы и испанцы забрали больше энергии, чем немцы, украинцы и датчане. Фактор свежести важен, ведь все говорят о прессинге.

- Реальный высокий прессинг британцы могут получить только от Жоржиньо, Бареллы и Верратти. Под таким давлением «Три льва» на этом Евро еще не играли, соперники по плей-офф не были на пике формы в день встречи. Италия тоже подустала, но ставим на моральные качества гостей Лондона. Фанаты англичан могут снова освистать чужой гимн – уже фактор, что способен разозлить итальянцев.

- Между собой сыграли 27 матчей, 10 раз выиграла Италия, 8 – Англия, 9 раз были ничьи. В рамках Евро две встречи. В 1980-м итальянцы выиграли 1:0, а девять лет назад в Киеве дошло до серии пенальти после нулевой ничьей. Пирло оказался хитрее, чем Харт, а Янг и Коул не реализовали свои попытки. Итальянцы пошли обыгрывать Германию усилиями Балотелли, а потом провалили финал против Испании – 4:0. Постараются не повторить ту ошибку.

- На Англию окажут колоссальное давление. Даже с учетом дружелюбности, которую демонстрируют фанаты после полуфинала ЧМ -18 и финала Евро. Саутгейту доверяют, настроились оптимистично, что с британскими болельщиками сборных бывает крайне редко. Италии и проще, и сложнее – трибуны «Уэмбли» будут на них давить, а молодой соперник начнет пользоваться разницей в запасе энергии. Юному вратарю Доннарумме надо компенсировать все огрехи защиты, Жоржиньо провести идеальный матч в не чужом Лондоне, а Иммобиле припасти гол для финала.

- Сойдутся достойные соперники, что ни разу на серьезном уровне не играли между собой результативно. Учтите, когда будете делать ставку. Не удивительно, что часто прогнозисты выбирают счет 1:1 и овертайм. Если Италия забьет первой – у финала больше шансов стать увлекательным. Если англичане – увидим тяжелый для просмотра матч. По сумме матчей в финал попали заслуженные команды. Осталось выбрать цвет медалей, как сказал Саутгейт.

Прогноз «Соккер.ру»: победа Англии со счетом 2:1, но не исключен победный мяч в дополнительное время.