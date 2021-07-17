Жиру — игрок «Милана»

Пресс-служба «Милана» объявила о трансфере нападающего «Челси» Оливье Жиру.
Official Statement: @_OlivierGiroud_ ➡ https://t.co/yIFnb4fswv— AC Milan (@acmilan) July 17, 2021
Comunicato Ufficiale: Olivier Giroud ➡ https://t.co/xQ9x0xYhlA#NewPlayerUnlocked #SempreMilan pic.twitter.com/buGaUxatp2
Любопытно, что Жиру будет выступать в «Милане» под «проклятым» номером.
Оливье Жиру сможет играть чаще, и, благодаря особенностям Серии A где многие всё ещё играют в основах своих клубов даже в преклонном футбольном возрасте, Челси смог продать футболиста много сделавшего для него до истечения контракта, а Милан смог найти надёжный вариант для укрепления нападения.
В Италии с точки зрения культуры и религии Оливье должно быть очень хорошо.
Уровень Милана он потянет, тем более что вряд ли будет железным игроком стартового состава, во всяком случае не сразу будет.
Стилю игры нынешнего Милана Жиру подойдёт очень хорошо.
Кроме того у Оливье есть много опыта в еврокубках, в том числе на стадии плей-офф, именно он нередко был одним из главных или главных героев матчей с участием Челси в еврокубках.
В общем считаю это отличным трансфером. Удачи Жиру в Милане, желаю ему завоевывать трофеи и забивать много мячей.
Оливье Жиру сможет играть чаще, и, благодаря особенностям Серии A где многие всё ещё играют в основах своих клубов даже в преклонном футбольном возрасте, Челси смог продать футболиста много сделавшего для него до истечения контракта, а Милан смог найти надёжный вариант для укрепления нападения.
В Италии с точки зрения культуры и религии Оливье должно быть очень хорошо.
Уровень Милана он потянет, тем более что вряд ли будет железным игроком стартового состава, во всяком случае не сразу будет.
Стилю игры нынешнего Милана Жиру подойдёт очень хорошо.
Кроме того у Оливье есть много опыта в еврокубках, в том числе на стадии плей-офф, именно он нередко был одним из главных или главных героев матчей с участием Челси в еврокубках.
В общем считаю это отличным трансфером. Удачи Жиру в Милане, желаю ему завоевывать трофеи и забивать много мячей.