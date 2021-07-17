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Жиру — игрок «Милана»

17 июля 2021, 13:37

Пресс-служба «Милана» объявила о трансфере нападающего «Челси» Оливье Жиру.

Любопытно, что Жиру будет выступать в «Милане» под «проклятым» номером.

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Все комментарии
112910415
112910415
18 июля в 14:56
редкий случай, когда довольны, кажется, все !
протон1
протон1
17 июля в 21:48
Удачи ему. И спасибо за годы в Челси.
Milan199675
Milan199675
17 июля в 17:46
На сайте многие пишут, что Жиру уже старый, а ведь ему всего лишь 34 года. Для серии А это вообще не возраст. По сравнению с Ибрагимовичем, которому скоро стукнет 40 лет, Жиру еще достаточно молодой. Почему-то никто не говорит про Роналду, которому 36 лет, или про Месси, которому также как и Жиру 34 года. В серии А очень многие футболисты играли до 40 и более лет.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
17 июля в 17:26
В первом матче за Милан забьет гол
dok66
dok66
17 июля в 17:25
Вот что здесь радует , так то , что обе стороны сделки вполне удовлетворены этим трансфером . Удачи Жиру в Милане .
Roger Young
Roger Young
17 июля в 17:07
хороший игрок, но стар. Не уверен, что покажет себя или выведет команду на высокие места, но деньги свои получит.
1bear
1bear
17 июля в 16:48
Удачи в Милане!!! очень удачное приобретение !
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 15:48
пусть играет сколько может)))
David Young
David Young
17 июля в 15:07
Эта сделка выгодна всем сторонам.

Оливье Жиру сможет играть чаще, и, благодаря особенностям Серии A где многие всё ещё играют в основах своих клубов даже в преклонном футбольном возрасте, Челси смог продать футболиста много сделавшего для него до истечения контракта, а Милан смог найти надёжный вариант для укрепления нападения.

В Италии с точки зрения культуры и религии Оливье должно быть очень хорошо.

Уровень Милана он потянет, тем более что вряд ли будет железным игроком стартового состава, во всяком случае не сразу будет.

Стилю игры нынешнего Милана Жиру подойдёт очень хорошо.

Кроме того у Оливье есть много опыта в еврокубках, в том числе на стадии плей-офф, именно он нередко был одним из главных или главных героев матчей с участием Челси в еврокубках.

В общем считаю это отличным трансфером. Удачи Жиру в Милане, желаю ему завоевывать трофеи и забивать много мячей.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
17 июля в 14:55
Норм запасной под Ибрагимовича
juvenale
juvenale
17 июля в 14:24
цаганович возьмет под свое крыло молодого и перспективного
drug01
drug01
17 июля в 14:07
Отлично поздравляю УДАЧИ
Против ЦСКА
Против ЦСКА
17 июля в 13:48
«Милан» опять сэкономил
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
17 июля в 13:47
Жиробасик классный. Причем он провел отличный сезон в ЛЧ в этом году и его вклад в победу "Челси" в ней очень существенный. Безусловно, он поможет "Милану" как минимум с глубиной состава.
Сидор новый
Сидор новый
17 июля в 13:47
Ну посмотрим на него в Милане
allemz
allemz
17 июля в 13:43
Хорошее усиление с банки, игрок под ЛЧ
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 июля в 13:38
К Новому году готовы )
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