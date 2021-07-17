Лукаку останется в «Интере»

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку не собирается уходить из клуба этим летом, утверждает FCInterNews.
Эту информацию подтвердил агент игрока Федерико Пасторелло. Недавно слухи связывали бельгийца с недавним победителем Лиги чемпионов.
Форвард «Интера» Ромелу Лукаку не собирается уходить из клуба этим летом, утверждает FCInterNews.
Эту информацию подтвердил агент игрока Федерико Пасторелло. Недавно слухи связывали бельгийца с недавним победителем Лиги чемпионов.
https://www.youtube.com/watch?v=JxkTow15U2M