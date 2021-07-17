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Лукаку останется в «Интере»

17 июля 2021, 22:04

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку не собирается уходить из клуба этим летом, утверждает FCInterNews.

Эту информацию подтвердил агент игрока Федерико Пасторелло. Недавно слухи связывали бельгийца с недавним победителем Лиги чемпионов.

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Вчера, 22:43Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
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Все комментарии
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся
18 июля в 10:15
    Gahi
    Gahi
    18 июля в 02:57
    Ромелу Лукаку конечно нужен Интеру, впереди Лига Чемпионов, а команде нужно быть готовой к тяжелому сезону. Лукаку как раз то игрок который и должен помочь Интеру в достижении результата. Удачи
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    18 июля в 00:53
    Интересно,что ему пообещали!
    sir_Alex
    sir_Alex
    17 июля в 23:41
    Теперь уж до пенсии.
    1bear
    1bear
    17 июля в 23:13
    ну хотя бы его пока не продали
    Иван Сидоров 2
    Иван Сидоров 2
    17 июля в 22:56
    Захотят, купят за 100 -120. Интер сейчас за деньги любого продаст.
    VeniaminS
    VeniaminS
    17 июля в 22:40
    И правильно,что бегать то.
    Всея Руси вернулся
    Всея Руси вернулся
    17 июля в 22:29
      протон1
      протон1
      17 июля в 22:14
      это правельное решение Ромелу
      shlomo
      shlomo
      17 июля в 22:06
      И кто бы в этом сомневался...
      Ironigor
      Ironigor
      17 июля в 22:05
      Сохранили всё таки Лукаку.
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