Наумов: «„Локомотив“ не отошёл от тяжёлых нагрузок»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на поражение москвичей в матче за Суперкубок России.

Мне показалось, что «Локомотив» не отошел от тяжелых нагрузок, которые получил во время тренировочных сборов. Тяжелые футболисты. Все моменты проигрывали. Когда ноги тяжелые, не получается пас, очень много потерь. Крыховяк допустил такую ошибку в моменте с голом, которую даже пацан не имеет права допускать.

Показалось, что «Локомотив» тяжеловат. Вполне возможно, что это временно, что не рассчитали нагрузки. Может быть, к старту чемпионата будет по-другому. Давайте дождемся первых туров. Они покажут, были ли провалы в подготовке, или, наоборот, классно подготовились.