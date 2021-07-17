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Наумов: «„Локомотив“ не отошёл от тяжёлых нагрузок»

17 июля 2021, 23:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на поражение москвичей в матче за Суперкубок России.

Мне показалось, что «Локомотив» не отошел от тяжелых нагрузок, которые получил во время тренировочных сборов. Тяжелые футболисты. Все моменты проигрывали. Когда ноги тяжелые, не получается пас, очень много потерь. Крыховяк допустил такую ошибку в моменте с голом, которую даже пацан не имеет права допускать.

Показалось, что «Локомотив» тяжеловат. Вполне возможно, что это временно, что не рассчитали нагрузки. Может быть, к старту чемпионата будет по-другому. Давайте дождемся первых туров. Они покажут, были ли провалы в подготовке, или, наоборот, классно подготовились.

Перед матчем Наумов полагал, что «Локомотив» может победить «Зенит».

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Все комментарии
112910415
112910415
18 июля в 07:42
Что-то не так с подготовкой
YVG
YVG
18 июля в 06:32
Локомотив должен быть второй команой страны, нужно работать.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
18 июля в 06:29
Суперкубок не самый важный турнир. Хорошо подготовиться к чемпионату важнее.
mihaluch
mihaluch
18 июля в 05:52
Ещё чемпионат не начался а Локо уже устал.
ДСА
ДСА
18 июля в 05:49
Подготовились к чемпионату классно!
Василий 50
Василий 50
18 июля в 03:59
Это не самая лучшая логика
Ironigor
Ironigor
18 июля в 00:18
Бедолаги , значит в чемпионате будут играть на легке .
drug01
drug01
18 июля в 00:11
Теперь будет ещё труднее
stanichnik
stanichnik
18 июля в 00:08
Через месяц наберут форму и вернут должок в четвертом туре.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 июля в 23:41
Да, что с "Локомотивом" делать? В мае от чемпионата устали - 6 - 1 влетели. Сейчас от тренировочных нагрузок не отошли. Это надо еще постараться время выбрать, чтобы сыграть с "Зенитом" нормально.
Futurista
Futurista
17 июля в 23:27, ред.
Гильерме не отошел от загрузок)...
beefs
beefs
17 июля в 23:10
ну что же бывает, скоро увидим на что способен Локомотив...
Cat01
Cat01
17 июля в 23:08
Плра дать выходной....
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