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Гильерме: «У меня были личные проблемы. Серьёзные, они мне мешали»

17 июля 2021, 16:42

Голкипер «Локомотива» Гильерме признался, что в минувшем сезоне столкнулся с личными проблемами, которые мешали ему показывать футбол максимального уровня.

Почему моментами плохо выступал? Психология. У меня были личные проблемы. Серьёзные. Они мне мешали. Не хочу говорить какие. Я думал, они не будут меня отвлекать. Но если бы я мог отмотать назад, я бы взял паузу в футболе. Решил бы проблемы — и потом вернулся. В тот момент мне казалось, что только игра в футбол мне может помочь и не думать о проблемах. Но все получилось наоборот.

У меня нарушился режим сна. Я много волновался, терял уверенность в себе. Для вратарей уверенность — это главное. А у меня было реально много матчей за «Локомотив» и за сборную России, когда я играл неуверенно. Мне не хватало стабильности. Что ж, зато я получил урок — как вести себя на поле, когда у тебя на уме личные проблемы. Сейчас все это позади.

Ранее Гильерме рассказал о своем будущем в сборной России.

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Все комментарии
Мага Шульман
Мага Шульман
18 июля в 10:41
Судя по вчерашней игре, никуда эти проблемы не ушли.
VAN ARM
VAN ARM
18 июля в 07:04
и провал в кубке твоя вина на80 процентов)))
Vilen Naidenkne
Vilen Naidenkne
17 июля в 23:27
Хватит про него писать , много чести , посредственный вратарь и всегда им был , а пишут про него больше чем про нойера , тот хоть какое-то время реально был крут , в этот что в начале что в середине что сейчас дно с российскими паспортом
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 21:22
Ужасная игра Моренато. Если были у него проблемы, то почему его не заменили??? Ошибки на выходах просто уже стали привычными. В запасе были два вратаря, могли бы им шанс дать. В итоге разгром. Исполнительское мастерство Азмуна оказалось значительно выше мастерства Смолова и Камано.
Счет на табло и он достаточно красноречив.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июля в 19:40
У профи такого быть не должно!
David Young
David Young
17 июля в 19:06, ред.
Печально когда так. Желаю ему душевных и физических сил.
112910415
112910415
17 июля в 17:38
Держись, парень, справляйся!
mihaluch
mihaluch
17 июля в 17:08
Надо забыть всё кроме матча.
drug01
drug01
17 июля в 17:02
Плохие мысли надо выбросить и успешно играть дальше
Cat01
Cat01
17 июля в 17:00
Пусть будет теперь все хорошо
Ironigor
Ironigor
17 июля в 16:44
В любом случае пожелаю тебе Удачи !!!
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