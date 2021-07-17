Гильерме: «У меня были личные проблемы. Серьёзные, они мне мешали»

Голкипер «Локомотива» Гильерме признался, что в минувшем сезоне столкнулся с личными проблемами, которые мешали ему показывать футбол максимального уровня.

Почему моментами плохо выступал? Психология. У меня были личные проблемы. Серьёзные. Они мне мешали. Не хочу говорить какие. Я думал, они не будут меня отвлекать. Но если бы я мог отмотать назад, я бы взял паузу в футболе. Решил бы проблемы — и потом вернулся. В тот момент мне казалось, что только игра в футбол мне может помочь и не думать о проблемах. Но все получилось наоборот.

У меня нарушился режим сна. Я много волновался, терял уверенность в себе. Для вратарей уверенность — это главное. А у меня было реально много матчей за «Локомотив» и за сборную России, когда я играл неуверенно. Мне не хватало стабильности. Что ж, зато я получил урок — как вести себя на поле, когда у тебя на уме личные проблемы. Сейчас все это позади.