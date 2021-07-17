Булыкин — о Суперкубке: «Думаю, „Локомотив“ обыграет „Зенит“ по пенальти» !!!

Бывший футболист «Локомотива» поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России, в котором «железнодорожники» сыграют против «Зенита».

Выигрыш Суперкубка прежде всего задаст хороший настрой команде перед длинным сезоном. Безусловно, с победой в чемпионате РПЛ данный трофей сравнивать не стоит. С другой стороны, болельщики успели соскучиться по клубному футболу. Надеюсь, «Зенит» и «Локомотив» сыграют сильнейшими составами и подарят болельщикам праздник.

Думаю, матч получится равным и завершится вничью в основное время. А по пенальти победит «Локомотив». Впрочем, прогнозировать события стартовой встречи сезона очень трудно. Мы не знаем, как команды прошли сборы, в каком состоянии находятся футболисты.