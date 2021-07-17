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Булыкин — о Суперкубке: «Думаю, „Локомотив“ обыграет „Зенит“ по пенальти»

17 июля 2021, 14:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России, в котором «железнодорожники» сыграют против «Зенита».

Выигрыш Суперкубка прежде всего задаст хороший настрой команде перед длинным сезоном. Безусловно, с победой в чемпионате РПЛ данный трофей сравнивать не стоит. С другой стороны, болельщики успели соскучиться по клубному футболу. Надеюсь, «Зенит» и «Локомотив» сыграют сильнейшими составами и подарят болельщикам праздник.

Думаю, матч получится равным и завершится вничью в основное время. А по пенальти победит «Локомотив». Впрочем, прогнозировать события стартовой встречи сезона очень трудно. Мы не знаем, как команды прошли сборы, в каком состоянии находятся футболисты.

Ранее РПЛ показала мяч, которым сыграют в матче за Суперкубок.

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Все комментарии
протон1
протон1
17 июля в 21:45
Увы Булыкин не свершилось твоего чуда
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 21:00
Мсье,Вы обмарались по полной,показав привычно,что прогнозист из вас никакой...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
17 июля в 15:01
на Евро пеналей хватило))) в основное время все решится
112910415
112910415
17 июля в 14:51
Годится такой вариант
Futurista
Futurista
17 июля в 14:47, ред.
По пенальти выиграет Зенит...в основное время...
Ironigor
Ironigor
17 июля в 14:38
Булыкин — о Суперкубке: «Думаю, „Локомотив“ обыграет „Зенит“ по пенальти» !!!
Да ты знал !!!)))
Брулин
Брулин
17 июля в 14:31
Главное что бы суддя не вмешалс ясегодня
4nd94xpzxydv
4nd94xpzxydv
17 июля в 14:31
Думаю зенит выиграет.
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