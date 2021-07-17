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Селюк: «Алексей Березуцкий начал свою работу в ЦСКА с унижения Гогуа»

17 июля 2021, 17:31

Дмитрий Селюк, агент защитника ЦСКА Седрика Гогуа, пожаловался на отношение клуба к своему клиенту.

ЦСКА продолжает вести себя странно. Я с клубом по этому поводу еще не общался, просто надеюсь, что они сами сообщат свою позицию. Я вижу, что Гогуа как бы с командой, но при этом во время игры 11 на 11 он просто бегает.

Если вам не нравится футболист за что-то, тогда понятно. Но его не ставят играть ни один контрольный матч, потому что он будет лучшим. Поэтому он и бегает, скоро надо будет Седрика в легкоатлетическую секцию переводить. То они его 3 недели как в космос готовили с постоянными тестами на коронавирус и медицинскими осмотрами, а теперь только бегать дают.

Мне просто странно, что Алексей Березуцкий с этого начал свою работу. Он сам по ходу игровой карьеры сидел на скамейке. Мне интересно, что он думал, когда считал это незаслуженным.

Сейчас он стал главным и начал с унижения футболиста. Боюсь, больших успехов у такого специалиста быть не может, когда другие футболисты видят ситуацию с Гогуа.

Теоретически ЦСКА может быть наказан за такое отношение к Гогуа.

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Все комментарии
112910415
112910415
18 июля в 14:49
а футболист-то и вправду неплохой ..
Serg_Diamond
Serg_Diamond
18 июля в 10:51
Гончаренко ушёл, а Селюк продолжает жаловаться.
boniel3
boniel3
18 июля в 09:35, ред.
Если смотреть на эту ситуацию реально,то история с Гогуа тянется еще с Ганчаренко.Белорус тоже держал черного защитника на коротком поводке.Мы не знаем всей правды.Но,то что Гогуа на две головы лучше Васина,Карпова и Щенникова сомнений нет.Березуцкий,если у тебя другое мнение поставь парня на игру с Новгородом в понедельник и все станет ясно на что годиться защитник.И,заметьте Алексей ни разу не комментировал эту проблему.И это не допустимо.
SHMEL
SHMEL
18 июля в 07:42
Cелюк уже не оригинален, а смешон в своем стремлении попиариться на ситуации со своим игроком и именитым клубом. Пора сельдюку жёстко указать на его место .
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
18 июля в 04:58
Может Седрику сделать лицо попроще? Как у Алёши?!
Alex-Odobryaet
Alex-Odobryaet
18 июля в 00:30
Березуцкий унижал Гогуа каждый день..
Он заставлял его отжиматься на поле..
Седрик сказал,что ему сильно лень,
Перетаскивать туда-сюда старые бревна

Состоялся бой на голых кулаках
Алексей и Седрик-только,в одних трусах
Начали они агрессивно махаться
Болельщики не переставали этому удивляться

ПРИПЕВ:
Ту-ту-ту-ля-ля-ля -Лёша и Седрик руками машут..
Ту-ту-ту-ля-ля-ля -Лужники в це время пляшут
Ту-ту-ту-ля-ля-ля -Кто же выйграе цей бой
Ту-ту-ту-ля-ля-ля -Кто для Орзул,нью герой
Ту-ту-ту-ля-ля-ля -Седрик пробивает ему с локтя
Ту-ту-ту-ля-ля-ля-Алексей,удар с колена..на
Ту-ту-ту-ля-ля-ля-В раздевалки, после боя..
Ту-ту-ту-ля-ля-ля-Всё уж было голубое)))
armeec_
armeec_ ответ Хиромант (раскрыть)
18 июля в 00:04
Ни так я думаю ))

Да как так то? Сегодня один тренирует, завтра другой, а ты это прекрасно знаешь, подписываешь контракт на 3года и больше. а завтра начинаешь ныть, тренера сменили. Это разве профисионально? нет.
По твоей логике, при смене тренера, может тупо 70-80% состава уйти либо вот так начать ныть, ну потому, что это их не устраивает тренер? Стиль игры и.т.д не подходит.
это профи, кои заявляют на каждом углу, а если ты профи, будь любезен доказывай.
К примеру, сколько Марио пережил тренеров? и ведь его "юзали", каждый по своему. Кто больше в атаку, кто чуть менее и.т.д Тот же Понтус, мог и напа играть и защитника. и.т.д и.т.д
Да есть исключения конечно, тут не спорю, но основная масса работает от себя, а не от какой красивый и по душе тренер.)
Хиромант
Хиромант ответ armeec_ (раскрыть)
17 июля в 23:47
Не согласен.

Ты, в первую очередь, смотришь - кто этот клуб тренирует. Какой футбол (стиль игры) он ставит. Тебе нравится - ты переходишь в этот клуб.

Меняется тренер, меняется стиль игры - ты понимаешь, что это тебе не подходит. Ты не в своей тарелке. И приходится искать клуб, тренер которого проповедует стиль игры, близкий к твоему пониманию.

Поэтому каждый год так много трансферов...

А ты как думал?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июля в 23:39
Эта жирноя псина намекает на столь модное слово расизм, пора с ним кончать, имею ввиду с селюком.
armeec_
armeec_ ответ протон1 (раскрыть)
17 июля в 23:38
Клоунада началась, как некоторые Орешкины и ко, пустили щупальцы в клуб.
sir_Alex
sir_Alex
17 июля в 23:34
Заныл толстяк)))
armeec_
armeec_ ответ Хиромант (раскрыть)
17 июля в 23:34
- Какой тренер - такие и методы!

Я к тому, что нет разницы какой тренер. Ты пришел в команду, клуб, а не к тренеру.
протон1
протон1
17 июля в 23:22
    протон1
    протон1
    17 июля в 23:21
    вспомните мои слова. клоунада под рук. березуцкого еще будет...
    Хиромант
    Хиромант ответ armeec_ (раскрыть)
    17 июля в 23:20
    Он жалуется, что Березуцкий делает из него легкоатлета! А он пришёл играть в футбол!
    Чувствуешь разницу? Легкоатлету ещё и мяч нужен, чтобы его назвали футболистом.
    armeec_
    armeec_ ответ Хиромант (раскрыть)
    17 июля в 23:03
    Да ладно, он что при Березуцком пришел?
    armeec_
    armeec_ ответ морозз (раскрыть)
    17 июля в 23:01
    Приветствую Саныч.
    Вот тут ты в десятку, полностью согласен.
    Я деже представить не могу, если сейчас агенты всего мира начнут вот так ныть как селюк, что их подопечные сидят на банках и.т.д
    Хиромант
    Хиромант
    17 июля в 22:57
    Селюк: «Алексей Березуцкий начал свою работу в ЦСКА с унижения Гогуа»

    "Если вам не нравится футболист за что-то, тогда понятно. Но его не ставят играть ни один контрольный матч, потому что он будет лучшим. Поэтому он и бегает, скоро надо будет Седрика в легкоатлетическую секцию переводить. То они его 3 недели как в космос готовили с постоянными тестами на коронавирус и медицинскими осмотрами, а теперь только бегать дают..."

    - А на что вы рассчитывали? Знали, куда впрягались...

    - Какой тренер - такие и методы!
    makkie
    makkie
    17 июля в 22:51
    Когда уже в цска поймут, что иметь дела с Селюком - себе дороже!

    Он же за своих угольков горло перегрызёт. Хоть Бабаеву, хоть Ганчаренко, хоть самому Гинеру. Ибо раз клиенты Селюка в клубе - будьте добры ставить их в состав. Иначе вы расисты и подлецы.

    Самое лучшее для цска, расторгнуть контракт с Гогуа и не иметь больше никаких дел с г-ном Селюком.
    pomor45
    pomor45
    17 июля в 22:40
    Селюку надо было чётче представлять состояние конюшни, когда он своего подопечного пристраивал.
    ЧиП
    ЧиП ответ oFANATo (раскрыть)
    17 июля в 22:33
    Дело сугубо внутреннее, но всем интересно.
    Желаю Алексею удачи
    протон1
    протон1
    17 июля в 22:20
    Странно, что BLM не подключил
    oFANATo
    oFANATo ответ ЧиП (раскрыть)
    17 июля в 22:16
    Никакого скандальчика....скулеж обиженки.
    морозз
    морозз
    17 июля в 22:06
    Ну не вписывается он в концепцию видения игры главного тренера ЦСКА и что? Пусть не словами агента прикрывается а становится реально лучшим на поле, тогда и стоны Селюка станут на тон ниже и возможно вообще исчезнут!
    Чист
    Чист
    17 июля в 21:58
    на Россию давят со всех сторон и вот такой пустяк могут из за Березуского раздуть до слона и объявить его расизме -ему тоже надо шевелить немного мозгами -или продайте или в аренду отдайте всеравно зарплату платите -так что не пиши что захочет то и сделает -момент сделалку укоротят
    Ironigor
    Ironigor ответ armeec_ (раскрыть)
    17 июля в 21:36
    Всё может быть. Я ни в коем случае не на стороне Селюка . Я сам болею за ЦСКА. И не сомневаюсь что у Гинера в ЦСКА точно хорошие юристы, в этом тоже нет сомнений. Но то что есть непонятки с Гогуа это уж точно. Посмотрим чем всё закончится.
    armeec_
    armeec_ ответ Ironigor (раскрыть)
    17 июля в 21:29
    Если бы была возможность надавить на ЦСКА через ФИФА, давно бы уже писали туда, а не в ЦСКА. С его позиции он может хоть уписаться, в ЦСКА не дятлы сидят, что бы такой момент прошляпить. А так пускает пузыри через сми, как якобы обижают его подопечного.
    Дело по сути не стоит копейки и это прекрасно понимает этот рабовладелец селюк, но прекрасно кидает овно на вентилятор.
    протон1
    протон1
    17 июля в 21:28
    говорил и буду говорть. что этот физрук не должен быть тренером цска. хоть и не болею за цска. акинфеев и то по лучше будет
    Prichal
    Prichal
    17 июля в 21:10
    Посмотрим как будут унижать Березуцкого после чемпионата, перспектив то никаких.
    Союзник противников
    Союзник противников
    17 июля в 20:57
    Фули ты к нам обращаешься,СелЬДюк? Обращайся напрямую к Орешкину,може два клоуна и договорятся.
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