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Наумов назвал фаворита матча за Суперкубок России

17 июля 2021, 13:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящем матче за Суперкубок России, в котором «железнодорожники» сыграют против «Зенита»

В таком матче фаворитов нет. Тут сразу борьба за трофей. Но если учитывать историю, то «Локомотив» — более кубковая команда. Они чаще выигрывают Кубок. В этом плане преимущество у «Локо» есть. Будет напряженная игра на встречных курсах. Футболисты после отпуска, навеселе, играть хочется, соскучились по большой игре. Нас ждёт интересная игра.

Обе команды мотивированы. Суперкубок — трофей, который вручают сразу после матча, это уже огромная мотивация. Каждая команда хочет начать сезон с позитива.

Тот факт, что «Зенит» и «Локомотив» играют в Суперкубке третий год подряд, говорит о стабильности этих клубов. Особенно это касается «Зенита»: они три года подряд чемпионы. Если «Локо» как-то лихорадит: с руководством проблемы, тренера поменяли, то «Зенит» стабильнее в этом плане. Думаю, что и в этом сезоне «сине-бело-голубые» будут стабильно вверху, а остальные должны подтягиваться к ним.

Ранее РПЛ показала мяч, которым сыграют в матче за Суперкубок.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июля в 13:16
Все и так знают кто фаворит!
Djebrael
Djebrael
17 июля в 13:15
Посмотрим на игру, но феерии голов точно не будет
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