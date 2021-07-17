Наумов назвал фаворита матча за Суперкубок России

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящем матче за Суперкубок России, в котором «железнодорожники» сыграют против «Зенита»

В таком матче фаворитов нет. Тут сразу борьба за трофей. Но если учитывать историю, то «Локомотив» — более кубковая команда. Они чаще выигрывают Кубок. В этом плане преимущество у «Локо» есть. Будет напряженная игра на встречных курсах. Футболисты после отпуска, навеселе, играть хочется, соскучились по большой игре. Нас ждёт интересная игра.

Обе команды мотивированы. Суперкубок — трофей, который вручают сразу после матча, это уже огромная мотивация. Каждая команда хочет начать сезон с позитива.

Тот факт, что «Зенит» и «Локомотив» играют в Суперкубке третий год подряд, говорит о стабильности этих клубов. Особенно это касается «Зенита»: они три года подряд чемпионы. Если «Локо» как-то лихорадит: с руководством проблемы, тренера поменяли, то «Зенит» стабильнее в этом плане. Думаю, что и в этом сезоне «сине-бело-голубые» будут стабильно вверху, а остальные должны подтягиваться к ним.