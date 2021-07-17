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Эдуард Мор сравнил игру «Спартака» Витории с игрой сборной Англии

17 июля 2021, 14:02

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением об игре московского клуба в Кубке Париматч Премьер.

Конечно, можно сделать выводы по Кубку Париматч Премьер. Команда играет быстро, высоко прессингует. Почти все голы забиты после отбора мячей. Такая игра нравится болельщикам. Понятно, что «Спартак» в чемпионате не будет всех разрывать по 4:0. Там уровень сопротивления другой. Но игра у «Спартака» изменилась. Это всех радует.

Мне нравится, как играет команда с Виторией. Это копия того, как играла Англия. Правда, «Спартак» играет выше и прессингует лучше. В этом плане неизбежны проблемы в обороне. Думаю, что команда будет забивать больше, чем пропускать.

Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал неоднозначную причину, по которой «Спартак» разгромно обыграл «Рубин» в Кубке Париматч Премьер.

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протон1
протон1
17 июля в 21:47
Ну всё как всегда у Спартака) Как там Серафимыч прошлый год говорил. Родился новый практически не победимый Спартак. В итоге 7 место)
112910415
112910415
17 июля в 17:40
Срочно забудем эти сравнения, ни к чему они
Байкал-38
Байкал-38
17 июля в 16:35
И там и там "дельфины" есть.
YVG
YVG
17 июля в 15:30
Мор явно не тот футбол смотрел.
Petergoff
Petergoff
17 июля в 14:46
    makkie
    makkie
    17 июля в 14:33
    А я не особо заметил высокий прессинг в исполнении команды Витории. Даже в сравнении с игрой той же Англии.

    Тедеско да, заставлял игроков начинать давление чуть ли не от штрафной соперника. У Витории немного иной принцип. Встречают ближе к центральному кругу. Зато нет разрывов в линиях - это прям бросается в глаза. Ну, не считая того, что в центре поля играли Хендрикс с Умяровым, а не Зобнин с Кралом. И в защите Рассказов с Гапоновым.

    Посмотрим, как будет в чемпионате. Разгромов со счетом 4-0 не будет точно!
    Cat01
    Cat01
    17 июля в 14:05
    Высокая оценка Федун доволен
    sv_1969
    sv_1969
    17 июля в 14:03
    Время покажет что и как
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