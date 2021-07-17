Эдуард Мор сравнил игру «Спартака» Витории с игрой сборной Англии

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением об игре московского клуба в Кубке Париматч Премьер.

Конечно, можно сделать выводы по Кубку Париматч Премьер. Команда играет быстро, высоко прессингует. Почти все голы забиты после отбора мячей. Такая игра нравится болельщикам. Понятно, что «Спартак» в чемпионате не будет всех разрывать по 4:0. Там уровень сопротивления другой. Но игра у «Спартака» изменилась. Это всех радует.

Мне нравится, как играет команда с Виторией. Это копия того, как играла Англия. Правда, «Спартак» играет выше и прессингует лучше. В этом плане неизбежны проблемы в обороне. Думаю, что команда будет забивать больше, чем пропускать.