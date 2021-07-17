Эдуард Мор сравнил игру «Спартака» Витории с игрой сборной Англии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением об игре московского клуба в Кубке Париматч Премьер.
Конечно, можно сделать выводы по Кубку Париматч Премьер. Команда играет быстро, высоко прессингует. Почти все голы забиты после отбора мячей. Такая игра нравится болельщикам. Понятно, что «Спартак» в чемпионате не будет всех разрывать по 4:0. Там уровень сопротивления другой. Но игра у «Спартака» изменилась. Это всех радует.
Мне нравится, как играет команда с Виторией. Это копия того, как играла Англия. Правда, «Спартак» играет выше и прессингует лучше. В этом плане неизбежны проблемы в обороне. Думаю, что команда будет забивать больше, чем пропускать.
Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал неоднозначную причину, по которой «Спартак» разгромно обыграл «Рубин» в Кубке Париматч Премьер.
Тедеско да, заставлял игроков начинать давление чуть ли не от штрафной соперника. У Витории немного иной принцип. Встречают ближе к центральному кругу. Зато нет разрывов в линиях - это прям бросается в глаза. Ну, не считая того, что в центре поля играли Хендрикс с Умяровым, а не Зобнин с Кралом. И в защите Рассказов с Гапоновым.
Посмотрим, как будет в чемпионате. Разгромов со счетом 4-0 не будет точно!
Тедеско да, заставлял игроков начинать давление чуть ли не от штрафной соперника. У Витории немного иной принцип. Встречают ближе к центральному кругу. Зато нет разрывов в линиях - это прям бросается в глаза. Ну, не считая того, что в центре поля играли Хендрикс с Умяровым, а не Зобнин с Кралом. И в защите Рассказов с Гапоновым.
Посмотрим, как будет в чемпионате. Разгромов со счетом 4-0 не будет точно!