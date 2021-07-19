«Реал» не будет искать замену для Варана

Источник со ссылкой на Marca сообщает, что «Реал» не будет искать замену для защитника Рафаэля Варана, который близок к уходу из клуба.
Недавно стало известно, что Варан, вероятнее всего, продолжит карьеру в одном из грандов АПЛ.
Тренерский штаб мадридского клуба решил сделать ставку на игроков, которые уже есть в команде.
А в конце сезона, Перес во всём обвинит Анчелотти, сказав что он бездарный тренер, ведь не сумел ничего выиграть с Мбаппе, Бензема, Кроосом, Модричем и Карвахалем (а также Азаром, Винисиусом, Родриго, Эдегором, Асенсио, Менди и Йовичем) - мне одному кажется что этот состав слабоват (даже с учётом Мбаппе) для уровня амбиций Реал Мадрида??
А в конце сезона, Перес во всём обвинит Анчелотти, сказав что он бездарный тренер, ведь не сумел ничего выиграть с Мбаппе, Бензема, Кроосом, Модричем и Карвахалем (а также Азаром, Винисиусом, Родриго, Эдегором, Асенсио, Менди и Йовичем) - мне одному кажется что этот состав слабоват (даже с учётом Мбаппе) для уровня амбиций Реал Мадрида??