«Реал» не будет искать замену для Варана

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вчера, 10:21

Источник со ссылкой на Marca сообщает, что «Реал» не будет искать замену для защитника , который близок к уходу из клуба.

Недавно стало известно, что Варан, вероятнее всего, продолжит карьеру в одном из грандов АПЛ .

Тренерский штаб мадридского клуба решил сделать ставку на игроков, которые уже есть в команде.