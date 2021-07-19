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«Реал» не будет искать замену для Варана

вчера, 10:21

Источник со ссылкой на Marca сообщает, что «Реал» не будет искать замену для защитника Рафаэля Варана, который близок к уходу из клуба.

Недавно стало известно, что Варан, вероятнее всего, продолжит карьеру в одном из грандов АПЛ.

Тренерский штаб мадридского клуба решил сделать ставку на игроков, которые уже есть в команде.

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Вчера, 22:43Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
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Шишанутый
Шишанутый ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 14:37
Конечно слабоват. Куча шлака в составе от которого не возможно избавется потому что сидят на больших контрактах и не куда уходить не собераються. Денег нет на норм игроков из за пандемий а Перес еще хочет спустить последние деньги на бездаря Мбапе от которого толку нет в важных матчах, все их провалил с Псж и Евро со сборной Францией. Он вероятно станет очередным провальным трансфером как Азар.
shlifen
shlifen
вчера в 12:25
Неужто в Реале решили что пара Начо-Милитао это железобетон в обороне?? =)) А в качестве подмены им, будут ноунеймы из академии?? Выходит, главное - купить Мбаппе, и команда сразу будет побеждать в каждом матче?? Если вместо Рамоса и Варана мадридцы не купят ни одного серьёзного защитника - боюсь ни за чемпионство, ни за ЛЧ они в этом году не поборются.
А в конце сезона, Перес во всём обвинит Анчелотти, сказав что он бездарный тренер, ведь не сумел ничего выиграть с Мбаппе, Бензема, Кроосом, Модричем и Карвахалем (а также Азаром, Винисиусом, Родриго, Эдегором, Асенсио, Менди и Йовичем) - мне одному кажется что этот состав слабоват (даже с учётом Мбаппе) для уровня амбиций Реал Мадрида??
Oliver S
Oliver S
вчера в 12:07
Опять, походу, Начо будет и справа в защите, и слева в нападении, и на воротах, если вдруг что.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 12:00
Правильно. Кому нужны эти все защитники?
протон1
протон1
вчера в 11:41
Перес копит на Холланда и Мбаппе
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:11
Ждём в МЮ.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:32
рамос уже ушел, теперь и варан, думаю у реала будут проблемы в обороне
ОПС
ОПС
вчера в 10:24
Хозяин - барин.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:24
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