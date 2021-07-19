«Сочи» подписал нападающего «Оренбурга»

Пресс-служба «Сочи» сообщает, что клуб подписал нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьёва.
Клуб из РПЛ подписал игрока на один сезон на правах аренды.
Дмитрий Воробьёв — в «Сочи»!— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 19, 2021
Нападающий пополнил состав нашей команды, перейдя из «Оренбурга» на правах аренды.
В минувшим сезоне центрфорвард провёл 39 матчей в чемпионате ФНЛ, в которых стал автором 24 мячей и трёх результативных передач.
Добро пожаловать в «Сочи», Дима! 🙌🏻 pic.twitter.com/l0Uyc5orYt
Недавно «Сочи» подписал игрока действующего чемпиона России.