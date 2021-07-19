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«Сочи» подписал нападающего «Оренбурга»

вчера, 16:00

Пресс-служба «Сочи» сообщает, что клуб подписал нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьёва.

Клуб из РПЛ подписал игрока на один сезон на правах аренды.

Недавно «Сочи» подписал игрока действующего чемпиона России.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:11
Думаю не плохое приобритение для фк СОЧИ...
izrafel
izrafel
вчера в 16:17
Зря его отдал Оренбург...ой зря...
beefs
beefs
вчера в 16:02
Сочи усиливается, но не поздновато ли...
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