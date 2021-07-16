ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИталия. Серия А 2021/2022

«Верона» собирается продлить аренду игрока «Манчестер Сити»

16 июля 2021, 09:52

Как сообщает источник, «Верона» хочет продлить аренду полузащитника «Манчестер Сити» Ивана Илича.

В минувшем сезоне футболист выступал за «Верону» на правах аренды.

Утверждается, что английский клуб готов удовлетворить запросы итальянцев.

Напомним, недавно московский клуб интересовался игроком «Вероны».

Все новости
Официально«Милан» снова арендовал нападающего «Реала» Браима Диаса
Вчера, 19:56 ФотоКомментарии3
Официально«Сочи» подписал нападающего «Оренбурга»
Вчера, 16:00 Комментарии3
Официально«Марсель» арендовал Салиба у «Арсенала»
15 июля ФотоКомментарии1
ОфициальноНовичок Бундеслиги арендовал полузащитника «Баварии»
14 июля ФотоКомментарии2
Официально«Страсбур» арендовал защитника «Марселя»
14 июля Комментарии3
Слухи«Вест Хэм» ведёт переговоры с ПСЖ по Ареоля
14 июля Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
16 июля в 10:43
Купить из Сити не реально.
Ekkimukk
Ekkimukk ответ sihafazatron (раскрыть)
16 июля в 10:11
Исправлено
sihafazatron
sihafazatron
16 июля в 10:09
В минувшем сезоне футболист выступал за МС на правах аренды.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1268591/ilich-ivan-verona
-------------------
за мс он не выступал
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100