«Верона» собирается продлить аренду игрока «Манчестер Сити»

Как сообщает источник, «Верона» хочет продлить аренду полузащитника «Манчестер Сити» Ивана Илича.
В минувшем сезоне футболист выступал за «Верону» на правах аренды.
Утверждается, что английский клуб готов удовлетворить запросы итальянцев.
Напомним, недавно московский клуб интересовался игроком «Вероны».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1268591/ilich-ivan-verona
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за мс он не выступал
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1268591/ilich-ivan-verona
-------------------
за мс он не выступал