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Доннарумма сделал татуировку в честь победы на Евро-2020

16 июля 2021, 14:47

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма сделал татуировку на руке в честь победы на чемпионате Европы.

Теперь на левой руке вратаря красуется трофей и дата победы на Евро-2020.

Доннарумма сделал татуировку в честь победы на Евро-2020

Ранее Доннарумма объяснил, почему не праздновал победу в серии пенальти в финале.

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Все комментарии
David Young
David Young
17 июля в 18:05
Главное чтобы из сердца и разума память об этой победе не ушла, это важно как в целом так и конкретно для того чтобы можно было использовать это как источник силы.
протон1
протон1
16 июля в 21:22
Если будет так божить, то к 27-28 годам места на теле не останется
Sexual Harassment
Sexual Harassment
16 июля в 21:17
Язвить не стоит считаю, момент действительно торжественный.
Соревнование проходит только раз в 4 года, это не ежеггодные чемпионат, кубок, суперкубок, кубок уефа или лч.
И побед у Италии теперь две - 1968 и 2020 годы.
juvenale
juvenale
16 июля в 18:08
доллары бы лучше набил
An Jo
An Jo
16 июля в 17:49
зазвездил чувак
VeniaminS
VeniaminS
16 июля в 16:44
Отличное тату.
Romeo 777
Romeo 777
16 июля в 16:12
Надо надо...а то мало ли забудет ещё, что выиграл ЕВРО
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
16 июля в 15:06
Ха сколько бы Роналду таких татух поставил бы)))
mihaluch
mihaluch
16 июля в 14:58
Надеюсь эта не последняя.
sv_1969
sv_1969
16 июля в 14:47
Жизнь удалась))
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