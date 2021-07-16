Доннарумма сделал татуировку в честь победы на Евро-2020

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16 июля 2021, 14:47

Голкипер сборной Италии сделал татуировку на руке в честь победы на чемпионате Европы.

Теперь на левой руке вратаря красуется трофей и дата победы на Евро-2020.

Ранее Доннарумма объяснил, почему не праздновал победу в серии пенальти в финале.