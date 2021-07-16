Доннарумма сделал татуировку в честь победы на Евро-2020

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма сделал татуировку на руке в честь победы на чемпионате Европы.
Теперь на левой руке вратаря красуется трофей и дата победы на Евро-2020.
Ранее Доннарумма объяснил, почему не праздновал победу в серии пенальти в финале.
Соревнование проходит только раз в 4 года, это не ежеггодные чемпионат, кубок, суперкубок, кубок уефа или лч.
И побед у Италии теперь две - 1968 и 2020 годы.
Соревнование проходит только раз в 4 года, это не ежеггодные чемпионат, кубок, суперкубок, кубок уефа или лч.
И побед у Италии теперь две - 1968 и 2020 годы.