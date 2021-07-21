Мусаев поехал на стажировку к Слуцкому

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вчера, 11:23

Как сообщает источник, бывший тренер «Краснодара» прибыл на стажировку в «Рубин».

37-летний российский специалист сегодня посетил тренировку казанской команды, которая проходит под управлением .

Ранее появилась информация, где может продолжить тренерскую деятельность Мусаев.