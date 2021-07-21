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Мусаев поехал на стажировку к Слуцкому

вчера, 11:23

Как сообщает источник, бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прибыл на стажировку в «Рубин».

37-летний российский специалист сегодня посетил тренировку казанской команды, которая проходит под управлением Леонида Слуцкого.

Ранее появилась информация, где может продолжить тренерскую деятельность Мусаев.

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протон1
протон1
вчера в 16:28
с этого мусе надо было начинать а то бросили в пекло .... У Лени есть чему поучится, тренер хороший, но добрый, а это лишнее... кбб тоже ездил на стажировке в европу . все мы учимся
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:43
Чему Пончик может его научить? Покажет мастер класс по поеданию бургеров и раскажет как шутки шутить в Квн но точно не футболу.
112910415
112910415
вчера в 13:46
учиться всегда пригодится
Legend 6
Legend 6
вчера в 12:01
Это правильно. Обрастет опытом, научится новому, приобретет своё.
Мусаев еще вернется в Краснодар, я уверен.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 11:56
Пусть сына подгоняет !
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:52
дело хорошее чему - то научится и поделиться опытом.
Глядишь свой российский парень будет рулить сборной по футблоу..
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:47
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 11:30
Наверно одного диплома мало......
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 11:28
это нужно было делать раньше)))хотя и сейчас не поздно))
Аксинья
Аксинья
вчера в 11:26
Леня подсадит Мурада на гамбургеры и качающиеся скамейки))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:24
Он сам может Слуцкого поучить...
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