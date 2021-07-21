Мусаев поехал на стажировку к Слуцкому

Как сообщает источник, бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прибыл на стажировку в «Рубин».
37-летний российский специалист сегодня посетил тренировку казанской команды, которая проходит под управлением Леонида Слуцкого.
Ранее появилась информация, где может продолжить тренерскую деятельность Мусаев.
Мусаев еще вернется в Краснодар, я уверен.
Мусаев еще вернется в Краснодар, я уверен.
Глядишь свой российский парень будет рулить сборной по футблоу..
Глядишь свой российский парень будет рулить сборной по футблоу..