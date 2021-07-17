«Локомотив» прогулялся по Калининграду накануне матча за Суперкубок

1626521531

17 июля 2021, 14:32

Пресс-служба «Локомотива» показала фотографии с прогулки московской команды по Калининграду накануне матча за Суперкубок России против «Зенита».

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, какое количество болельщиков будет на стадионе «Калининград».