«Локомотив» прогулялся по Калининграду накануне матча за Суперкубок

Пресс-служба «Локомотива» показала фотографии с прогулки московской команды по Калининграду накануне матча за Суперкубок России против «Зенита».
Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
Предматчевая прогулка по солнечному Калининграду ☀️#ЗенитЛоко pic.twitter.com/1PUetGPhNe— «Локомотив» (@fclokomotiv) July 17, 2021
Ранее стало известно, какое количество болельщиков будет на стадионе «Калининград».
Удачи тебе Паровоз в сегодняшнем противостоянии !!!
Удачи тебе Паровоз в сегодняшнем противостоянии !!!