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«Локомотив» прогулялся по Калининграду накануне матча за Суперкубок

17 июля 2021, 14:32
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Пресс-служба «Локомотива» показала фотографии с прогулки московской команды по Калининграду накануне матча за Суперкубок России против «Зенита».

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, какое количество болельщиков будет на стадионе «Калининград».

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Все комментарии
протон1
протон1
17 июля в 23:54
локомотив прогулялся по калининграду
8zzt2ww95z6t
8zzt2ww95z6t
17 июля в 19:40
Сегодня по полю так же будут гулять.
mihaluch
mihaluch
17 июля в 15:04
А вот они выходят из пивбара.
shlomo
shlomo
17 июля в 15:02
Просто расслабились.... могут себе позволить
КЭТиК
КЭТиК
17 июля в 14:51
Прогульщики обычно проигрывают.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
17 июля в 14:48
После прогулки надо выиграть
Ironigor
Ironigor
17 июля в 14:41
Прогулки полезны перед сном 😴 !!!))) Шучу !!!)
Удачи тебе Паровоз в сегодняшнем противостоянии !!!
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