«Ротор» провёл вакцинацию от коронавируса

«Ротор» на официальном сайте сообщил, что игроки, сотрудники, тренерский и административный штаб всем составом вакцинировались от коронавируса вакциной «Спутник V». Главный врач команды Евгений Гуськов прокомментировал событие:

Ситуация остается нестабильной и вакцинация очень важна, чтобы избежать серьезных последствий. Нас ждет долгий сезон и мы должны минимизировать риски заболевания членов команды. У нас уже был горький опыт, когда в прошлом году «Ротор» был вынужден находиться на карантине и пропустить два матча Премьер-Лиги. Мы заботимся о своем здоровье и о здоровье окружающих.