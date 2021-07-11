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«Ротор» провёл вакцинацию от коронавируса

11 июля 2021, 18:08

«Ротор» на официальном сайте сообщил, что игроки, сотрудники, тренерский и административный штаб всем составом вакцинировались от коронавируса вакциной «Спутник V». Главный врач команды Евгений Гуськов прокомментировал событие:

Ситуация остается нестабильной и вакцинация очень важна, чтобы избежать серьезных последствий. Нас ждет долгий сезон и мы должны минимизировать риски заболевания членов команды. У нас уже был горький опыт, когда в прошлом году «Ротор» был вынужден находиться на карантине и пропустить два матча Премьер-Лиги. Мы заботимся о своем здоровье и о здоровье окружающих.

Ранее вакцинацию прошел клуб из российской Премьер-Лиги.

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Ротор
Источник: ФК "Ротор"
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Ironigor
Ironigor
11 июля в 19:01
ВАКЦИНАЦИЯ ПО ФУТБОЛЬНОМУ !!!)))
VeniaminS
VeniaminS
11 июля в 18:09
Хорошее дело
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