«Химки» прошли вакцинацию от коронавируса

Пресс-служба «Химок» сообщает, что команда вакцинировалась от коронавируса.
Тренерский состав, персонал и большинство футболистов добровольно прошли вакцинацию.
Красно-чёрные прошли вакцинацию от COVID-19— ФК «Химки» (@fc_khimki) July 17, 2021
В пятницу «Химки» вакцинировались от коронавирусной инфекции.
Команде были предоставлены два отечественных препарата «Спутник V» и «КовиВак». Тренерский состав, персонал и большинство футболистов добровольнопрошли вакцинацию. pic.twitter.com/2bnCpUpxde
Недавно сообщалось, что все игроки другого российского клуба будут привиты от коронавируса.