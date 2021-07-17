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«Химки» прошли вакцинацию от коронавируса

17 июля 2021, 14:20

Пресс-служба «Химок» сообщает, что команда вакцинировалась от коронавируса.

Тренерский состав, персонал и большинство футболистов добровольно прошли вакцинацию.

Недавно сообщалось, что все игроки другого российского клуба будут привиты от коронавируса.

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Все комментарии
протон1
протон1
17 июля в 21:46
Вот это профессиональный подход к делу.
Gahi
Gahi
17 июля в 17:16
Здоровье главное для человека, а сейчас тем более, когда есть опасность заразиться непонятно чем. Удачи
Брулин
Брулин
17 июля в 15:33
Так ковивака же нет нигде)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июля в 15:17
Молодцы,значит потерь не будет!
ДАША Д
ДАША Д
17 июля в 14:53
Ещё второй раз придется уколоться.
v5ynfzhbw735
v5ynfzhbw735
17 июля в 14:31
Молодцы. Теперь не заболеют.
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