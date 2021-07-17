«Химки» прошли вакцинацию от коронавируса

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17 июля 2021, 14:20

Пресс-служба «Химок» сообщает, что команда вакцинировалась от коронавируса.

Тренерский состав, персонал и большинство футболистов добровольно прошли вакцинацию.

Красно-чёрные прошли вакцинацию от COVID-19



В пятницу «Химки» вакцинировались от коронавирусной инфекции.



Команде были предоставлены два отечественных препарата «Спутник V» и «КовиВак». Тренерский состав, персонал и большинство футболистов добровольнопрошли вакцинацию. pic.twitter.com/2bnCpUpxde — ФК «Химки» (@fc_khimki) July 17, 2021

Недавно сообщалось, что все игроки другого российского клуба будут привиты от коронавируса.