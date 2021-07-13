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РФС выступил с официальным заявлением о реформах лиг

13 июля 2021, 21:23

Пресс-служба РФС выступила с официальным заявление о реформах лиг.

Сегодня вы могли видеть новости о том, что РФС готовит масштабную реформу российского футбола.

Мы ничего не скрываем: в апреле мы подписали соглашение с нидерландской компанией Hypercube, которая уже 20 лет успешно работает в футболе. Именно она спроектировала успешные реформы в Эредивизие, в чемпионатах Бельгии, Дании, Австрии — и каждый раз эти реформы приводили к подъему лиг в таблице коэффициентов УЕФА, росту теле- и спонсорских контрактов.

Зачем нам вообще нужны реформы?

В экономическом смысле наш футбол стагнирует: суммарные бюджеты клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже много лет подряд находятся на одной и той же отметке. Футбол не привлекает новых волн интереса и новых денег.

В спортивном смысле ситуация настораживает еще сильнее. При текущей тенденции выступлений клубов Россия к 2023 году выпадет из первой десятки рейтинга коэффициентов УЕФА, а к 2024-му опустится на 21-е место.

РФС выступил с официальным заявлением о реформах лиг

Больше матчей, больше матчей между прямыми конкурентами в таблице, почти полное избавление от пустых игр, в которых не решается ничего — у каждой команды на любом отрезке сезона должна быть высокая мотивация. Такая реформа повышает интерес к матчам — особенно во второй части сезона.

Тут есть важный момент. Развитие спорта как бизнеса легко представить в форме такого круга.

РФС выступил с официальным заявлением о реформах лиг

Изменение одного элемента довольно быстро приводит к изменению всех остальных. Меняя формат и повышая привлекательность каждого матча, мы увеличиваем среднюю аудиторию. Это, в свою очередь, влечет рост выручки. А дополнительные доходы позволяют клубу инвестировать в дальнейшее развитие — и далее по кругу. Таким образом, поменяв такую базовую вещь, как формат, можно улучшить всю систему. Запускать круг можно на любом этапе — и это открывает отличные возможности для России в 2021 году.

Изменение формата — глобальный спортивный тренд, который мы игнорировать не можем. Если, конечно, хотим развиваться, а не стоять на месте.

Как мы уже отмечали, мы опрашивали болельщиков клубов из всех дивизионов. 70% ответили, что для них самое важное — повысить уровень команд и зрелищность всех матчей. 67% отметили, что для них ключевым требованием будет укрепление всей пирамиды футбола. 55% за то, чтобы матчей было больше. Сейчас мы рассматриваем разные варианты, и окончательного решения нет.

Новая пирамида предполагает создание новой лиги. Сейчас структура лиг выглядит как 1-1-4 (один дивизион РПЛ — один дивизион ФНЛ-1 — четыре дивизиона ФНЛ-2), теперь же предлагается между ФНЛ-1 и ФНЛ-2 ввести дополнительную лигу, где соберутся самые сильные команды ФНЛ-2. Эта идея связана со спецификой последней ступени нашего футбола: из-за отсутствия интриги для большинства участников многие матчи проходят без должного уровня сопротивления, что не позволяет лучшим командам подготавливаться к адекватному повышению в классе.

При этом на основе опроса клубов бывшей ПФЛ мы знаем, что большинство из них хотят возвращения системы «весна-осень», при которой они чаще играют летом и могут свободнее планировать бюджет в январе. Пирамида синхронизирует все лиги: РПЛ может играть с июля по май, ФНЛ — гибрид в два этапа, когда клубы вылетают в ноябре, а выходят в РПЛ в мае, третья-четвертая лиги — с марта по ноябрь (тем самым возвращаясь к системе «весна-осень»).

В рамках исследования влияния лимита на легионеров Hypercube пришел к выводу, что российские клубы переплачивают как иностранцам, так и российским футболистам — дата-аналитики компании сравнивали наши показатели с данными европейских конкурентов. Рекомендация Hypercube — убрать количественные ограничения, повысить конкуренцию за место в составе и при этом добавить материальный стимул для развития молодых игроков. Один из вариантов — введение так называемого «налога на роскошь», когда клуб, желающий заявить иностранца, делает обязательный финансовый взнос, а весь накопленный фонд в конце сезона распределяется между командами, выпускающими молодых россиян до 23 лет — в зависимости от количества игровых минут.

Повторяем: на данном этапе у нас нет никаких решений, мы просто изучаем проделанную работу и оцениваем, можем ли мы улучшить результаты.

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Источник: rfs.ru Фото: rfs.ru
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Евгений Быстров
Евгений Быстров
14 июля в 14:45
Чтоооо? Через несколько лет после введения лимита, вы наконец-таки поняли, что лимит зло? И то голландцы подсказали? А то что простые болельщики вам твердят, мимо ушей? Нафига там какие-то реформы? Верните осень-весна и уберите лимит. Все!!!
Garrincha58
Garrincha58
14 июля в 10:30
а самим трудно всё придумать наверное трудно во первых в РФС нет ни одного профессионала и что ещё хуже там сидят до сих пор люди из прошлого века чьи мозги уже давно не варят поэтому надо пригласить иностранцев тренерами руководителями судей давайте вместо Дюкова пригласим Переса или ещё какого нибудь варяга мля такая огромнейшая страна и нет своих кадров просто стыдно за такую страну именно сейчас, а раньше я гордился что я родился русским
cska1948
cska1948
14 июля в 09:35
"...Развитие спорта как бизнеса легко представить в форме такого круга..."
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Этот круговорот возможен при условии, что в футбол играют МАСТЕРА, а не ПОДМАСТЕРЬЯ! А откуда взяться мастерам, если мы своих перспективных игроков буквально палкой гоним в Европу! Да и молодых легионеров (Влашич) гоним туда же! Болельщику, инвестору, спонсору нужны Аршавины, Халки! Тогда они будут вкладывать деньги в футбол! А если в футбол играют пешеходы, то вы как не тасуйте систему чемпионата ни болельщика, ни инвестора, ни спонсора этим вы на стадион не заманите!
steel900
steel900
14 июля в 09:35
Ничего на Руси не меняется...
- Вот пригласим заморского варяга, он нас всех пряниками одарит!
lotsman
lotsman
14 июля в 08:48
".........обязательный финансовый взнос, а весь накопленный фонд в конце сезона распределяется между........." - Моё мнение, что смысл всего сказанного сводится к этому. Любой фонд, это хорошая кормушка. Создай фонд и живи припеваючи.
112910415
112910415
14 июля в 07:44
планов-то громадьё ...
112910415
112910415
14 июля в 07:18
головокружительный проект
liverpool-today
liverpool-today
14 июля в 06:49
Главное, чтобы красивая картинка, сложные схемы и громкие слова. И распил бабла на ближайшие годы обеспечен 👍
war4ar
war4ar
14 июля в 00:39, ред.
Эти реформы очередная попытка обмануть себя и всех вокруг, что футбол в нашей стране жив. У нас и так мало проходных матчей , чего уж тут говорить, когда 2 команда чемпионата ( Спартак) еле еле на зубах вытаскивает победы у средняков или аутсайдеров , а интрига по местам в таблице до самого последнего тура. Проблема не в кол. Топовых матчей, а в средней равности команд всей рфпл и их в целом невысоком уровне. От того что зенит сыграет 5 раз со Спартаком или локомотивом вряд-ли сделает эту команду класснее. Пусть лучше отменяют лимит и постепенно уменьшают зп всем игрокам. Деньги лучше вложить в детские академии и заняться обучением главных тренеров. Еврокубки показали, что у нас не только игроки слабые, но и то что их тренировать то и некому, все тренеры от зенита до Ростова не смогли подготовить свои команды ни тактически, ни физически, ни эмоционально к прошедшем евросезону
протон1
протон1
14 июля в 00:27
Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что собирается привлечь иностранного специалиста для наших футболистов,а именно нидерландского тренера Гусу Хиддинк, который был главным тренером сборной России по футболу в 2006-2010 годах.

привлечь к чему? что он показал результаты. в гос думе совсем там уже
dzvinka
dzvinka
14 июля в 00:09
я уже прямо в предвкушении ))) ахахаха
Димон Булыкин
Димон Булыкин
13 июля в 23:51
Зачем?) что это даст? Можно просто отменить лимит и перейти на весна-осень) это будет лучшая реформа)
pomor45
pomor45
13 июля в 23:43
Голландцы создадут, а привяжут наши - получим: хотели, как лучше, а получилось, как всегда.
ABir
ABir
13 июля в 23:35
Просто Нью Васюки какие-то, и космические корабли бороздят просторы
Обезжиренный
Обезжиренный
13 июля в 23:05
То что спроектируют оранжевые головы, обязательно испохабят наши реформаторы
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
13 июля в 22:50
Первым делом запретите, как все мировые страны, иметь государству отношение к футболу. Все клубы монополий, аффилиатов монополий, губернаторов и т.п.

В том числе заставлять клубы играть на 50-тысячниках, оставшихся в наследие чёса Мутко после ЧМ.

Потом занимайтесь другим.
Ника228
Ника228
13 июля в 22:49
Ну терять нечего. За последние годы наш футбол и правда потерял все позиции , что были . так что пускай будет реформа .Хуже врятли будет .
zooveterinar
zooveterinar
13 июля в 22:47
Иностранными руками ,ничего у них неполучится,кроме как распила денег, половина наших ,с вами налогоплатильщиков. А то ,что это очередной лохотрон,или распил со стороны рфс в этом сомнений нет, ладно подняли бы там уровень футбола, а то так...!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 22:38
Ах , как не хочется после провалов в ЛН и ЧЕ покидать свои кресла. А для этого нужна имитация бурной деятельности. Но и тут особо шевелиться не хочется, пусть консультанты шуршат, а мы будем доносить новшества до масс, будем ребусы рисовать. А расплатиться найдем чем, два-три новых штрафа с клубов введем и все будет чики-пуки.
Красота!!!
Анд-м
Анд-м
13 июля в 22:15
Нет слов 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
Roger Young
Roger Young
13 июля в 22:13
интересно. Посмотрим, что получится.
LAISMEN
LAISMEN
13 июля в 22:08, ред.
Зачем изобретать велосипед. Чего какие то стратегии и реформы разрабатывать. У нас есть уже небольшие задатки развитие отечественного футбола в лице молодых и талантливых ребят которые сейчас себя успешно показывают в командах РПЛ. И эту тенденцию надо максимально развивать. Искать способных и талантливых ребят по всей России , привлекать в молодежные и юношеские сборные с прицелом в главную сборную страны.
BDA8181
BDA8181
13 июля в 22:05
Упс, Там в РФС кого то жара что ли стукнула ))) С каких пор это вдруг про коофициенты то задумались ))) Мдя..... тут все по моему поситители сайта уже не одну клавиатуру сломали писать( кто то телефоны) )) Ну может сдвинеться что то в Российском футболе в лучшую сторону )))Или как всегда,хотели как лучше, а получилось всё как обычно))))
баск
баск
13 июля в 21:56, ред.
Просто работать надо уметь, а не сваливать отвественность на каких-то сомнительных консультантов, которые красиво врут про свои успехи.

Особенно понравилось про переплаты "как иностранцам, так и российским футболистам".
Без этой фирмухи сами даже не догадывались что ли об этих переплатах??)))

Немного об успехах замечательных консультантов..
Спецом не поленился и посчитал посещаемость в упомянутых странах до реформ и после.
Оказалось, что с нею ничего не произошло, а в Дании она даже немного подсела.
Но с какого беса тогда выросла стоимость телеправ-то?? (если это вообще правда).
А если она и в самом деле выросла, то при отсутствии положительной динамики посещаемости совершенно очевидно, что этот рост имеет какую-то иную природу, чем реформа.

Опрокинуть лживые аргументы, приведённые в этом официальном заявлении, проще пареной репы. Кому интересно- только свисните.

Ну а РФС в своём репертуаре- громко сучит ножками и булькает коричневым веществом, сильно опасаясь, что его разгонят к чёртовой матери.
А заодно и бапки попиливает, нанимая консультантов для того, чтобы ему, как в том анекдоте про маркетолога, посчитали количество овец в его же стаде.

По всей этой РФСовской шайке горько плачет лесоповал..
steelhead
steelhead
13 июля в 21:52
А трансфер Сутормина, диарею в Сочи и понос в Оренбурге уважаемая компания не проанализировала? А картинки годные, старались. Голланды по накурке могли бы мордочку нарисовать улыбающуюся и написать над ней что-то типа "Футбол - это эмоции". Они такую херню любят втюхивать.
протон1
протон1
13 июля в 21:51
я что-то пропустил, а давно наши чиновники стали объяснять свои действия людям? я без сарказма сейчас спрашиваю, правда.
протон1
протон1
13 июля в 21:51
читать даж не буду этот бред
Gahi
Gahi
13 июля в 21:48, ред.
Это хорошо когда есть желание изменить футбол в лучшую сторону. Но здесь нужен глубокий анализ тех ситуаций которые могут возникнуть исходя из географии команд. Может в Нидерландах, Бельгии, Австрии это удобно сделать так как страны маленькие и изменения можно корректировать. Но когда ведущая команда из ФНЛ вошла в РПЛ уже за 10 до начала чемпионата испытывает финансовые проблемы, а клуб Тамбов вообще перестал существовать. Для начала нужно определиться со статусом клубов, какими они должны быть в перспективе - частные или с государственным бюджетом, вот после того и строить планы для реформы всей системы организации чемпионатов по футболу. Удачи
LAISMEN
LAISMEN
13 июля в 21:45, ред.
Вся подпитка российского футбола должны изнутри происходить. Без организации базовой подготовки развития детско-юношеского футбола в России все это вода. Если у нас люди играть толком не умеют как эта реформа поднимет их техническое мастерство ...полный бред. Открывать больше футбольных школ и академия с квалифицированными тренерами. Без хорошей материально технической базы спортивных футбольных школ и академий результата не будет.
володя трынкин
володя трынкин ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
13 июля в 21:44
скорее Дюковинка
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