РФС выступил с официальным заявлением о реформах лиг

Пресс-служба РФС выступила с официальным заявление о реформах лиг.

В спортивном смысле ситуация настораживает еще сильнее. При текущей тенденции выступлений клубов Россия к 2023 году выпадет из первой десятки рейтинга коэффициентов УЕФА , а к 2024-му опустится на 21-е место.

В экономическом смысле наш футбол стагнирует: суммарные бюджеты клубов РПЛ , ФНЛ и ПФЛ уже много лет подряд находятся на одной и той же отметке. Футбол не привлекает новых волн интереса и новых денег.

Мы ничего не скрываем: в апреле мы подписали соглашение с нидерландской компанией Hypercube, которая уже 20 лет успешно работает в футболе. Именно она спроектировала успешные реформы в Эредивизие, в чемпионатах Бельгии, Дании, Австрии — и каждый раз эти реформы приводили к подъему лиг в таблице коэффициентов УЕФА , росту теле- и спонсорских контрактов.

Больше матчей, больше матчей между прямыми конкурентами в таблице, почти полное избавление от пустых игр, в которых не решается ничего — у каждой команды на любом отрезке сезона должна быть высокая мотивация. Такая реформа повышает интерес к матчам — особенно во второй части сезона.

Изменение одного элемента довольно быстро приводит к изменению всех остальных. Меняя формат и повышая привлекательность каждого матча, мы увеличиваем среднюю аудиторию. Это, в свою очередь, влечет рост выручки. А дополнительные доходы позволяют клубу инвестировать в дальнейшее развитие — и далее по кругу. Таким образом, поменяв такую базовую вещь, как формат, можно улучшить всю систему. Запускать круг можно на любом этапе — и это открывает отличные возможности для России в 2021 году.

Изменение формата — глобальный спортивный тренд, который мы игнорировать не можем. Если, конечно, хотим развиваться, а не стоять на месте.

Как мы уже отмечали, мы опрашивали болельщиков клубов из всех дивизионов. 70% ответили, что для них самое важное — повысить уровень команд и зрелищность всех матчей. 67% отметили, что для них ключевым требованием будет укрепление всей пирамиды футбола. 55% за то, чтобы матчей было больше. Сейчас мы рассматриваем разные варианты, и окончательного решения нет.

Новая пирамида предполагает создание новой лиги. Сейчас структура лиг выглядит как 1-1-4 (один дивизион РПЛ — один дивизион ФНЛ -1 — четыре дивизиона ФНЛ -2), теперь же предлагается между ФНЛ -1 и ФНЛ -2 ввести дополнительную лигу, где соберутся самые сильные команды ФНЛ -2. Эта идея связана со спецификой последней ступени нашего футбола: из-за отсутствия интриги для большинства участников многие матчи проходят без должного уровня сопротивления, что не позволяет лучшим командам подготавливаться к адекватному повышению в классе.

При этом на основе опроса клубов бывшей ПФЛ мы знаем, что большинство из них хотят возвращения системы «весна-осень», при которой они чаще играют летом и могут свободнее планировать бюджет в январе. Пирамида синхронизирует все лиги: РПЛ может играть с июля по май, ФНЛ — гибрид в два этапа, когда клубы вылетают в ноябре, а выходят в РПЛ в мае, третья-четвертая лиги — с марта по ноябрь (тем самым возвращаясь к системе «весна-осень»).

В рамках исследования влияния лимита на легионеров Hypercube пришел к выводу, что российские клубы переплачивают как иностранцам, так и российским футболистам — дата-аналитики компании сравнивали наши показатели с данными европейских конкурентов. Рекомендация Hypercube — убрать количественные ограничения, повысить конкуренцию за место в составе и при этом добавить материальный стимул для развития молодых игроков. Один из вариантов — введение так называемого «налога на роскошь», когда клуб, желающий заявить иностранца, делает обязательный финансовый взнос, а весь накопленный фонд в конце сезона распределяется между командами, выпускающими молодых россиян до 23 лет — в зависимости от количества игровых минут.

Повторяем: на данном этапе у нас нет никаких решений, мы просто изучаем проделанную работу и оцениваем, можем ли мы улучшить результаты.