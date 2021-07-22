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«Есть очень позитивные моменты». Куман — после победы в товарищеском матче

сегодня, 00:09
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 0Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)ХимнастикМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мыслями после победы в товарищеском матче с «Химнастиком» (4:0).

Это хороший результат. Есть очень позитивные моменты. Все возобновили сбор в хорошем состоянии, мы усердно тренировались. Это наш первый матч — надо набрать физическую форму.

Все смогли показать качество, особенно молодые игроки, хотя я не буду называть имен. Это был хороший матч, и я должен признать, что было немного странно видеть болельщиков на стадионе, к счастью, все начинает возвращаться к норме.

Недавно Куман высказался о шансах Лионеля Месси в борьбе за «Золотой мяч» этого сезона.

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Брулин
Брулин
сегодня в 12:39
Манай гол первый свой круто забил,красава,да и пенальти реализовал,он отлично подойдет основе сейчас для ротации,зная что Дембеле полгода лечиться будет,а Фати старт сезона пропустит...удачи Рейу!
112910415
112910415
сегодня в 05:58
всё впереди, выводы тоже
Cat01
Cat01
сегодня в 00:30
Желаем только побед
Gahi
Gahi
сегодня в 00:17
Любая победа это позитив для тренера и команды. Удачи
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