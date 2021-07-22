«Есть очень позитивные моменты». Куман — после победы в товарищеском матче

Главный тренер «Барселоны» поделился мыслями после победы в товарищеском матче с «Химнастиком» (4:0).

Это хороший результат. Есть очень позитивные моменты. Все возобновили сбор в хорошем состоянии, мы усердно тренировались. Это наш первый матч — надо набрать физическую форму.

Все смогли показать качество, особенно молодые игроки, хотя я не буду называть имен. Это был хороший матч, и я должен признать, что было немного странно видеть болельщиков на стадионе, к счастью, все начинает возвращаться к норме.