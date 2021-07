Пресс-служба ПСЖ объявила о продлении контракта с наставником команды .

Новый договор рассчитан до 30 июня 2023 года.

Paris Saint-Germain is delighted to announce Mauricio Pochettino and his staff are now contracted to the club from the capital until 30 June 2023. ✍️🔴🔵 https://t.co/daOhYRpEh9