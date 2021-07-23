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Лапорта: «Надеюсь, скоро мы продлим контракт с Месси. Он хочет этого»

вчера, 03:30

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта на презентации новичка команды Мемфиса Депая рассказал о ситуации с нападающим Лионелем Месси, который всё ещё не подписал новый контракт с каталонским клубом.

Игрок сказал, что хочет остаться, в этом сомнений нет. Мы движемся вперёд в переговорах, у всех нас одна цель. Это мечта, которую мы хотим воплотить в жизнь. Надеюсь, подписание контракта скоро произойдёт.

Мы должны следовать определённым правилам, это очевидно. Но мы уверены в том, что сможем либо сократить зарплатную ведомость, либо найти формулу, которая устроит Ла Лигу.

Ла Лига настроена доброжелательно, её президент – первый человек, который заинтересован в том, чтобы в чемпионате было больше таких игроков как Депай. У нас есть проблема с финансовым фэйр-плей, но мы уверены, что решим её.

Ранее сообщалось о том, что Месси согласился на существенное сокращение своей зарплаты в «Барселоне».

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Все комментарии
Tex
Tex ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 19:24
Откуда информация?
Леха Малышев
Леха Малышев ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 14:10
А то что Месси получал до этого слишком высокую зарплату, вгоняя Барселону в долги, вырешивший забыть? Ну и пока контракт не подписан и не обнародован как вы можете утверждать, что он отказался от высокой зарплаты? Пока что это всего лишь пустословие
Брулин
Брулин
вчера в 11:56
Кризис. Рамос выбивает у Переса пару лишних миллионов в контракте.
Месси отказывается от зарплаты, теряет в статусе СА миллионы долларов, идет на значитальное понижение зарплаты, и дает время клубу разобратся со своими проблемами:) Вот вся разница между легендой Реала и Барселоны:)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 07:13
Месси своего не упустит.
протон1
протон1
вчера в 04:29, ред.
сколько надо сил человеку . что бы играть на таком уровне как он. и в такой возраст.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 03:52
Месси все же должен снизить требования по зарплате. Надеюсь, что так и будет и контракт будет подписан.
ОПС
ОПС
вчера в 03:35
Ну и ладно, ну и хорошо.
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