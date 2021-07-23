Лапорта: «Надеюсь, скоро мы продлим контракт с Месси. Он хочет этого»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта на презентации новичка команды Мемфиса Депая рассказал о ситуации с нападающим Лионелем Месси, который всё ещё не подписал новый контракт с каталонским клубом.
Игрок сказал, что хочет остаться, в этом сомнений нет. Мы движемся вперёд в переговорах, у всех нас одна цель. Это мечта, которую мы хотим воплотить в жизнь. Надеюсь, подписание контракта скоро произойдёт.
Мы должны следовать определённым правилам, это очевидно. Но мы уверены в том, что сможем либо сократить зарплатную ведомость, либо найти формулу, которая устроит Ла Лигу.
Ла Лига настроена доброжелательно, её президент – первый человек, который заинтересован в том, чтобы в чемпионате было больше таких игроков как Депай. У нас есть проблема с финансовым фэйр-плей, но мы уверены, что решим её.
Ранее сообщалось о том, что Месси согласился на существенное сокращение своей зарплаты в «Барселоне».
Месси отказывается от зарплаты, теряет в статусе СА миллионы долларов, идет на значитальное понижение зарплаты, и дает время клубу разобратся со своими проблемами:) Вот вся разница между легендой Реала и Барселоны:)
Месси отказывается от зарплаты, теряет в статусе СА миллионы долларов, идет на значитальное понижение зарплаты, и дает время клубу разобратся со своими проблемами:) Вот вся разница между легендой Реала и Барселоны:)