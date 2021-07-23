Лапорта: «Надеюсь, скоро мы продлим контракт с Месси. Он хочет этого»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта на презентации новичка команды Мемфиса Депая рассказал о ситуации с нападающим , который всё ещё не подписал новый контракт с каталонским клубом.

Игрок сказал, что хочет остаться, в этом сомнений нет. Мы движемся вперёд в переговорах, у всех нас одна цель. Это мечта, которую мы хотим воплотить в жизнь. Надеюсь, подписание контракта скоро произойдёт.

Мы должны следовать определённым правилам, это очевидно. Но мы уверены в том, что сможем либо сократить зарплатную ведомость, либо найти формулу, которая устроит Ла Лигу.

Ла Лига настроена доброжелательно, её президент – первый человек, который заинтересован в том, чтобы в чемпионате было больше таких игроков как Депай. У нас есть проблема с финансовым фэйр-плей, но мы уверены, что решим её.