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Сон — о контракте: «Для меня „Тоттенхэм“ — это дом»

вчера, 13:44

Полузащитник «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон прокомментировал продление контракта с клубом.

Играть здесь на протяжении шести лет — уже большая честь. Клуб проявил ко мне огромное уважение. Разумеется, я очень счастлив быть здесь. Для меня «Тоттенхэм» — это дом. Мне не пришлось раздумывать над новым контрактом. Это было простое решение.

По итогам минувшего сезона Сон стал обладателем престижного титула.

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Все комментарии
steel900
steel900
сегодня в 19:19
Рад за Сона!
Человек сделал выбор, никаких спекуляций, все ясно и понятно.
Зазвездившимся есть у кого поучиться...
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:54
лучший игрок ТТХ последних шести лет.
allemz
allemz ответ Predator94 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:44
Вы точно наверное знаете как мне лучше вести себя
протон1
протон1
вчера в 17:24
лучик света в темном царстве и любимец болельщиков, вот кто такой Сон
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 17:22
Эмм.. Он же на другой стороне планеты от дома)
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:53
хороший игрок Сон но в Тоттенхэме не видать ему титулов никогда так и закончит играть без медалей
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:39
Достойный представитель своего народа.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:11
Жаль, ждал его в Реале. Отличный игрок и человек.
Показал пример Кейну, как надо любить свой дом)
allemz
allemz
вчера в 14:22
"Это было простое решение"

Всё что нужно знать об амбициях тувинца
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:07
Хорошо если так...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:59
ясно )))домой не хочешь))))))))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:46
Удачи, и выиграть уже что-нибудь.
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