Сон — о контракте: «Для меня „Тоттенхэм“ — это дом»

Полузащитник «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон прокомментировал продление контракта с клубом.
Играть здесь на протяжении шести лет — уже большая честь. Клуб проявил ко мне огромное уважение. Разумеется, я очень счастлив быть здесь. Для меня «Тоттенхэм» — это дом. Мне не пришлось раздумывать над новым контрактом. Это было простое решение.
По итогам минувшего сезона Сон стал обладателем престижного титула.
Человек сделал выбор, никаких спекуляций, все ясно и понятно.
Зазвездившимся есть у кого поучиться...
Человек сделал выбор, никаких спекуляций, все ясно и понятно.
Зазвездившимся есть у кого поучиться...
Показал пример Кейну, как надо любить свой дом)
Показал пример Кейну, как надо любить свой дом)
Всё что нужно знать об амбициях тувинца
Всё что нужно знать об амбициях тувинца