Сон — о контракте: «Для меня „Тоттенхэм“ — это дом»

Полузащитник «Тоттенхэма» прокомментировал продление контракта с клубом.

Играть здесь на протяжении шести лет — уже большая честь. Клуб проявил ко мне огромное уважение. Разумеется, я очень счастлив быть здесь. Для меня «Тоттенхэм» — это дом. Мне не пришлось раздумывать над новым контрактом. Это было простое решение.