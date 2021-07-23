Смольников — игрок тульского «Арсенала»

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вчера, 12:45

Пресс-служба «Арсенала» объявила о подписании защитника .

В тульской команде 32-летний футболист будет выступать под номером «6».

Последним клубом игрока был «Краснодар», который он покинул в июне.

🔥🔥🔥Игорь Смольников — в «Арсенале»!



ПФК «Арсенал» подписал контракт с Игорем Смольниковым.



Приветствуем Игоря Смольникова и желаем надежной игры в составе оружейников!



Подробности 👉https://t.co/2cvO1b02tK pic.twitter.com/HWmi0aip6Z — ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) July 23, 2021