Смольников — игрок тульского «Арсенала»

Пресс-служба «Арсенала» объявила о подписании защитника Игоря Смольникова.
В тульской команде 32-летний футболист будет выступать под номером «6».
Последним клубом игрока был «Краснодар», который он покинул в июне.
🔥🔥🔥Игорь Смольников — в «Арсенале»!— ПФК «Арсенал» Тула (@pfc_arsenal) July 23, 2021
ПФК «Арсенал» подписал контракт с Игорем Смольниковым.
Приветствуем Игоря Смольникова и желаем надежной игры в составе оружейников!
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Ранее на Смольникова претендовал другой клуб РПЛ.