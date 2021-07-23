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Смольников — игрок тульского «Арсенала»

вчера, 12:45

Пресс-служба «Арсенала» объявила о подписании защитника Игоря Смольникова.

В тульской команде 32-летний футболист будет выступать под номером «6».

Последним клубом игрока был «Краснодар», который он покинул в июне.

Ранее на Смольникова претендовал другой клуб РПЛ.

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Все комментарии
Feanor1993
Feanor1993 ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 20:33
Краснодар 2012-13: становление команды, которая стала многократным участником ЕК
Зенит середины 2010-х: последний раз, когда Зенит был реально состоятелен в Европе (с тех пор, в общем-то, никто из РФПЛ не был)

Ну а Арсенал окажется в кризисе, только если вылетит в ФНЛ. Безопасно пылить во второй десятке - это по их меркам не кризис)
minai
minai
вчера в 19:11
Надеюсь, побегает в Арсенале.
протон1
протон1
вчера в 17:09
Куда переходит Смольников- клуб сразу уходит в кризис) никогда не забуду его привозы в ЛЕ и ЛЧ за Зенит. такие игроки, бегунки, впорядке лет до 27... как пропадает скорость, пропадает все )
Levadia
Levadia
вчера в 16:33
Для Тулы подходящий игрок.
Удачи Игорю там!/
Garrincha58
Garrincha58 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:51
Зенит его не продавал он ушёл свободным агентом как и сейчас тоже а так бы он ещё долго искал работу
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 15:19
Засиделся в Зените и потерялся как футболист !
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:52
Удачи в новом клубе.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:38
Еще сможет показать свой класс.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:28
Карьерный эскалатор включили в обратном направлении.
dok66
dok66
вчера в 14:14
Удачи Игорю в новой команде . Надеюсь включится в жизнь , и еще пошумит , и напомнит о себе .
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:58
не худший вариант для пряников)))
Roger Young
Roger Young ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:32, ред.
+1
Смольников сильный игрок, но уже староват. Арсенал как раз его уровня
Feanor1993
Feanor1993 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:30
Причём ранняя карьера Смольникова шла как раз по нарастающей. Торпедо из 1 дивизиона, потом всевозможные аренды из Локо, затем борющийся за выживание Ростов, растущий Краснодар и 7 лет в Зените. Смольников казался крайне перспективным, но последние года 3-4 что-то пошло не так....
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:13
Хороший был игрок, всегда был в центре событий на поле, боец , игрок сборной. Но что-то за последние два сезона очень сильно начал сдавать.Зенит продал его в Краснодар, где он на долго не задержался . Теперь вот в команду ниже классом .И вот этот контракт тому подтверждение, как быстро начал сдавать физически и финансово Смольников. И этот контракт я думаю тоже продлится не больше года. Игорь сам перестал последнее время стараться играть. А сейчас это уже выглядит как просто пенсионные накопления, надо , надо ещё чуток потерпеть. Может поможет ещё Арсеналу , посмотрим. В любом случае Удачи Игорю !!!
Евгений Сербин
Евгений Сербин ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:13
Может, доигрывать можно и там.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:10
Номер правильный взял, работяга и привозник
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:54
Оказавшись ненужным в "Зените" Смольников пошел трудоустраиваться в менее обеспеченные клубы РПЛ по нисходящей. Заведет ли этот завершающий зигзаг футбольной карьеры в клубы ФНЛ? Сможет ли Смольников оказаться в самом конце карьеры в "Шиннике" или "Факеле"?
Cat01
Cat01
вчера в 12:50
Для Тулы это хорошо
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