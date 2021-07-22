Мбаппе, Роналду, Погба. Рынок свободных агентов скоро будет пестрить яркими именами

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вчера, 23:57

Готовь сани летом, а трансферную кампанию – за год. «Соккер.ру» составляет сборную самых желанных игроков, которые могут стать свободными следующим летом.

Летняя трансферная кампания в самом разгаре, однако многие желанные топ-клубами футболисты сейчас недоступны. Зато могут стать доступными и открытыми для предложений совсем скоро, независимо от желания их клубов. Стратегически думающие менеджеры клубов уже смотрят и на следующий год, когда можно будет пополнить состав какой-нибудь звездой совершенно бесплатно, а уже с января начать вести переговоры. Поэтому давайте посмотрим на символическую сборную лучших футболистов, чей контракт в 2022 году истекает, и не факт, что они захотят его продлить, а значит, в перспективе нас ждут яркие трансферные баталии.

Вратарь – Андре Онана («Аякс»)

Считается, что главным претендентом на Онана является «Арсенал», который хочет заменить Андре своего голкипера Бернда Лено, имеющего пока твердый контракт и место в составе. Поэтому вряд ли «канониры» станут форсировать события. Они дадут понять Онана, что готовы его взять, а следующим летом контракт у голкипера с «Аяксом» все равно истекает, и он может уйти бесплатно. Не будем забывать, что вратарь еще отбывает дисквалификацию, которая у него завершится 4 ноября, а уже 4 сентября он сможет возобновить тренировки с командой.

Правый защитник – Даниэль Карвахаль («Реал»)

«Реал» сейчас идет по пути большого обновления и очищения состава. Карвахаль был готов подписать новый контракт с мадридцами еще в прошлом году, однако этого не случилось. И что же теперь его ждет? 29-летний испанец считается одним из сильнейших игроков на своей позиции, поэтому желающих забрать его будет много. К тому же в следующем году Карвахаль может уйти бесплатно, а значит, сейчас «Реал» будет сговорчив.

Левый защитник – Эмерсон («Челси»)

В прошлом сезоне Эмерсон очень мало играл за «Челси», однако он на слуху, котируется сейчас очень высоко во многом благодаря успешному выступлению за сборную Италии на Евро-2020, пусть и получил он свой шанс после травмы Спинаццолы. 26-летнего латераля хочет видеть у себя «Рома» и может его заполучить недорого, либо дождаться окончания контракта. Он явно обойдется покупателю дешевле, чем 17,6 миллиона фунтов, которые «Челси» заплатил в 2018 году.

Центральный защитник – Джон Стоунз («Манчестер Сити»)

Прошлый сезон получился выдающимся для Стоунза, который блистал и в клубе, и в сборной Англии, хотя не все задачи выполнил со своими командами. И вроде как у Стоунза все хорошо в «Манчестер Сити», ведутся переговоры о новом трехлетнем контракте. Однако пока подписи нет, можно ожидать чего угодно. Стоунз пережил непростые времена в «Сити», смог вернуться на вершину, и ни один топ-клуб не откажется от такого игрока.

Центральный защитник – Андреас Кристенсен («Челси»)

Говорят, что «Челси» этим летом хочет продлить контракт с Кристенсеном, чтобы не потерять датчанина через год. Однако сам Андреас затягивает процесс, что может быть определенным сигналом. На протяжении девяти лет в «Челси» Кристенсен боролся за стабильность своей игры и регулярный выход на поле. Сейчас он вроде как на подъеме, значит, можно повышать ставки.

Центральный полузащитник – Леон Горецка («Бавария»)

Ходят слухи, что агентов Горецки раздражает отсутствие интереса со стороны «Баварии» к продлению контракта. Так и обидеть можно. И вроде бы ситуацией заинтересовался «Манчестер Юнайтед», который уже прощупывает почву и готов предложить хавбеку 200 тысяч фунтов в неделю. Это важно для МЮ с учетом неопределенности будущего Поля Погба.

Центральный полузащитник – Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)

А вот и сам француз, чей контракт тоже истекает в 2022 году. Можно не сомневаться, что вокруг него будет разворачиваться настоящая драма с массой слухов, заявлений и страстей. Погба один из лучших в своем деле, но крайне неоднозначная фигура, и сами фанаты МЮ , наверное, не знают, хотят ли его сохранить или нет. Хотя вряд ли «Юнайтед» захочет бесплатно терять такого игрока, приобретенного им за 89 миллионов фунтов в 2016 году. Но переговоры будут жутко сложными.

Правый нападающий – Усман Дембеле («Барселона»)

Переговоры о новом контракте с Дембеле затянулись на несколько месяцев. На «Камп Ноу» чувствуют, что 24-летний француз не уверен, что хочет остаться в клубе. Дембеле считался одним из самых крупных талантов Франции за последние годы, однако травмы и не самое ответственное отношение к делу привели к тому, что о его перспективах нет однозначного мнения. Споров он вызывает уже больше, чем чистого восхищения способностями.

Левый нападающий – Ансу Фати («Барселона»)

И если относительно Дембеле нет однозначного мнения, то за Фати «Барселона» будет бороться до последнего. Это колоссальный талант. И у каталонцев есть опция автоматического продления контракта с ним, так что не совсем правильно будет говорить, что в 2022 году он станет свободным агентом. Уже известно, что каталонцы ведут переговоры с агентами Фати о новом пятилетнем контракте. В новой «Барселоне» для Фати приготовлено очень важное место. Но пока что имеем – контракт истекает в 2022 году.

Нападающий – Килиан Мбаппе ( ПСЖ )

Вот где ярких сражений не избежать. Говорят, что Мбаппе уже уведомил парижское руководство, что не станет продлевать контракт, а значит, следующим летом может уйти бесплатно. И «Реал» сломает все зарплатные ведомости ради него, хотя конкуренции не избежать. На счету Мбаппе 132 гола и 49 голевых передач в 125 матчах за ПСЖ – такой статистике кто угодно позавидует. И парижане будут предлагать ему любые деньги.

Нападающий – Криштиану Роналду («Ювентус»)

Даже в 36 лет португальская звезда будет желанной для любого клуба. Роналду напомнил о своих способностях, став лучшим бомбардиром Серии А в прошлом сезоне с 29 голами в 33 матчах. В «Ювентусе» говорят, что ничего не знают о желании Роналду уйти свободным агентом, однако Криштиану может утомиться в Турине и пожелать сменить обстановку.