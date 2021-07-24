Маркос Алонсо хочет покинуть «Челси»

Gazzetta dello Sport сообщает, что защитник «Челси» Маркос Алонсо хочет покинуть клуб.
30-летний футболист хотел бы вернуться в Италию, где им интересуется один из грандов.
Напомним, с 2013 по 2016 год Алонсо уже играл в Серии А за «Фиорентину».
Gazzetta dello Sport сообщает, что защитник «Челси» Маркос Алонсо хочет покинуть клуб.
30-летний футболист хотел бы вернуться в Италию, где им интересуется один из грандов.
Напомним, с 2013 по 2016 год Алонсо уже играл в Серии А за «Фиорентину».
Можно сказать Спасибо и пожелать ему только Удачи куда бы он не ушёл.
Можно сказать Спасибо и пожелать ему только Удачи куда бы он не ушёл.