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Маркос Алонсо хочет покинуть «Челси»

24 июля 2021, 13:27

Gazzetta dello Sport сообщает, что защитник «Челси» Маркос Алонсо хочет покинуть клуб.

30-летний футболист хотел бы вернуться в Италию, где им интересуется один из грандов.

Напомним, с 2013 по 2016 год Алонсо уже играл в Серии А за «Фиорентину».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 02:25
Медленный защитник,хотя и неплох
Медив
Медив
24 июля в 15:54
Ну Алонсо в принципе норм, когда был игроком стартового состава - дико выбешивал, а как игрок ротации - очень даже норм. Но Чилуэлла конечно не подвинет. Тут нужно быть Саутгейтом, чтобы делать выбор в пользу кого то другого
Ironigor
Ironigor
24 июля в 14:17
Марко Алонсо сделал для Челси очень много хорошего, но как и бывает в жизни когда-то это всё заканчивается.
Можно сказать Спасибо и пожелать ему только Удачи куда бы он не ушёл.
dimagas2
dimagas2
24 июля в 13:39
Да скорее бы))С его конской З\П мало кто его сможет или захочет купить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 июля в 13:29
В Италии тоже хорошо!
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