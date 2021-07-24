Маркос Алонсо хочет покинуть «Челси»

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24 июля 2021, 13:27

Gazzetta dello Sport сообщает, что защитник «Челси» хочет покинуть клуб.

30-летний футболист хотел бы вернуться в Италию, где им интересуется один из грандов.

Напомним, с 2013 по 2016 год Алонсо уже играл в Серии А за «Фиорентину».