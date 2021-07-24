Хавбек Уилсон перейдёт из «Ливерпуля» в «Фулхэм» за 14 млн евро

Полузащитник «Ливерпуля» Гарри Уилсон перейдет в другой клуб.
Журналист The Athletic Джеймс Пирс сообщает, что 24-летний хавбек, в прошлом сезоне выступавший на правах аренды в «Кардиффе», перейдет в «Фулхэм». Сумма трансфера составит около 14 млн евро.
В прошлом сезоне Уилсон забил 7 голов и сделал 11 результативных передач в 37 матчах Чемпионшипа.
Также недавно сообщалось, что «Ливерпуль» не будет продлевать контракт с одним из ключевых игроков команды.
Может переход в какой нибудь клуб на постоянной основе пойдет Гарри на пользу, и он раскроется и заиграет еще ярче. Удачи парню!!
Может переход в какой нибудь клуб на постоянной основе пойдет Гарри на пользу, и он раскроется и заиграет еще ярче. Удачи парню!!