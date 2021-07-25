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Роналду в ближайшее время обсудит с Аллегри свою роль в «Ювентусе»

вчера, 13:23

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сегодня, 25 июля прилетит в Турин.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что завтра португалец проведет первую тренировку в составе туринской команды после отпуска.

Отмечается, что в ближайшее время 36-летний форвард обсудит с новым главным тренером команды Массимилиано Аллегри свою позицию на поле и роль в команде. Криштиану уже работал в «Юве» с Аллегри в 2018-2019 году.

Ранее стало известно, на какие уступки готов пойти Роналду, чтобы продолжить карьеру в «Юве».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:01
Роналду после тренинга от Особенного:
Макс - ты сколько топовых-клубов тренировал?
Два Милан и Юве.
А в скольких странах был тренером?
В Италии.
Я играл за МЮ, Реал, Юве... у меня куча чемпионских титулов,у меня (загинает пальцы) золотых мячей.кроме того бесчисленное кол-во наград в этой же Италии.да и у меня годовая з-п выше твоей 10летней. А ещё яхты и машины,которые ты видел на картинках. Моё имя носит пацанва на футболках,а о тебе толком и никто не знает. Я даже не знаю,о чём мне с тобой разговаривать?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:56
а чё тут обсуждать,к новому году увидим старого доброго друга Жозе,не того пригласили к штурвалу,дважды в одну реку не входят.
Nеmesis
Nеmesis
вчера в 18:53
100 голов за Ювентус за 3 сезона.Ни разу не опозорился в ЛЧ,как гомик каталонский 2-8! Единственное штрафные пусть бьет Кьеза и Дибала,в остальном Рон хорошую пользу приносит.
протон1
протон1
вчера в 18:06
Может в аренду его хотя бы отдать?
Рюрикович вернулся
Рюрикович вернулся
вчера в 17:59
Аллегри любому найдёт место на поле и поставит в рамки. Я уверен, он не даст собой манипулировать. Хоть останется Роналду, хоть уйдёт - хейтеры Юве будут плакать. Аха-ха)
Elliada
Elliada
вчера в 16:18
Аллегри нужно проявить твердость - запретить Роналду бить штрафные, пусть отрабатывает в защите, менять его, если игра не идет
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:40
Видимо его место будет не на поле, а на лавке и выход на замену на последние 20-30 минут. Если не устраивает, то до свиданья!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:59, ред.
Переговоры будут сложные, предсказать результат переговоров невозможно...
То, что К.Роналду хочет остаться играть за ЮВЕ, правильное решение, для Роналду.
А вот захочет ли М.Аллегри, чтобы он остался, вопрос интересный, если учесть, что:

Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри посоветовал президенту клуба Андреа Аньелли продать форварда Криштиану Роналду.

«Избавься от Роналду, он не дает команде расти», — сказал Аллегри.

Так что, несмотря на уступки, К.Роналду не так-то просто будет остаться, остаться в команде, в которой главный тренер М.Аллегри...

И с очень большой долей вероятности, что решающее слово в этом вопросе, будет за Массимилиано Аллегри...
dok66
dok66
вчера в 13:59
Думаю договорятся
1bear
1bear
вчера в 13:55
Аллегри обязан поставить игрока на место,чтобы "не борзел"
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 13:51
Роль запасного игрока, с выходом на последние5-10 минут всех устроит.
Hitmans Manager
Hitmans Manager
вчера в 13:45
Роналду нужно ещё на один сезон остатся в Ювентусе, он ещё в силах колотить 25+ голов за сезон!
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 13:40
- Человека-амфибию хочу сыграть, Макс.
- Иди в штрафную, ныряльщик хренов.
володя трынкин
володя трынкин
вчера в 13:38
Не хочу быть столбовою дворянкой,
А хочу быть вольною царицей
Станет девочка Кристина в Юве верховной жрицей
3ton
3ton
вчера в 13:36
Условия одни - пенальти , штрафные и все пасуют на меня .
Брулин
Брулин
вчера в 13:28
Конечно вся эта неясность, не идёт на пользу клубу, скорее уже определяйтесь, Роналду нужен клубу
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:28
мореманов с Днем ВМФ! Ура!!!
juvenale
juvenale
вчера в 13:28
Аллегри должен поставить жесткие условия - игра только в центре нападения и спокойно относиться к заменам
Брулин
Брулин
вчера в 13:28
Журналист – Андре Силве: «Роналду пахнет так же хорошо, как выглядит?» Форвард ответил: «Я попрошу его парфюм, чтобы понюхать»
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