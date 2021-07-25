Роналду в ближайшее время обсудит с Аллегри свою роль в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сегодня, 25 июля прилетит в Турин.
La Gazzetta dello Sport сообщает, что завтра португалец проведет первую тренировку в составе туринской команды после отпуска.
Отмечается, что в ближайшее время 36-летний форвард обсудит с новым главным тренером команды Массимилиано Аллегри свою позицию на поле и роль в команде. Криштиану уже работал в «Юве» с Аллегри в 2018-2019 году.
Ранее стало известно, на какие уступки готов пойти Роналду, чтобы продолжить карьеру в «Юве».
То, что К.Роналду хочет остаться играть за ЮВЕ, правильное решение, для Роналду.
А вот захочет ли М.Аллегри, чтобы он остался, вопрос интересный, если учесть, что:
Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри посоветовал президенту клуба Андреа Аньелли продать форварда Криштиану Роналду.
«Избавься от Роналду, он не дает команде расти», — сказал Аллегри.
Так что, несмотря на уступки, К.Роналду не так-то просто будет остаться, остаться в команде, в которой главный тренер М.Аллегри...
И с очень большой долей вероятности, что решающее слово в этом вопросе, будет за Массимилиано Аллегри...
То, что К.Роналду хочет остаться играть за ЮВЕ, правильное решение, для Роналду.
А вот захочет ли М.Аллегри, чтобы он остался, вопрос интересный, если учесть, что:
Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри посоветовал президенту клуба Андреа Аньелли продать форварда Криштиану Роналду.
«Избавься от Роналду, он не дает команде расти», — сказал Аллегри.
Так что, несмотря на уступки, К.Роналду не так-то просто будет остаться, остаться в команде, в которой главный тренер М.Аллегри...
И с очень большой долей вероятности, что решающее слово в этом вопросе, будет за Массимилиано Аллегри...