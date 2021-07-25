Роналду в ближайшее время обсудит с Аллегри свою роль в «Ювентусе»

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вчера, 13:23

Нападающий «Ювентуса» сегодня, 25 июля прилетит в Турин.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что завтра португалец проведет первую тренировку в составе туринской команды после отпуска.

Отмечается, что в ближайшее время 36-летний форвард обсудит с новым главным тренером команды свою позицию на поле и роль в команде. Криштиану уже работал в «Юве» с Аллегри в 2018-2019 году.

Ранее стало известно, на какие уступки готов пойти Роналду, чтобы продолжить карьеру в «Юве».