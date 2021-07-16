Себальос: «Ла Лига для меня лучше, чем АПЛ»

Полузащитник «Реала» , который выступал за «Арсенал» в минувшем сезоне на правах аренды, признался, что ему не очень подходит АПЛ .

Я с огромной любовью отношусь ко всем болельщикам «Арсенала». Это был незабываемый опыт. На мой взгляд, Ла Лига лучше, там более медленный ритм с большим количеством творчества.