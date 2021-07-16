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Себальос: «Ла Лига для меня лучше, чем АПЛ»

16 июля 2021, 14:23

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос, который выступал за «Арсенал» в минувшем сезоне на правах аренды, признался, что ему не очень подходит АПЛ.

Я с огромной любовью отношусь ко всем болельщикам «Арсенала». Это был незабываемый опыт. На мой взгляд, Ла Лига лучше, там более медленный ритм с большим количеством творчества.

Я адаптировался в Англии, потому что у меня есть ноги. Вся тактика в АПЛ сводится к постоянной беготне вперед и назад. Вот почему Ла Лига для меня лучше.

Недавно были слухи, что Себальос может перебраться в чемпионат Италии.

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Все комментарии
Андрей Медведев 1
Андрей Медведев 1
17 июля в 07:08
Че хорошего от того когда команды поперёк мяч катает, футбол и должен быть скоромтгым, а не ходить пешком как в Испании!
Андрей Медведев 1
Андрей Медведев 1
17 июля в 07:07
Испания ваша сплошной гигимон! Ватокат тм матчи! Парой даже блювать охото от футбола Испании!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
16 июля в 22:29, ред.
Судя по комментариям, люди мало смотрят современную АПЛ, и делают вывод об АПЛ по 90-м годам. В АПЛ сейчас осталось около 2-3 клуба, если не меньше которые играют в классический английский футбол, остальные играют в такой же разнообразный стиль, что и в Ла-Лиге, просто в АПЛ действительно бегать нужно больше, так как большинство атак направленный на быстрый переход из обороны в атаку, а Ла-Лиге немного по другому, где любят контроль мяча, в этом разница, Себальосу, конечно лучше, как испанцу подходит Ла-Лига.
3ton
3ton ответ beefs (раскрыть)
16 июля в 16:01, ред.
Лучше тупо в штрафную закидывать ,зачем мыслить и тренер .
Наверно потому Англия и не может ничего на уровне сборных
Одни навесы и автобусы
3ton
3ton
16 июля в 15:58
Истину глаголит .
Ла Лига творческий чемпионат , где много уделяют тактике.
Приятно за творчеством игроков смотреть и мышлением .
В АПЛ мало творческих футболистов
А Пеп доказал , как сильно можно доминировать тактически.
beefs
beefs
16 июля в 15:09
а в Ла Лиге пасуй туда, сюда и что лучше - это на любителя кому что....
Шишанутый
Шишанутый
16 июля в 15:07
Красава Себальес, четко подметил про бегунков. Вся игра у них бей-беги.
Belgie2020
Belgie2020
16 июля в 15:06
Всегда говорил, футбол в Англии бей беги, как сумасшедшие лошади
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июля в 14:31
Гоу назад,домой!
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