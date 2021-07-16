Себальос: «Ла Лига для меня лучше, чем АПЛ»

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос, который выступал за «Арсенал» в минувшем сезоне на правах аренды, признался, что ему не очень подходит АПЛ.
Я с огромной любовью отношусь ко всем болельщикам «Арсенала». Это был незабываемый опыт. На мой взгляд, Ла Лига лучше, там более медленный ритм с большим количеством творчества.
Я адаптировался в Англии, потому что у меня есть ноги. Вся тактика в АПЛ сводится к постоянной беготне вперед и назад. Вот почему Ла Лига для меня лучше.
Недавно были слухи, что Себальос может перебраться в чемпионат Италии.
Наверно потому Англия и не может ничего на уровне сборных
Одни навесы и автобусы
Наверно потому Англия и не может ничего на уровне сборных
Одни навесы и автобусы
Ла Лига творческий чемпионат , где много уделяют тактике.
Приятно за творчеством игроков смотреть и мышлением .
В АПЛ мало творческих футболистов
А Пеп доказал , как сильно можно доминировать тактически.
Ла Лига творческий чемпионат , где много уделяют тактике.
Приятно за творчеством игроков смотреть и мышлением .
В АПЛ мало творческих футболистов
А Пеп доказал , как сильно можно доминировать тактически.