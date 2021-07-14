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А. Березуцкий: «Мы будем стараться играть в атакующий футбол»

14 июля 2021, 14:31

Тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, какой стиль игры ему нравится.

Мне нравится и «Аталанта» Гасперини, и «Реал» Зидана, и «Ливерпуль» Клоппа, и «Манчестер Сити» Гвардиолы. Я не шучу, они мне все очень нравятся, но мы будем стараться в тот футбол, в который должен играть ЦСКА. В футбол, в который нам позволяет играть подбор игроков, и многие другие нюансы. Естественно, мы будем стараться играть в атакующий футбол.

Накануне защитник ЦСКА признался, что мог завершить карьеру игрока.

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Все комментарии
протон1
протон1
14 июля в 21:01
Да и с кем стараться. Состав весьма посредственный. Даже Марио уже сдулся. Если и Влашич всё-таки уедет, то будем играть в атакующий футбол с Чаловым и Заболотным.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
14 июля в 20:47
алёшка - фантазёр!)))
161регион
161регион
14 июля в 17:40
Слова бывшего защитника...
lotsman
lotsman
14 июля в 17:27
Будем стараться.... может получится.... а если не получится.... Как говорил наш боцман - Не надо стараться, надо делать.))
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
14 июля в 15:49, ред.
После приобретения суперфорварда Заболотного грех играть не в атакующий футбол!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
14 июля в 15:31, ред.
4-3-3? Пофантазируем, как это может быть. Центральным нападающим будет Заболотный (это его позиция), слева в атакующей тройке будет Эджуке (это тоже его родная позиция), а Чалову ничего не остается кроме как играть справа. Либо в центре, но тогда справа Кучаев либо Влашич (если останется). Опорником будет Мухин или Бохинен, а на роль Хави и Иньесты напрашиваются Ахметов и Обляков. Оба относительно хорошо видят поле и умеют отдать пас. Также Иньесту может изображать Дзагоев, если с ним заключат контракт. Если в команде вдруг останется Влашич, то он может играть либо правого нападающего либо изображать Хави, но боюсь это ему не понравится))
oFANATo
oFANATo
14 июля в 15:26
Это только маленькая часть интервью Алексея Березуцкого после завершения Австрийского сбора ЦСКА.....
Приятно его слушать, говорит прямо,хочется чтобы у Алексея всё получилось как у тренера ЦСКА!
ermak6848
ermak6848
14 июля в 15:14
ваши старания на атаку Лёша - только в теории..
Futurista
Futurista
14 июля в 15:09
Бывший защитник и атакующий футбол)...интересно что получится...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
14 июля в 14:59
Намерения благие, а куда эта дорога приведет ЦСКА, время покажет.
112910415
112910415
14 июля в 14:56
подбор игроков позволяет играть в атакующий футбол ?
Стасодзюб
Стасодзюб
14 июля в 14:47
С кем с Чаловым?????
Ironigor
Ironigor
14 июля в 14:45, ред.
Хотеть это не значит уметь !!!
Для этого нужно очень много работать над собой и командой. Мало того, нужно иметь в составе мастеров которые могли бы с собой вести молодёжь, а ещё важнее чтобы у них воспитать психологию победителей, что очень важно для команды. А сейчас в составе ЦСКА таковых вообще нет, а если сейчас ещё и покинет команду Влашич, то это сделать откровенно говоря просто невозможно. А исходя из слов Гинера, что в команде сейчас не намечается усиление, то это мечта переходит в разряд Фентези! Тут даже русское Авось уже не реально. Одной надеждой на чудо и будем жить. Всем Добра !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июля в 14:37
Молодец Лёха,нужна атака!
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