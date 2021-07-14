А. Березуцкий: «Мы будем стараться играть в атакующий футбол»

Тренер ЦСКА рассказал, какой стиль игры ему нравится.

Мне нравится и «Аталанта» Гасперини, и «Реал» Зидана, и «Ливерпуль» Клоппа, и «Манчестер Сити» Гвардиолы. Я не шучу, они мне все очень нравятся, но мы будем стараться в тот футбол, в который должен играть ЦСКА . В футбол, в который нам позволяет играть подбор игроков, и многие другие нюансы. Естественно, мы будем стараться играть в атакующий футбол.