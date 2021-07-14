А. Березуцкий: «Мы будем стараться играть в атакующий футбол»

Тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, какой стиль игры ему нравится.
Мне нравится и «Аталанта» Гасперини, и «Реал» Зидана, и «Ливерпуль» Клоппа, и «Манчестер Сити» Гвардиолы. Я не шучу, они мне все очень нравятся, но мы будем стараться в тот футбол, в который должен играть ЦСКА. В футбол, в который нам позволяет играть подбор игроков, и многие другие нюансы. Естественно, мы будем стараться играть в атакующий футбол.
Накануне защитник ЦСКА признался, что мог завершить карьеру игрока.
Для этого нужно очень много работать над собой и командой. Мало того, нужно иметь в составе мастеров которые могли бы с собой вести молодёжь, а ещё важнее чтобы у них воспитать психологию победителей, что очень важно для команды. А сейчас в составе ЦСКА таковых вообще нет, а если сейчас ещё и покинет команду Влашич, то это сделать откровенно говоря просто невозможно. А исходя из слов Гинера, что в команде сейчас не намечается усиление, то это мечта переходит в разряд Фентези! Тут даже русское Авось уже не реально. Одной надеждой на чудо и будем жить. Всем Добра !!!
Для этого нужно очень много работать над собой и командой. Мало того, нужно иметь в составе мастеров которые могли бы с собой вести молодёжь, а ещё важнее чтобы у них воспитать психологию победителей, что очень важно для команды. А сейчас в составе ЦСКА таковых вообще нет, а если сейчас ещё и покинет команду Влашич, то это сделать откровенно говоря просто невозможно. А исходя из слов Гинера, что в команде сейчас не намечается усиление, то это мечта переходит в разряд Фентези! Тут даже русское Авось уже не реально. Одной надеждой на чудо и будем жить. Всем Добра !!!