Руй Витория меняет «Спартак»: ищут верный удар, удвоили фланги и изменили роль Ларссона

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вчера, 13:01

В Казани уступили, но в футбол сыграли здорово.

«Спартак» разогнал более 130 атак в гостях

Бывает, что победы сродни поражениям. А бывает — наоборот. Случай в Казани, где «Спартак» подтвердил статус одного из фаворитов сезона, является классической иллюстрацией. Фанаты «красно-белых», понятное дело, устали от таких матчей, когда моментов много, а один рикошет позволяет сопернику забрать три очка.

Но по движению, идеям, количеству созданных моментов – было 132 атаки, из которых 57 в категории «опасные», а также тактическим уловкам, на которые шел Витория, чтобы взломать низкий блок защиты Дюпина, «Спартак» выделился. Слуцкий прав, что не было похоже на первый матч сезона. Не тот случай, когда фаворит заслужил потерять три очка. Но отдаем должное «Рубину», а Дюпин и Самошников с такой игрой отправятся осенью в расположение сборной Карпина.

Ларссон осваивается в роли диспетчера команды

И только входит в сезон. Джордана, поскольку у него прекрасные вертикальные проходы, Витория увидел плеймейкером. Ларссон не был вторым нападающим, как в прошлом сезоне. Пытался сыграть по всему фронту атаки, но заметно глубже, чем Соболев. Если у Промеса и Мозеса были акценты на фланги, то для шведа открывали все позиции, на которых можно было найти удар или передачу.

Вот только нужно время, чтобы форвард, который дома играл чисто на флангах, а в Москве – в паре с рослым Соболевым и другим по формату Понсе, научился правильно чувствовать зоны между линиями соперника. Поскольку Абильдгор – жесткий и профессиональный, то Ларссон не нашел много поводов для ударов. У сына Хенрика всего один выстрел из-за штрафной площади. Еще создал три момента, но брак подвел – слишком высокий.

Модель «4-2-3-1» готовит к возможной потере Крала

Алекс вышел на замену, а в основе сыграли Зобнин и Умяров. Поскольку теперь команда действует не с тройкой в центре обороны, то от Романа и Наиля требуется больше черновой работы. Умяров старался агрессивно встречать соперников, опускался к своим воротам ради выносов, а Зобнин не смог найти лидерскую волну. Ни в атаке, где создал один момент, ни в защите, где стоило лучше ловить Самошникова, не выделился.

Впрочем, Умяров тоже не поймал Спинаццолу из «Рубина». Слуцкий внимательно смотрел Евро, поэтому его латераль смещался на полуфланги и смело атаковал. К подходу на краях у Витории перейдем чуть ниже, а сейчас важно отметить, что «Спартак» готовится к возможному уходу Крала. Необязательно Алекса после спорного для него лично Евро заберут в АПЛ . Но есть другие лиги и клубы, игрок молодой и перспективный. И подходит для «4-2-3-1», так что в будущих матчах может заменить Умярова в основе.

Рассказов был хорош, удвоение флангов почти сработало

У «Спартака» в Казани был почти классный матч. Почти удалось забить – Дюпин пять раз отражал мячи. Почти смогли задать такой темп, который заставил бы Бегича и Уремовича паниковать. Почти хорош был Ларссон, пока не устал. Без малого удалось отличиться Соболеву, который во втором тайме немного потерялся. А вот если говорим об идее Витории с флангами – переход на дуэты на краях поля, то сработала она лишь наполовину.

Айртон и Рассказов сыграли прилично, Николай даже закрыл Хвичу. А вот Мозесу и Промесу поединок не удался. Виктор изображал активность, но в сухом остатке там два нереализованных удара в створ, ни одной созданной возможности для напарников. У Промеса есть пас под чужой выстрел, но лидер чемпионского «Спартака» после возвращения оставляет двоякое впечатление. То ли посторонние проблемы увлекли и отвлекли, то ли сложнее, чем Айртону и Рассказову, при новой схеме. Сейчас пространства нет, а смещения в центр встречали отпор казанцев.

Резервисты «Спартака» вписались в игру, но им не хватает класса

Нет претензий к самоотдаче Мирзова, Мелкадзе, Игнатова и Бакаева. Но тянут ли эти ребята на уровень группового этапа Лиги чемпионов? «Бенфику» не пройти, если Бакаев пробьет в голкипера. Или если Мелкадзе чуть не успеет при выходе один на один. Игнатов похож на футболиста, с которым Руй Витория захочет работать дальше, но Михаил в 21 год не показывает взрослый футбол. Впрочем, как и многие у «Спартака».

Ставка на чудо и везение – не то, что нужно на длительной дистанции. А голого класса, который постоянно выручает тот же «Зенит», у «Спартака» банально нет. Рассказову нужно подняться над собой, чтобы выдать матч уровня основы серебряного призера РПЛ . Соболеву сложно проводить все поединки на одном дыхании, чтобы клуб не пожалел о решении повысить форварду зарплату. Бакаев не равен Ларссону – разные мастера, но сравниваем, раз Витория превращает шведа в плеймейкера. И нынешний Промес не тот, что раньше, и Мозес не такой, как в лучшем сезоне в «Челси». У неумения дожать есть отцы.

«Красно-белые» играют в стиле «Арсенала», а это опасно

Иногда казалось, что хотят завести мяч в ворота Дюпина. В стиле «канониров» эпохи Венгера. Но такой футбол проходит, если у тебя Пирес, Анри, Вильтор, а на замену выйдет Бергкамп. И в опорной зоне пригодился бы железный Виейра. Само желание Руя Витории играть красиво похвально. Также не стоит забывать, что Тедеско тоже первый поединок провел именно против «Рубина» и не победил – была ничья 0:0.

И там важнее другие числа. Счет по ударам – 23:10, а по точным попыткам – 7:3. Дюпин и тогда стал героем, но повторение своих ошибок при разных тренерах – признак незрелости. «Спартак» прилично сыграл против упрямого соперника, который благодаря классу тренера и терпению обыгрывал даже чемпиона России в прошлом сезоне, причем дважды. Конечно, «Рубин» не всегда в такой манере смог бы выстоять – читался и камбэк 1:2.

Игра у «Спартака» появляется, но реализация, особенно против оппонентов с низкой и плотной защитой, может хромать и дальше. В 2021 году полезно для души быть романтиками, как Италия в начале Евро. Но важно для медалей прочувствовать момент под прагматизм, как «Скуадра» в плей-офф. Или как «Рубин» в свежем поединке. «Спартаку» не хватило взрослости, хотя желание и мастерство показали. Но не при реализации моментов. «Локомотив» параллельно дома горел «Арсеналу» до 80-й минуты.

Но Смолов и Миранчук включились с передачами. Конечно, у «Рубина» не было удаления, как у туляков, но и у «Спартака» не нашлось своего Самошникова с проходом и ударом. Похоже, пора активно искать Фернандо 2.0 с последним пасом. Чтобы и Зобнин атаковал, и опорную закрыть наглухо. Все в тарасовском борще есть, а посолить голами забыли.