Ставка на Бухарова, молодежь и комбинации. Бердыев или нет – нужны перемены в сборной

1626515567

вчера, 12:52

Всё это нужно успеть до ЧМ -2022.

Выбрать высоту линии защиты

Сегодня с легенд о Бердыеве стряхивают пыль. Отдельные сюжеты – правда, но мешают всякое. Внутри российский футбол токсичный. Многие разделены, играют друг против друга, что всегда заметно. Хвалят только тех, с кем делили барыши. Лучше смотреть на действия и достижения, и ругать, и хвалить по делу.

Все ли проекты Бердыева «автобусы»? Структурно скорее да, чем нет. Но критики матчи команды Черчесова смотрели? По высоте линии обороны сборная России могла дать фору прошлогодним «Уфе» и «Химкам», хотя одновременно была попытка сыграть в высоком прессинге – PPDA почти как у Италии.

Такое взрывное сочетание привело к разрывам между линиями и полной истощенности атакующей линии, когда надо было переломить игру и отыграться. Важно, чтобы высота защиты сочеталась с прессингом. Поэтому контратакующий «Рубин», что и близко не «Краснодар» по стилю, выше в таблице.

И Слуцкого не обвиняют, что создал «автобус», хотя обыграл тот же «Зенит», отдав мяч сопернику, прижимаясь к воротам Дюпина. У России немного шансов против Хорватии в открытой игре. Фаворит группы не испугался испанской защиты, поэтому Джикию и его напарника нужно вывести на правильную орбиту.

Споры ведутся вокруг стиля Бердыева, но это говорит о наличии этого самого стиля. И важно вспомнить о квалификации – отдельные специалисты ожидаемо ставят Курбана Бекиевича выше еще одного известного кандидата.

Научить отбору в решающий момент

Прокручивая в памяти детали матчей России на Евро-2020, приходишь к неутешительному выводу. Почти никто в сборной не умеет вести борьбу один в один, кроме двух человек. Дзюба всех растолкал и выиграл много верховых дуэлей – по их числу за матч Артем первый.

А Головин в двадцатке по всем единоборствам. Причем на Евро в этом списке Роналду, получился турнир для тружеников. Зобнин привычно выдал объем, но терял позиции. Россия умеет отбиваться – в тройке по отборам, но не умеет читать чужую игру – в хвосте по перехватам.

И защищаться не умеют. Подтвердят Турция, Сербия, а также Словакия, что выжала победу с 3 ударами в створ. Или Дания, которой позволили нанести 10 выстрелов. Разные соперники – один результат. Наставник, что умеет наводить порядок, лишним не станет.

Такое ощущение, что отдельные люди видят команду, которой нет. Не только фазу атаки надо настроить, но и защиту. Поэтому начали с принципиального момента высоты линии. Она задает работу латералей и глубинного плеймейкера. И перешли к отбору один в один, ведь квалификации, чтобы читать игру, как Жоржиньо, у игроков из РПЛ нет.

Наиграть одну работающую схему

Тактическая проблема предыдущего наставника – метался между схем. Стоило привыкнуть к одному эксперименту, как внедряли новый, что перечеркивал предыдущий. Запутали футболистов, что ярко проявилось, когда финны перестроились во втором тайме, а России нужна была разница мячей.

Или когда датчане придавили дома. Все три матча Евро-2020 оказались предсказуемыми по развязке. Разгром от Бельгии не очень удивил, натужная победа над Финляндией – тоже. Как и неудача в Дании, хотя многие ставили на поражение 0:2 или 1:2. Нет одной схемы – нет стабильности.

Посмотрите, как Италия держалась за «4-3-3». Англия скорее теряла, когда экспериментировала, чем приобретала. А самый легкий матч получился с навесами – перешли к банальному, но работающему стилю. Требования «красивого футбола» в мире сборных слишком наивно.

Но прогресс нужен. Если Бердыев зайдет в сборную с «3-5-2» – пусть так и играют, ведь до ЧМ -2022 год с копейками. А если тренерский штаб, независимо от наставника, выберет «4-2-3-1», то важно разобрать схему на молекулы понимания, не подставить команду запоздалыми экспериментами.

Проанализировать работу с мячом

Многие, рассказывая, что тот или другой нужны были вместо Кудряшова, Дзюбы или Семенова, забывают, что бывают наставники, у которых и эти игроки переживают звездные минуты. Можно подумать, Кутепов – Неста с Бонуччи в одном флаконе. Но на ЧМ -2018 оказался в правильном месте.

На Евро-2020 тоже были Калифы на час. А трагедия, когда стабильные мастера выступают ниже возможностей. У Зобнина в клубе, где часто играл на творческой позиции справа, процент брака ниже двадцати. На Евро-2020, хотя не дирижировал игрой – почти 25 %. Большая разница, особенно для хавбека.

Не будем наговаривать на Черчесова – в отборе к Евро и после Стамбула и Белграда были попытки играть с мячом. Но в сводной таблице по владению Россия на 20-м месте. Не получилось творить, по количеству ударов на 21-м месте, по комбинациям с завершающим ударом – на 22-м. Выжали 6 ударов в створ.

Это меньше, чем у Северной Македонии. Хуже только финны и словаки – бывший и будущий соперники. По билд-апу – выходу от ворот через пас, хуже России на Евро были только шотландцы, македонцы и венгры. Футбол сборной некуда упрощать, новому тренеру придется привносить, а не убирать.

Больше доверять голодной молодежи

Дело не столько в Дзюбе, как в его возрасте. Сейчас ведь шутят, что в сборную позовут Бухарова. Но что плохого в среднем игроке, что прыгает из-за тренера выше головы? Да и Дзюба — Бухаров, просто лишенный ряда губительных зависимостей. Выжимать максимум из середняков – фишка Бердыева, и она пригодится.

Ни Виллаш-Боаш, ни Лёв таким мастерством похвастаться не могут. У них наоборот бывало, что игроки – топовые, а результатов нет. Сборной России надо взять тех, кто под рукой, и сделать лучше. Показывая пальцем, куда бежать. И подсказывать, какие решения принимать. Вот здесь квалификация тренера на первом месте.

В профильном комитете Думы считают, что клубы РПЛ неплохо выглядят в европейских кубках. Смешно, они не в теме, поэтому говорят, что наставник не очень важен. Но где была Италия без Манчини? И с Йерро на ЧМ -18 из старых испанцев выжали меньше, чем из молодых Педри, Ольмо, Феррана, Гарсии и Пау.

Наставник меняет все, поэтому переговоры с Бердыевым – логичный шаг. Он, кстати, «титулованный иностранец», ведь российский паспорт не заставит выбросить туркменский. Интересно увидеть в сборной Сафонова, Дивеева, Мухина и Захаряна на постоянной основе. Пусть растут, стратегически верный подход.

Быть готовым к тотально злой критике

Создавать правильные схемы под давлением – редкое мастерство. В России сборная не самая любимая команда. Не качество игры определяет отношение. При расчетливом Хиддинке всякие матчи выдавали, но был миг обожания. Так что вывод есть: рациональный и опытный Бердыев явно не худший кандидат.

И вдогонку другое заключение — поздновато этот тренер оказался на пороге сборной. Наставник был в лучшей форме, когда его приглашали до Черчесова. Тогда не договорились, на ЧМ -18 отправились усы надежды. Сейчас не исключены отдохнувшие четки на бровке, но важнее четкость на поле.

Скепсиса в 2021 году по поводу Бердыева намного больше. Зато точно знает российский футбол и умеет развивать игроков. Минимум два качества для вменяемого результата сборной присутствуют. Но календарь до конца года пугающий, безумный.

И место гиблое. Делаем скидку любому, кто вступит на железный трон. Работка будет пыльной, неблагодарной, зато для дотошных тренеров – важны тактические мелочи, которые постоянно упускал предшественник, поглощенный собой больше, чем соперниками, стратегией или развитием молодых игроков.