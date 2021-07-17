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Ставка на Бухарова, молодежь и комбинации. Бердыев или нет – нужны перемены в сборной

вчера, 12:52
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Всё это нужно успеть до ЧМ-2022.

Выбрать высоту линии защиты

Сегодня с легенд о Бердыеве стряхивают пыль. Отдельные сюжеты – правда, но мешают всякое. Внутри российский футбол токсичный. Многие разделены, играют друг против друга, что всегда заметно. Хвалят только тех, с кем делили барыши. Лучше смотреть на действия и достижения, и ругать, и хвалить по делу.

Все ли проекты Бердыева «автобусы»? Структурно скорее да, чем нет. Но критики матчи команды Черчесова смотрели? По высоте линии обороны сборная России могла дать фору прошлогодним «Уфе» и «Химкам», хотя одновременно была попытка сыграть в высоком прессинге – PPDA почти как у Италии.

Такое взрывное сочетание привело к разрывам между линиями и полной истощенности атакующей линии, когда надо было переломить игру и отыграться. Важно, чтобы высота защиты сочеталась с прессингом. Поэтому контратакующий «Рубин», что и близко не «Краснодар» по стилю, выше в таблице.

И Слуцкого не обвиняют, что создал «автобус», хотя обыграл тот же «Зенит», отдав мяч сопернику, прижимаясь к воротам Дюпина. У России немного шансов против Хорватии в открытой игре. Фаворит группы не испугался испанской защиты, поэтому Джикию и его напарника нужно вывести на правильную орбиту.

Споры ведутся вокруг стиля Бердыева, но это говорит о наличии этого самого стиля. И важно вспомнить о квалификации – отдельные специалисты ожидаемо ставят Курбана Бекиевича выше еще одного известного кандидата.

Научить отбору в решающий момент

Прокручивая в памяти детали матчей России на Евро-2020, приходишь к неутешительному выводу. Почти никто в сборной не умеет вести борьбу один в один, кроме двух человек. Дзюба всех растолкал и выиграл много верховых дуэлей – по их числу за матч Артем первый.

А Головин в двадцатке по всем единоборствам. Причем на Евро в этом списке Роналду, получился турнир для тружеников. Зобнин привычно выдал объем, но терял позиции. Россия умеет отбиваться – в тройке по отборам, но не умеет читать чужую игру – в хвосте по перехватам.

И защищаться не умеют. Подтвердят Турция, Сербия, а также Словакия, что выжала победу с 3 ударами в створ. Или Дания, которой позволили нанести 10 выстрелов. Разные соперники – один результат. Наставник, что умеет наводить порядок, лишним не станет.

Такое ощущение, что отдельные люди видят команду, которой нет. Не только фазу атаки надо настроить, но и защиту. Поэтому начали с принципиального момента высоты линии. Она задает работу латералей и глубинного плеймейкера. И перешли к отбору один в один, ведь квалификации, чтобы читать игру, как Жоржиньо, у игроков из РПЛ нет.

Наиграть одну работающую схему

Тактическая проблема предыдущего наставника – метался между схем. Стоило привыкнуть к одному эксперименту, как внедряли новый, что перечеркивал предыдущий. Запутали футболистов, что ярко проявилось, когда финны перестроились во втором тайме, а России нужна была разница мячей.

Или когда датчане придавили дома. Все три матча Евро-2020 оказались предсказуемыми по развязке. Разгром от Бельгии не очень удивил, натужная победа над Финляндией – тоже. Как и неудача в Дании, хотя многие ставили на поражение 0:2 или 1:2. Нет одной схемы – нет стабильности.

Посмотрите, как Италия держалась за «4-3-3». Англия скорее теряла, когда экспериментировала, чем приобретала. А самый легкий матч получился с навесами – перешли к банальному, но работающему стилю. Требования «красивого футбола» в мире сборных слишком наивно.

Но прогресс нужен. Если Бердыев зайдет в сборную с «3-5-2» – пусть так и играют, ведь до ЧМ-2022 год с копейками. А если тренерский штаб, независимо от наставника, выберет «4-2-3-1», то важно разобрать схему на молекулы понимания, не подставить команду запоздалыми экспериментами.

Проанализировать работу с мячом

Многие, рассказывая, что тот или другой нужны были вместо Кудряшова, Дзюбы или Семенова, забывают, что бывают наставники, у которых и эти игроки переживают звездные минуты. Можно подумать, Кутепов – Неста с Бонуччи в одном флаконе. Но на ЧМ-2018 оказался в правильном месте.

На Евро-2020 тоже были Калифы на час. А трагедия, когда стабильные мастера выступают ниже возможностей. У Зобнина в клубе, где часто играл на творческой позиции справа, процент брака ниже двадцати. На Евро-2020, хотя не дирижировал игрой – почти 25 %. Большая разница, особенно для хавбека.

Не будем наговаривать на Черчесова – в отборе к Евро и после Стамбула и Белграда были попытки играть с мячом. Но в сводной таблице по владению Россия на 20-м месте. Не получилось творить, по количеству ударов на 21-м месте, по комбинациям с завершающим ударом – на 22-м. Выжали 6 ударов в створ.

Это меньше, чем у Северной Македонии. Хуже только финны и словаки – бывший и будущий соперники. По билд-апу – выходу от ворот через пас, хуже России на Евро были только шотландцы, македонцы и венгры. Футбол сборной некуда упрощать, новому тренеру придется привносить, а не убирать.

Больше доверять голодной молодежи

Дело не столько в Дзюбе, как в его возрасте. Сейчас ведь шутят, что в сборную позовут Бухарова. Но что плохого в среднем игроке, что прыгает из-за тренера выше головы? Да и Дзюба — Бухаров, просто лишенный ряда губительных зависимостей. Выжимать максимум из середняков – фишка Бердыева, и она пригодится.

Ни Виллаш-Боаш, ни Лёв таким мастерством похвастаться не могут. У них наоборот бывало, что игроки – топовые, а результатов нет. Сборной России надо взять тех, кто под рукой, и сделать лучше. Показывая пальцем, куда бежать. И подсказывать, какие решения принимать. Вот здесь квалификация тренера на первом месте.

В профильном комитете Думы считают, что клубы РПЛ неплохо выглядят в европейских кубках. Смешно, они не в теме, поэтому говорят, что наставник не очень важен. Но где была Италия без Манчини? И с Йерро на ЧМ-18 из старых испанцев выжали меньше, чем из молодых Педри, Ольмо, Феррана, Гарсии и Пау.

Наставник меняет все, поэтому переговоры с Бердыевым – логичный шаг. Он, кстати, «титулованный иностранец», ведь российский паспорт не заставит выбросить туркменский. Интересно увидеть в сборной Сафонова, Дивеева, Мухина и Захаряна на постоянной основе. Пусть растут, стратегически верный подход.

Быть готовым к тотально злой критике

Создавать правильные схемы под давлением – редкое мастерство. В России сборная не самая любимая команда. Не качество игры определяет отношение. При расчетливом Хиддинке всякие матчи выдавали, но был миг обожания. Так что вывод есть: рациональный и опытный Бердыев явно не худший кандидат.

И вдогонку другое заключение — поздновато этот тренер оказался на пороге сборной. Наставник был в лучшей форме, когда его приглашали до Черчесова. Тогда не договорились, на ЧМ-18 отправились усы надежды. Сейчас не исключены отдохнувшие четки на бровке, но важнее четкость на поле.

Скепсиса в 2021 году по поводу Бердыева намного больше. Зато точно знает российский футбол и умеет развивать игроков. Минимум два качества для вменяемого результата сборной присутствуют. Но календарь до конца года пугающий, безумный.

И место гиблое. Делаем скидку любому, кто вступит на железный трон. Работка будет пыльной, неблагодарной, зато для дотошных тренеров – важны тактические мелочи, которые постоянно упускал предшественник, поглощенный собой больше, чем соперниками, стратегией или развитием молодых игроков.

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Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
сегодня в 06:40, ред.
Я вот одного не пойму: что вдруг все разом загалдели о Бердыеве? Панацею увидели что ли? Да не панацея он, успокойтесь уже) это морально устаревший наставник, никогда не работавший со сборными. Откуда такая уверенность что у него всё прокатит со сборной России? Чушь полнейшая...
Сборной России нужен молодой перспективный тренер с современным видением футбола, желательно иностранный, ибо на родине такого лично я не наблюдаю) который заставит наших заевшихся котов шевелить булками на футбольном поле и у которого априори не будет любимчиков и неприкасаемых, типа как Дзюба у Черчесова.
протон1
протон1
вчера в 23:26
Это лучшая идея. Наши не могут играть в другой футбол. Нет высококлассных футболистов на каждую позицию, а Бердыев умеет выжимать максимум.
Absinthe5
Absinthe5
вчера в 20:44
Бекиич - лучшее, что может случиться со сборной России. Его обязаны были назначать еще в 2014, но 57 РФС, потом в 2016, но 57 РФС. Во главе с Мудко. В этот раз, ски, не подляньте!
David Young
David Young ответ Merdan Bayramow (раскрыть)
вчера в 17:50
Я тоже надеюсь что Курбан Бекиевич добьётся больших успехов со сборной России, если возьмётся её тренировать.
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow
вчера в 17:47
Москвичи и питерцы не любят Курбана Бердиеву...это заметно, данный момент сборная дно, Бердыев сможет поднять вверх ИНШАЛЛАХ и поднимет....я не русский но уважаю Россию, и болею за Россию но был бы рад вдвойне если мой соотечественник (КУРБАН БЕКИЕВИЧ БЕРДИЕВ) был тренером сборных...буду болеть с гордостью МОЕГО соотечественнику....всем добра!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:46
Возможности человека надо просчитывать по его делам, что он добился в жизни, и не важно, обычный ли это человек, или кандидат на вакантное место главного тренера сборной России... А выбор очередного кандидата на личных симпатиях, антипатиях, это путь в никуда.

По поводу иностранного тренера.... Хорошие иностранные тренеры все при делах...
И по большому счёту, какой бы он не был амбициозен, но ему абсолютно пофиг на сборную России.

Вам нужен пример? Да не вопрос!
Роберто Манчини - главный тренер "Зенита"....
Роберто Манчини - главный тренер сборной Италии...

Амбиции своего доморощенного тренера, и амбиции иностранного тренера, это абсолютно разные амбиции...

И к амбициям ещё надо и опыт, на одних амбициях далеко "не уедешь"...
SinonSinon
SinonSinon
вчера в 15:21
Вот реально с большим уважением отношусь к Карпину. Но за три года при нем Ростов максимум занял 6 место, а с КББ за полтора с 16 места до борьбы за золото, прохода квалификации ЛЧ, выхода из группы и игры довольно достойной в ЛЕС. В этом году 9 место. Все говорят - ну, лишился лидеров. Ок! Тогда почему упорно вспоминают последний заход Бердыева в Рубин? Каждые полгода (каждые!!!) состав терял лидеров, старались удержаться на плаву после закупок под испанского тренера. В последний сезон 2018-2019 до зимней паузы шли на 6 месте, потом продали Азиуна, ушёл Навас и вспомните, с кем остался КББ. Полоз, Бухаров вечно поломанный, Могилёвец, Башкиров, Акбашев (где он вообще сейчас), Калинин, Коновалов и другой Коновалов на воротах, Сорокин, Гранат, юный Уремович, три 18-летних воспитанника - Абдуллин, Сагитов и Степанов. Заняли 11 место. Вот ответьте, какое бы место с таким составом (был ещё, правда, Цалагов и арендованный Баграмяна) занял любой из тренеров? Ну, частно, какое? Это я к тому, что не стоит ориентироваться на второй заход КББ в Рубин. А уж в сборной есть возможность вызывать игроков под своё видение игры. И да, абсолютные автобусы по 4 гола Аяксу, Спарте, по 3 гола Баварии не забивают
Телогрейка
Телогрейка
вчера в 15:12
ПОСТАВЬТЕ ХОТТАБЫЧА ГЛАВНЫМ И ПОСМОТРИМ ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫЙДЕТ, А ВОТ ЭТИХ ДИВАННЫХ ЭКСПЕРТОВ, СЛОВОБЛУДОВ УЖЕ НАДАЕЛО ЧИТАТЬ. ЧЕЛОВЕКА НАДО ПО ДЕЛАМ СУДИТЬ,, А БАГАЖ У НЕГО ХОРОШИЙ В РПЛ ВСЕ ПОМНЯТ.
112910415
112910415
вчера в 14:45
Даёшь случайную удачу!
Просчитать всё равно невозможно!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:41, ред.
Хотелось бы почитать комментарии тех, кто против Бердыева, не только почему они против Бердыева, а и кто по их мнению кандидат на вакантное место главного тренера сборной России. И ещё очень бы хотелось бы прочитать, чем их кандидат лучше в сравнении с Бердыевым, к примеру, в сравнении с тем, чего большего добился в своей тренерской карьере, если сравнить с Бердыевым...
Критика это хорошо, но конструктивная критика в сравнении, на конкретных примерах, с достоинствами своего кандидата - лучше...

А то получается так, и против Бердыева - против, и своих кандидатов не предлагают....
Но сборная России не может быть без главного тренера.
КТО ТОГДА И ПОЧЕМУ, ЕСЛИ ВАМ НЕ НРАВИТСЯ БЕРДЫЕВ???
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:25, ред.
В российском футболе ⚽ сейчас полнейшая разруха, начиная в клубной системе также и в сборных всех возрастов. В РФС наконец-то начали хоть что-то предпринимать. Задействовали швейцарскую фирму которая нам предложила несколько вариантов реформ, которые будут рассматривать. Но сейчас проблема которая должна решиться в ближайшие дни. На носу отборочный этап игр Чемпионата мира. А у нас тренерская дилемма, выбор между Курбаном Бердыевым и инкогнито иностранец. Теперь какой бы не был сделан выбор, остаётся огромная проблема выбора игрового состава для сборной России. По мне хочется увидеть в сборной молодого перспективного тренера из северной части Европы, Швейцарии Бельгии, Австрии, или Германии. Прогресс клубов этих стран виден в Европе, воспитанники этих стран играют сейчас в топ клубах Европы, а это значит что школы и академии этих стран работают в правильном направлении. И значит и тренерский штаб высокого уровня. Просто у нас принято смотреть в сторону тренеров которые были заслуженные и с именем. А если у нас уже происходит какое-то движение в сторону реформирования системы футбола, то почему бы и не попробовать взять такого же тренера для каких-то новых схем методов и видения футбола как совершенно чего-то прорывного. Это лично моё мнение и видения выхода из сложившейся ситуации. Хуже точно не будет, зато будет всплеск новых эмоций. А про Бердыева уже много сказано разного, моё мнение не в пользу этой кандидатуры. Как-то, так.
Всем Добра !!!
shlomo
shlomo
вчера в 13:42
Спасибо за статью....ну что, Франка Де Бура уволили из сборной Нидерландов через два дня после вылета с Евро.... немцы определились с заменой Леву вообще за месяц до турнира..... а в России думали, что делать дальше, две недели после возвращения из Дании: по традиции вспомнили о проблемах детского футбола, закрепили мыслями об ужесточении лимита и на всякий случай выразили доверие Черчесову.... а потом уволили, фактически подтвердив: решение принимали на эмоциях после кошмарной пресс-конференции и без минимально продуманных шагов на перспективу..... И ЧТО ТЕПЕРЬ???? ..... на мой взгляд, идея с приглашением Бердыева в сборную России ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ .....я просто не понимаю, за счет чего сборной России прогрессировать..... во первых, Курбан всю карьеру работал с клубами (был только минимальный опыт с Туркменией), а последние два года не тренировал вообще.... во вторых, он никогда не ставил зрелищный футбол все строго через оборону, терпение, минимальный риск..... и, конечно, тактику, для которой нужно время и постоянный контакт с игроками, которого не будет....в третьих, сборная станет закрытой для всех ( Курбан и в лучшие годы не зажигал на пресс-конференциях все его появления в медиа максимально сухие и неинформативные...... ну и в четвертых, как и про омоложение состава.... Бердыев во всех командах делал ставку на опытных, проверенных и часто специфичных игроков, которых скрупулезно встраивал в систему (так что перед ЧМ точно будет не до смены поколений....)..... а самое потрясающее, что ровно по этим же пунктам всех не устраивал Черчесов..... а РФС договаривается с Бердыевым, который ничего не изменит......
Mekail
Mekail
вчера в 13:18
Все рассуждения на бумаге выглядят хорошо...
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