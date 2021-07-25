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Мален прибыл в расположение «Боруссии Д». Сумма трансфера составит €30 млн

вчера, 15:05

Форвард ПСВ Дониэлл Мален в ближайшее время станет игроком дортмундской «Боруссии».

Журналист Килиан Гаффри сообщает, что 22-летний нападающий уже прибыл в расположение немецкого клуба. Сегодня он подпишет 5-летний контракт.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что уже подписана первая часть документов по переходу в «Боруссию». Сумма сделки составит 30 млн евро. О подписании игрока объявят после завершения медосмотра.

Также недавно сообщалось, что «Боруссия» близка к подписанию форварда сборной Нидерландов.

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msa79
msa79
вчера в 22:50
Холанд в Челси
Медив
Медив ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:33
И кто то в очередной раз дико пожалеет об этом
ДСА
ДСА
вчера в 15:08
ПСВ не плохо заработает.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:06
через пару за лет 100+ млн продадут)
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