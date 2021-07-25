Мален прибыл в расположение «Боруссии Д». Сумма трансфера составит €30 млн

1627214702

вчера, 15:05

Форвард ПСВ в ближайшее время станет игроком дортмундской «Боруссии».

Журналист Килиан Гаффри сообщает, что 22-летний нападающий уже прибыл в расположение немецкого клуба. Сегодня он подпишет 5-летний контракт.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что уже подписана первая часть документов по переходу в «Боруссию». Сумма сделки составит 30 млн евро. О подписании игрока объявят после завершения медосмотра.

Также недавно сообщалось, что «Боруссия» близка к подписанию форварда сборной Нидерландов.