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«Боруссия» Д не получала официального предложения по Холанду от «Челси»

вчера, 10:24

Нападающий «Боруссии Дортмунд» Эрлинг Холанд продолжает фигурировать в трансферных слухах.

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что норвежский форвард не имеет соглашения о личных условиях контракта ни с одним из клубов. Однако решающим фактором по трансферу будет позиция «Боруссии».

В «Дортмунде» настаивают, что клуб не получал официального предложения по трансферу Эрлинга от «Челси». Стороны даже не поднимали вопрос о возможном включении футболистов в сделку.

Ранее появлялась информация, что на трансфер Холанда претендует топ-клуб Серии А.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 18:32
Абрамович хочет Холланда, но он не вписывается в футбол Тухеля, ему скорее подойдет Лукаку
sbk
sbk
вчера в 15:52
В Краснодаре есть Ари, но нет Магамеда-Шапи?!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:07
Райола в гневе кусает локти.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:15
Хотят более 150 млн сейчас, а через год вынуждены будут отпустить за 75 млн по вступающей в 2022 году клаусуле. Да и личку пончик Райола озвучил в 400к в неделю...это всё борщ за молодого парнишку, который по сути ещё ничего не добился.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:53
Цена (175 млн евро) лишена здравого смысла, поэтому и нет официальных предложений, цена на Холанда завышена... Даже Р.Абрамовича такая цена не устраивает...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:17
Тут стоит Зениту полсуетиться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:17
Проверьте свою почту!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:52
Бенефис закончен ! Всё становится на круги своя !!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:51
Когда уж они успокоятся с этим Холандом.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:42
Идет игра?Кто больше даст?
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
вчера в 10:34
Слишком дороговато оценили, если он хотел бы в ПСЖ они недомувая купили бы, помоему ПСЖ единственный клуб в мире который не смотрят в цену лишь бы игрок хотя бы был чуть-чуть известен и всё
володя трынкин
володя трынкин
вчера в 10:33
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 10:32
    скорее всего останется в бд еще на 1 год, а вот следующим летом за него будет борьба серьезная
    sbk
    sbk
    вчера в 10:31
    Спасибо за ответ
    shlomo
    shlomo
    вчера в 10:29
    Наверное и не получит
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 10:27
    Это и так понятно))
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