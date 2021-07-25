«Боруссия» Д не получала официального предложения по Холанду от «Челси»

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вчера, 10:24

Нападающий «Боруссии Дортмунд» продолжает фигурировать в трансферных слухах.

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что норвежский форвард не имеет соглашения о личных условиях контракта ни с одним из клубов. Однако решающим фактором по трансферу будет позиция «Боруссии».

В «Дортмунде» настаивают, что клуб не получал официального предложения по трансферу Эрлинга от «Челси». Стороны даже не поднимали вопрос о возможном включении футболистов в сделку.

Ранее появлялась информация, что на трансфер Холанда претендует топ-клуб Серии А.