«Боруссия» Д не получала официального предложения по Холанду от «Челси»

Нападающий «Боруссии Дортмунд» Эрлинг Холанд продолжает фигурировать в трансферных слухах.
Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что норвежский форвард не имеет соглашения о личных условиях контракта ни с одним из клубов. Однако решающим фактором по трансферу будет позиция «Боруссии».
В «Дортмунде» настаивают, что клуб не получал официального предложения по трансферу Эрлинга от «Челси». Стороны даже не поднимали вопрос о возможном включении футболистов в сделку.
Ранее появлялась информация, что на трансфер Холанда претендует топ-клуб Серии А.