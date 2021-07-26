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Лемина сменил «Саутгемптон» на «Ниццу»

вчера, 13:32

Пресс-служба «Саутгемптона» сообщает, что полузащитник Марио Лемина продолжит карьеру в «Ницце».

Французский клуб оформил полноценный переход игрока.

Недавно «Ницца» также объявила о подписании игрока «Ромы».

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протон1
протон1
вчера в 18:34
Легенда Ювентуса, помню как на 89-ой минуте вышел спасать финал ЛЧ 2015
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:22
Ницца не плохо так укрепляет свои ряды
Возможно в Лиге появится еще один добротный коллектив и новому главному тренеру Кристофу Гальтье удастся выстроить в Ницце такой же симпатичный футбол,что был налажен в Лилле.
Надеюсь Марио принесет пользу своему новому клубу.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:37
Ну так ему захотелось.
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