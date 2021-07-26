Лемина сменил «Саутгемптон» на «Ниццу»

Пресс-служба «Саутгемптона» сообщает, что полузащитник Марио Лемина продолжит карьеру в «Ницце».
Французский клуб оформил полноценный переход игрока.
Midfielder Mario Lemina has today officially completed a transfer from #SaintsFC to @ogcnice:— Southampton FC (@SouthamptonFC) July 26, 2021
Недавно «Ницца» также объявила о подписании игрока «Ромы».
Возможно в Лиге появится еще один добротный коллектив и новому главному тренеру Кристофу Гальтье удастся выстроить в Ницце такой же симпатичный футбол,что был налажен в Лилле.
Надеюсь Марио принесет пользу своему новому клубу.
Возможно в Лиге появится еще один добротный коллектив и новому главному тренеру Кристофу Гальтье удастся выстроить в Ницце такой же симпатичный футбол,что был налажен в Лилле.
Надеюсь Марио принесет пользу своему новому клубу.